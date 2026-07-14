මූල්ය අපරාධ මර්දනය සඳහා ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසික ජාතික ප්රතිපත්තියක් සම්මත කරයි
මුදල් විශුද්ධිකරණය හා මූල්ය වංචාවලට එරෙහිව සටන් කිරීමට රජය රාමුවක් නිල වශයෙන් සකස් කරයි
රට පුරා මූල්ය අපරාධ මර්දනය කිරීම අරමුණු කරගත් සම්පූර්ණ ජාතික ප්රතිපත්තියක් අනුමත කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාව තම මූල්ය පාලනය ශක්තිමත් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ගෙන ඇත. මෙම ක්රියාමාර්ගය, රට ේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වයට දිගු කලක් තිස්සේ තර්ජනයක් වී ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණය, වංචාව සහ අනෙකුත් අනවසර මූල්ය ක්රියාකාරකම් පිටුදැකීමට රජය කැපවී සිටින බව පැහැදිලිව ප්රකාශ කරයි.
දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ප්රතිපත්ති රාමුව
අලුතින් අනුමත කරන ලද මෙම ප්රතිපත්තිය, සම්බන්ධිත බලධාරීන්ට මූල්ය අපරාධ වඩාත් ඵලදායී ලෙස හඳුනාගැනීමට, විමර්ශනය කිරීමට හා නඩු පැවරීමට සංවිධිත හා සම්බන්ධිත ප්රවේශයක් සැලසීමට අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම රාමුව රාජ්ය හා පෞද්ගලික අංශ දෙකෙහිම මූල්ය ගනුදෙනුවලට වඩා වැඩි වගවීමක් ගෙන ඒමටත්, මෙතෙක් අපරාධ ක්රියාකාරකම් නිරීක්ෂණයකින් තොරව සිදු වීමට ඉඩ සලසා ඇති ඇඩිති තුරන් කිරීමටත් සමත් වනු ඇතැයි නිලධාරීන් විශ්වාස කරති.
මෙම තීරණය ශ්රී ලංකාව සඳහා ඉතා තීරණාත්මක අවස්ථාවකදී ගනු ලැබේ; රටවැසියෝ මෑත වසරවල දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකින් පසු ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැගීමටත්, ජාත්යන්තර විශ්වාසය යළි ඇති කිරීමටත් කටයුතු කරමින් සිටිති. විදේශ ආයෝජන誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.