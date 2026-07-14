Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මුළු රටේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්ත කිරීමට ADB ආයතනයෙන් මිලියන 35ක් සහතික කරගනී

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව මුළු රටේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්ත කිරීමට ADB ආයතනයෙන් මිලියන 35ක් සහතික කරගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අභිලාෂයන් සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් තබමින්, රට පුරා විශාල වහල සූර්ය බලශක්ති වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් (ADB) ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 35ක මූල්‍ය ආධාර පැකේජයක් ලබාගැනීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

ව්‍යාපෘතියේ විස්තරය

අනුමත කරන ලද ගිවිසුම් යොමු කර ඇත්තේ ජාලය හරහා ක්‍රියාත්මක වහල සූර්ය බලශක්තිය හා අතථ්‍ය ශුද්ධ මීටර් රීඩිං ව්‍යාපෘතිය සඳහා මූල්‍ය ප්‍රදාන කිරීමටය. දේපළවලට ඉතිරි සූර්ය බලය ජාතික විදුලි ජාලයට ලබාදිය හැකි කිරීම තුළින් ගෘහ හා වාණිජ මට්ටමේ පිරිසිදු බලශක්ති ජනනය ව්‍යාප්ත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති යෝජනා ක්‍රමයකි.

ව්‍යාපෘතියේ අතථ්‍ය ශුද්ධ මීටරීකරණ අංශය විශේෂයෙන් කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයකි. එමඟින් විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට ස්ථානය පාසා භෞතික මීටර් යාවත්කාලීන කිරීමකින් තොරව, ඔවුන් ජනනය කරන විදුලිය හා පරිභෝජනය කරන විදුලිය අතර වෙනස මැන බලා ඔවුන්ගේ බිල් ගෙවීම් සමනය කර ගත හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති පරිවර්තනයට ලැබෙන ශක්තිය

ණය හා ප්‍රදාන සංයෝජනයකින් සමන්විත ADB ආධාර, ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර බලශක්ති විසඳුම් කරා ගමන් කිරීමේ ප්‍රයත්නය කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය දිනෙන් දිනට වර්ධනය වන බව පෙන්නුම් කරයි. මෑත වසරවලදී රටේ ආර්ථිකයට බරක් වූ මිල අධික ෆොසිල් ඉන්ධන ආනයනය කෙරෙහි යැපීම අඩු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාශීලීව ප්‍රයත්නශීලී වෙමින් සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ අනුකූල නිවර්තන දේශගුණය හා වර්ෂය පුරා ඉහළ සූර්යාලෝක ශක්තිය හේතුවෙන්, වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්තිය බලශක්ති ස්වයංපෝෂිතතාව ළඟා කර ගැනීමට ඇති ප්‍රායෝගික හා පුළුල් ක්‍රමවේදයක් ලෙස බලශක්ති සැලසුම්කරුවන් විසින් හඳුනාගෙන ඇත.

අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය

අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අදාළ මූල්‍ය ගිවිසුම් සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම, ADB සමඟ විධිමත් ඇතිකර ගැනීම් සඳහා මඟ පෑදීය. ව්‍යාපෘතිය පෞද්ගලික ගෘහ සිට කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණ ව්‍යාපාර දක්වා ශ්‍රී ලාංකික විදුලිබල පාරිභෝගිකයන්ගේ පුළුල් කොටසකට ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අංශය සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රමුඛ ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස නම් කර ඇති අතර, ඉදිරි දශකය තුළ ජාතික විදුලිබල මිශ්‍රණයේ පිරිසිදු බලශක්තිය හිමිකර ගැනීම ඉහළ නැංවීමට රජය ඉලක්කකාරී ඉහළ ඉලක්ක නිර්ණය කර ඇත.

පුළුල් ආනුෂංගික බලපෑම්

තනි පාරිභෝගිකයන්ගේ විදුලි පිරිවැය අඩු කිරීමෙන් ඔබ්බට, උපරිම ඉල්ලුම් කාල පරිච්ඡේදවලදී ජාතික ජාලය කෙරෙහි ඇති බලපෑම සමනය කිරීමට, කාබන් විමෝචනය අඩු කිරීමට දායක වීමට, සහ ජාත්‍යන්තර දේශගුණ ගිවිසුම් යටතේ ශ්‍රී ලංකාව දරා සිටින පොරොන්දු ඉටු කිරීමට ද මෙම වැඩසටහනෙන් හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ADB ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ බහු ක්ෂේත්‍ර හරහා ස්ථාවර සංවර්ධන හවුල්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර, මෙම නවතම මූල්‍ය ප්‍රතිශ්‍රුතිය රටේ බලශක්ති ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය සමඟ බහු පාර්ශ්වීය ණය දෙන ආයතනයේ දිගුකාලීන සම්බන්ධය යටිගා කරයි.

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාල රාමුව, සුදුසුකම් ලත් ප්‍රතිලාභීන් සහ ණය හා ප්‍රදාන අංශ බෙදා හැරීම සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, ADB සමඟ විධිමත් ගිවිසුම් අවසන් කිරීමෙන් පසු නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මූල්‍ය අපරාධ මර්දනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සම්මත කරයි Sinhala

මූල්‍ය අපරාධ මර්දනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සම්මත කරයි

මුදල් විශුද්ධිකරණය හා මූල්‍ය වංචාවලට එරෙහිව සටන් කිරීමට රජය රාමුවක් නිල වශයෙන් සකස් කරයි රට පුරා මූල්‍ය අපරාධ මර්දනය කිරීම අරමුණු කරගත් සම්පූර්ණ ජාතික…

14 Jul 2026 Discuss
මෙගාවොට් 250ක් ධාරිතාවෙන් යුත් බැටරි ශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී ටෙන්ඩරයක් විවෘත කරයි Sinhala

මෙගාවොට් 250ක් ධාරිතාවෙන් යුත් බැටරි ශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී ටෙන්ඩරයක් විවෘත කරයි

සුවිශේෂී ශක්ති ගබඩා මුලපිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සොයයි මෙගාවොට් 250ක (MW) ධාරිතාවෙන් යුත් බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධතියක් (BESS) ස්ථාපිත කිරීම…

14 Jul 2026 Discuss
සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් තුනෙන් එකක් ස්වාධීන හඬක් ඉල්ලා සිටිමින් පක්ෂය අභ්‍යන්තර බිඳීමකට මුහුණ දෙයි Sinhala

සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් තුනෙන් එකක් ස්වාධීන හඬක් ඉල්ලා සිටිමින් පක්ෂය අභ්‍යන්තර බිඳීමකට මුහුණ දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂ පක්ෂය වන සමගි ජන බලවේගය (සජබ) දැඩි අභ්‍යන්තර අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එහි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් හරියටම තුනෙන්…

14 Jul 2026 Discuss