Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මූල්‍ය අපරාධ මර්දනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සම්මත කරයි

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මූල්‍ය අපරාධ මර්දනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සම්මත කරයි

මුදල් විශුද්ධිකරණය හා මූල්‍ය වංචාවලට එරෙහිව සටන් කිරීමට රජය රාමුවක් නිල වශයෙන් සකස් කරයි

රට පුරා මූල්‍ය අපරාධ මර්දනය කිරීම අරමුණු කරගත් සම්පූර්ණ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අනුමත කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව තම මූල්‍ය පාලනය ශක්තිමත් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ගෙන ඇත. මෙම ක්‍රියාමාර්ගය, රට ේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වයට දිගු කලක් තිස්සේ තර්ජනයක් වී ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණය, වංචාව සහ අනෙකුත් අනවසර මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් පිටුදැකීමට රජය කැපවී සිටින බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරයි.

දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ප්‍රතිපත්ති රාමුව

අලුතින් අනුමත කරන ලද මෙම ප්‍රතිපත්තිය, සම්බන්ධිත බලධාරීන්ට මූල්‍ය අපරාධ වඩාත් ඵලදායී ලෙස හඳුනාගැනීමට, විමර්ශනය කිරීමට හා නඩු පැවරීමට සංවිධිත හා සම්බන්ධිත ප්‍රවේශයක් සැලසීමට අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම රාමුව රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ දෙකෙහිම මූල්‍ය ගනුදෙනුවලට වඩා වැඩි වගවීමක් ගෙන ඒමටත්, මෙතෙක් අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණයකින් තොරව සිදු වීමට ඉඩ සලසා ඇති ඇඩිති තුරන් කිරීමටත් සමත් වනු ඇතැයි නිලධාරීන් විශ්වාස කරති.

මෙම තීරණය ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉතා තීරණාත්මක අවස්ථාවකදී ගනු ලැබේ; රටවැසියෝ මෑත වසරවල දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකින් පසු ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැගීමටත්, ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය යළි ඇති කිරීමටත් කටයුතු කරමින් සිටිති. විදේශ ආයෝජන誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘ons誘 誘

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මෙගාවොට් 250ක් ධාරිතාවෙන් යුත් බැටරි ශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී ටෙන්ඩරයක් විවෘත කරයි Sinhala

මෙගාවොට් 250ක් ධාරිතාවෙන් යුත් බැටරි ශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී ටෙන්ඩරයක් විවෘත කරයි

සුවිශේෂී ශක්ති ගබඩා මුලපිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සොයයි මෙගාවොට් 250ක (MW) ධාරිතාවෙන් යුත් බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධතියක් (BESS) ස්ථාපිත කිරීම…

14 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මුළු රටේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්ත කිරීමට ADB ආයතනයෙන් මිලියන 35ක් සහතික කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මුළු රටේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්ත කිරීමට ADB ආයතනයෙන් මිලියන 35ක් සහතික කරගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අභිලාෂයන් සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් තබමින්, රට පුරා විශාල වහල සූර්ය බලශක්ති වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වීම සඳහා ආසියානු…

14 Jul 2026 Discuss
සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් තුනෙන් එකක් ස්වාධීන හඬක් ඉල්ලා සිටිමින් පක්ෂය අභ්‍යන්තර බිඳීමකට මුහුණ දෙයි Sinhala

සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් තුනෙන් එකක් ස්වාධීන හඬක් ඉල්ලා සිටිමින් පක්ෂය අභ්‍යන්තර බිඳීමකට මුහුණ දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂ පක්ෂය වන සමගි ජන බලවේගය (සජබ) දැඩි අභ්‍යන්තර අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එහි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් හරියටම තුනෙන්…

14 Jul 2026 Discuss