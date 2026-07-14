වේලිකඩේ කලහය ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතියේ මත්ද්රව්ය, හිංසාව හා අධික තදබදය පිළිබඳ දිරාපත් වූ අර්බුදය හෙළිකරයි
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම කුප්රකට බන්ධනාගාරවලින් එකක් තුළ පුපුරා ගිය දරුණු කලහයක් රටේ ප්රතිසංස්කරණ පද්ධතිය පිළිබඳ ගැඹුරින් මුල් බැසගත් ගැටලු කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත — එනම් වල් පැලෑටියක් සේ පැතිර ගිය මත්ද්රව්ය භාවිතය, ගරාදි පිටුපස ක්රියාත්මක වන සංවිධානාත්මක අපරාධ ජාල, සහ භයානක ලෙස අධික ලෙස ජනාකීර්ණ වූ පහසුකම් යන විෂ සංයෝගයයි.
දැඩි පීඩනයකට ලක් වූ පද්ධතියක්
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දිගු කලක් තිස්සේ ඒවා නිර්මාණය කළ ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, යටිතල පහසුකම් කිසිදා ඉඩ දීමට සූදානම් නොවූ ආකාරයට වඩා බොහෝ රැඳවියන් රඳවා ගනී. මෙම නිදන්ගත අධික ජනාකීර්ණ බව, දිය ඇල්ලක් සේ ඉක්මනින් ගිනි ගත හැකි හිංසාකාරී තත්ත්වයන් ඇති කර ඇති අතර, ඉතා ඉදිරිකාලීනව පිරී ඉතිරී යන පහසුකම් තුළ පිළිවෙළ පවත්වා ගැනීමට බලධාරීන් නැවත නැවතත් අරගල කර ඇත.
නවතම අශාන්තිය මෙම යටින් ගිනිගෙන ඇති ආතතීන් තීව්ර ලෙස මහජන අවධානයට ලක් කර ඇති අතර, වසර ගණනාවක් ධෙනව බිඳ වැටීමේ දාරයේ ඇතැයි විශේෂඥයන් සහ අයිතිවාසිකම් පෙරළිකරුවන් අනතුරු ඇඟවූ බන්ධනාගාර පද්ධතිය ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට අනාගාමී රජයන් ප්රමාණවත් තරම් ක්රියා කළේද යන්න පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කරයි.
බන්ධනාගාර හිංසාවේ හදවතේ ඇත්තේ මත්ද්රව්යයි
විමර්ශකයන් සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ශ්රී ලාංකික රැඳවුම් පහසුකම් තුළ හිංසාවේ මූලික හේතුවක් ලෙස නීති විරෝධී මත්ද්රව්ය වෙළෙඳාම පෙන්වා දෙති. ආරක්ෂක පියවර ගත්තද මත්ද්රව්ය බන්ධනාගාර තුළට ඇතුළු වීම අඛණ්ඩව සිදු වන අතර, වෙළෙඳාමේ පාලනය සඳහා ගැටෙන අපරාධ කණ්ඩායම් අතර ගරදරවලට ඉන්ධන සපයයි. පිටතින් සංවිධානාත්මක අපරාධ ජාලවලට සම්බන්ධ රැඳවියන් සිය කූඩු ඇතුළෙන් මත්ද්රව්ය බෙදාහැරීමේ මෙහෙයුම් සමායෝජනය කරන බව විශ්වාස කෙරෙන අතර, එය බන්ධනාගාර පරිසරය අපරාධකාරී ක්රියාකාරකම්හි බාධාවක් නොව, ඒවායේ ව්යාප්තියක් බවට පත් කරයි.
බන්ධනාගාර තුළට මත්ද්රව්ය ගලා ඒම හුදෙක් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අසාර්ථකත්වයක් පිළිබිඹු නොකරයි; එය අපරාධ ජාල පුළුල් සමාජ ව්යුහය තුළ කෙතරම් ගැඹුරින් මූල ශාඛා දිගු කරගෙන ඇත්ද යන්නේ රෝග ලක්ෂණයකි.
අධික ජනාකීර්ණ බව සෑම ගැටලුවක්ම තීව්ර කරයි
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජනගහනය මත්ද්රව්ය වැරදි සම්බන්ධ අනිවාර්ය දඬුවම් නීතිවලින් බොහෝ දුරට හේතු වෙමින් මෑත දශකවලදී දැඩි ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත. ගරාදි පිටුපස සිටින අය අතරින් සැලකිය යුතු කොටසක් සාපේක්ෂව සුළු මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ චෝදනා සඳහා දඬුවම් ලබති, ඒ සඳහා පද්ධතියට දරා ගත නොහැකි ඉඩ හා සම්පත් භාවිත කෙරේ. මෙම යථාර්ථය ශාරීරික බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම් මත පීඩනය සමනය කිරීමට දඬුවම් ප්රතිසංස්කරණ හා විකල්ප පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අලුත් ඉල්ලීම් ප්රකෝප කර ඇත.
- ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඒවායේ නිර්දේශිත රැඳවි ජනගහනයෙන් කිහිප ගුණයක් රඳවා ගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.
- රැඳවියන්ගෙන් විශාල කොටසක් මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ වැරදිවලට, ඒ අතරින් බොහෝ දෙනෙකු හිංසාකාරී නොවන ඒවාට, රඳවා ගෙන ඇත.
- බොහෝ පහසුකම් හරහා පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් ප්රමාණවත් ලෙස අරමුදල් නොලැබී හා ප්රමාණවත් කාර්ය මණ්ඩලයකින් තොරව පවතී.
- අපරාධ කණ්ඩායම් ධූරාවලිය බොහෝ විට බන්ධනාගාර ප්රාකාර ඇතුළත නැවත ගොඩනැගේ.
පද්ධතිමය ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම් තීව්ර වේ
ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් සමාජ සංවිධාන හා නීතිය පිළිබඳ විශේෂඥයන් නවතම හිංසාව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.