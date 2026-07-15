විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම පිළිබඳව රනිල් වික්රමසිංහ අනතුරු අඟවයි
විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ රජයේ යෝජනාවට එරෙහිව හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ හඬ නගා ඇති අතර, එවැනි පියවරක් ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කළ හැකි බවට ඔහු අනතුරු අඟවා ඇත.
හිටපු ජනාධිපතිගේ අනතුරු ඇඟවීම
ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනයේ礎 ගලක් වන බලතල වෙන් කිරීමේ මූලධර්මයට බලපාන්නට ලු බැවින්, විධිමත් ලෙස සිටිනා විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීම ඉතා දරුණු ප්රතිවිපාක ගෙනෙන බව ඔහු ප්රසිද්ධියේ ප්රකාශ කළේය. මෙම යෝජනාව ක්රියාත්මක කරනු ලැබුවහොත්, එය අධිකරණය මත දේශපාලන බලපෑමක් ඇති කිරීමේ යාන්ත්රණයක් ලෙස යොදා ගත හැකි බවද ඔහු සඳහන් කළේය.
හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ අදහස් රට තුළ අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණය පිළිබඳ ක්රියාත්මක වන විවාදයට නැවත අවධානය යොමු කර ඇති අතර, මතභේදාත්මක යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් රජය කටයුතු කිරීමට අදහස් කරන ආකාරය විවේචකයින් සහ නීතිඥ විශේෂඥයින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ බිය
වික්රමසිංහගේ විරෝධයේ හරය වන්නේ, නීති සම්පාදන හෝ විධායක ක්රියාමාර්ග මගින් අධිකරණ ධූරය දීර්ඝ කිරීම, අධිකරණ ආයතන රක්ෂා කළ යුතු අපක්ෂපාතිත්වයට හානි කළ හැකි බවට ඇති කනස්සල්ලයි. ස්වාධීන අධිකරණ ක්රමයක් යනු, දේශපාලන මැදිහත්වීමෙන් නිදහස්ව, පුරවැසියන්ට සාධාරණ හා නිष්පක්ෂ නීතිමය ප්රතිඵල සහතික කිරීමට අත්යවශ්ය සාධකයක් ලෙස පොදුවේ සැලකේ.
- මෙම යෝජනාව අධිකරණ ස්වාධීනත්වය යටපත් කළ හැකි බවට වික්රමසිංහ අනතුරු ඇඟවීය.
- අධිකරණ පත්වීම් සහ ධූර කාලයන් කෙරෙහි දේශපාලන බලපෑමේ ඇති හැකියාව පිළිබඳව ඔහු කනස්සල්ල පළ කළේය.
- ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණය ගැන ඇති විවාදය මෙම ප්රකාශ නැවත දැල්වී ඇත.
පුළුල් සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණය ඓතිහාසිකව දේශපාලන ආතතියේ කේන්ද්රීය අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, එහි සංයුතිය හා ක්රියාකාරිත්වය කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමේ උත්සාහයන් ගැන අනුප්රාප්තික රජයන් සෑම විටම විමර්ශනයට ලක් වී ඇත. එබැවින් විනිසුරුවන් පාලනය කරන නියමයන් සහ කොන්දේසි සම්බන්ධ ඕනෑම යෝජිත වෙනස්කමක් නීතිඥ වෘත්තිකයන්, සිවිල් සමාජය සහ විපක්ෂ දේශපාලන පාර්ශ්ව ඉතා සංවේදීව සලකා බලන සාධකයකි.
වික්රමසිංහගේ මැදිහත්වීම, ස්ථාපිත දේශපාලන කවයන් තුළ පවා මෙම යෝජනාවට විවේචකයෝ නොමැති නොවන බව සනාථ කරන අතර, රජය ඉදිරියට ගමන් කිරීමේදී සැලකිය යුතු ප්රතිරෝධයකට මුහුණ දිය හැකි බව ද ඉන් ගම්ය වේ.
රජය මෙම යෝජනාව ඉදිරියට ගෙන යනු ඇත්ද, එහි විෂය පථය සංශෝධනය කරනු ඇත්ද, නැතහොත් ක්රමයෙන් ඉහළ නගින විරෝධය හමුවේ එය මුළුමනින්ම නතර කරනු ඇත්ද යන්න තවමත් අනිශ්චිතව පවතී. අධිකරණය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය ඛාදනය නොකර අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ ලුහුබැඳිය යුතු නම්, විනිවිදභාවය හා පුළුල් සාකච්ඡාව ඉතා ඉහළ වටිනාකමක් ගනු ඇතැයි නීතිඥ නිරීක්ෂකයෝ පවසති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.