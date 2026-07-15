Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම පිළිබඳව රනිල් වික්‍රමසිංහ අනතුරු අඟවයි

15 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම පිළිබඳව රනිල් වික්‍රමසිංහ අනතුරු අඟවයි

විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ රජයේ යෝජනාවට එරෙහිව හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ හඬ නගා ඇති අතර, එවැනි පියවරක් ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කළ හැකි බවට ඔහු අනතුරු අඟවා ඇත.

හිටපු ජනාධිපතිගේ අනතුරු ඇඟවීම

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයේ礎 ගලක් වන බලතල වෙන් කිරීමේ මූලධර්මයට බලපාන්නට ලු බැවින්, විධිමත් ලෙස සිටිනා විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීම ඉතා දරුණු ප්‍රතිවිපාක ගෙනෙන බව ඔහු ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කළේය. මෙම යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවහොත්, එය අධිකරණය මත දේශපාලන බලපෑමක් ඇති කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් ලෙස යොදා ගත හැකි බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ අදහස් රට තුළ අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ ක්‍රියාත්මක වන විවාදයට නැවත අවධානය යොමු කර ඇති අතර, මතභේදාත්මක යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් රජය කටයුතු කිරීමට අදහස් කරන ආකාරය විවේචකයින් සහ නීතිඥ විශේෂඥයින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ බිය

වික්‍රමසිංහගේ විරෝධයේ හරය වන්නේ, නීති සම්පාදන හෝ විධායක ක්‍රියාමාර්ග මගින් අධිකරණ ධූරය දීර්ඝ කිරීම, අධිකරණ ආයතන රක්ෂා කළ යුතු අපක්ෂපාතිත්වයට හානි කළ හැකි බවට ඇති කනස්සල්ලයි. ස්වාධීන අධිකරණ ක්‍රමයක් යනු, දේශපාලන මැදිහත්වීමෙන් නිදහස්ව, පුරවැසියන්ට සාධාරණ හා නිष්පක්ෂ නීතිමය ප්‍රතිඵල සහතික කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් ලෙස පොදුවේ සැලකේ.

  • මෙම යෝජනාව අධිකරණ ස්වාධීනත්වය යටපත් කළ හැකි බවට වික්‍රමසිංහ අනතුරු ඇඟවීය.
  • අධිකරණ පත්වීම් සහ ධූර කාලයන් කෙරෙහි දේශපාලන බලපෑමේ ඇති හැකියාව පිළිබඳව ඔහු කනස්සල්ල පළ කළේය.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණය ගැන ඇති විවාදය මෙම ප්‍රකාශ නැවත දැල්වී ඇත.

පුළුල් සන්දර්භය

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය ඓතිහාසිකව දේශපාලන ආතතියේ කේන්ද්‍රීය අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, එහි සංයුතිය හා ක්‍රියාකාරිත්වය කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමේ උත්සාහයන් ගැන අනුප්‍රාප්තික රජයන් සෑම විටම විමර්ශනයට ලක් වී ඇත. එබැවින් විනිසුරුවන් පාලනය කරන නියමයන් සහ කොන්දේසි සම්බන්ධ ඕනෑම යෝජිත වෙනස්කමක් නීතිඥ වෘත්තිකයන්, සිවිල් සමාජය සහ විපක්ෂ දේශපාලන පාර්ශ්ව ඉතා සංවේදීව සලකා බලන සාධකයකි.

වික්‍රමසිංහගේ මැදිහත්වීම, ස්ථාපිත දේශපාලන කවයන් තුළ පවා මෙම යෝජනාවට විවේචකයෝ නොමැති නොවන බව සනාථ කරන අතර, රජය ඉදිරියට ගමන් කිරීමේදී සැලකිය යුතු ප්‍රතිරෝධයකට මුහුණ දිය හැකි බව ද ඉන් ගම්‍ය වේ.

රජය මෙම යෝජනාව ඉදිරියට ගෙන යනු ඇත්ද, එහි විෂය පථය සංශෝධනය කරනු ඇත්ද, නැතහොත් ක්‍රමයෙන් ඉහළ නගින විරෝධය හමුවේ එය මුළුමනින්ම නතර කරනු ඇත්ද යන්න තවමත් අනිශ්චිතව පවතී. අධිකරණය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය ඛාදනය නොකර අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණ ලුහුබැඳිය යුතු නම්, විනිවිදභාවය හා පුළුල් සාකච්ඡාව ඉතා ඉහළ වටිනාකමක් ගනු ඇතැයි නීතිඥ නිරීක්ෂකයෝ පවසති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැතිවරණ පවත්වන තුරු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ICC මණ්ඩල නියෝජනයෙන් බැහැර වනු ඇතැයි ICC අනතුරු අඟවයි Sinhala

මැතිවරණ පවත්වන තුරු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ICC මණ්ඩල නියෝජනයෙන් බැහැර වනු ඇතැයි ICC අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) ආයතනය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) මණ්ඩල නියෝජනයෙන් තවදුරටත් බැහැර කර ඇති අතර, නිසි මැතිවරණ ක්‍රියාවලියක් සිදු නොකරන තාක් මෙම…

15 Jul 2026 Discuss
2025 සිට සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදායමක් අහිමිවෙයි Sinhala

2025 සිට සිගරට් බදු අඩු කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදායමක් අහිමිවෙයි

ශ්‍රී ලංකා මිරර් වාර්තා කළ තොරතුරු වලට අනුව, සිගරට් මත අය කෙරෙන සුරාබදු අඩු කිරීමත් සමඟ 2025 සිට ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන 25කට අධික බදු ආදාය හිඟයක් සිදුව…

15 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු තීරු බදු සහනයක් ලැබීමට නියමිත බව ඇඟවෙද්දී එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා 'සුබ ආරංචියක්' පිළිබඳ ඉඟියක් දෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු තීරු බදු සහනයක් ලැබීමට නියමිත බව ඇඟවෙද්දී එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා 'සුබ ආරංචියක්' පිළිබඳ ඉඟියක් දෙයි

එක්සත් ජනපදය සමඟ වන වෙළඳ සබඳතාවයේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාවට උදා වී තිබිය හැකි අතර, රටේ තානාපතිවරයා තීරු බදු ක්ෂේත්‍රයේ ධනාත්මක…

15 Jul 2026 Discuss