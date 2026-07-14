මෙගාවොට් 250ක් ධාරිතාවෙන් යුත් බැටරි ශක්ති ගබඩා ව්යාපෘතිය සඳහා ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර තරඟකාරී ටෙන්ඩරයක් විවෘත කරයි
සුවිශේෂී ශක්ති ගබඩා මුලපිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සොයයි
මෙගාවොට් 250ක (MW) ධාරිතාවෙන් යුත් බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධතියක් (BESS) ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර සමාගම්වලින් ටෙන්ඩර් ඉල්ලා සිටින අතර, රටේ විදුලිබල අංශය නවීකරණය කිරීමට සහ වඩාත් පිරිසිදු හා විශ්වාසනීය ශක්ති විසඳුම් කරා යොමු වීමට ගනු ලබන ඓතිහාසික පියවරක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
ශක්ති සුරක්ෂිතතාව දෙසට ගෙන යන උපායමාර්ගික තීරණයක්
ජාත්යන්තර ක්රියාකරුවන් සඳහා ටෙන්ඩරය විවෘත කිරීමේ තීරණය, රටේ විදුලි ජාලය ස්ථාවර කිරීමට සහ මිල අධික පොසිල ඉන්ධන මත යැපීම අඩු කිරීමට ලෝකමට්ටමේ ප්රවීණතාවය හා තාක්ෂණය ආකර්ශනය කර ගැනීමේ රජයේ අභිලාෂය ප්රකාශ කරයි. සූර්ය හා සුළං ශක්තිය වැනි පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්රභවයන්හි විඛණ්ඩිත ස්වභාවය කළමනාකරණය කිරීමේදී බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධති තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරන අතර, එමඟින් පාරිභෝගිකයන්ට ස්ථාවර හා විශ්වාසනීය විදුලි සැපයුමක් සහතික කෙරේ.
2022 ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර දිගුකාලීන විදුලි කප්පාදුව ඇතුළු දරුණු විදුලිබල අර්බුදවලට ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී මුහුණ දී ඇති බැවින්, ජාතික ජාල මට්ටමේ ශක්ති ගබඩා යටිතල පහසුකම් සඳහා ආයෝජනය කිරීම රාජ්ය ප්රමුඛතාවයක් බවට පත් වී ඇත.
ව්යාපෘතියේ විස්තර
යෝජිත මෙගාවොට් 250ක බැටරි ගබඩා පහසුකම ශ්රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ විශාලතම ශක්ති යටිතල ව්යාපෘතිවලින් එකක් වනු ඇත. එවැනි පද්ධතියක් මඟින් උච්ච නිෂ්පාදන කාලවලදී ජනනය වන අතිරික්ත විදුලිය ජාතික ජාලයට ගබඩා කිරීමට සහ ඉහළ ඉල්ලුම් හෝ අඩු ජනන කාලවලදී එය නිකුත් කිරීමට හැකි වන අතර, එමඟින් ජාලයේ ඇති පීඩනය අඩු කෙරෙන අතර මිල අධික ඩීසල් විදුලිබල කේන්ද්ර මත යැපීම ද අඩු කෙරේ.
- ව්යාපෘති ධාරිතාව: මෙගාවොට් 250ක බැටරි ශක්ති ගබඩාවක්
- සුදුසුකම් ලත් ජාත්යන්තර සමාගම් හා කොන්සෝෂියම් සඳහා ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව විවෘතයි
- ජාල ස්ථාවරතාව හා පුනර්ජනනීය ශක්ති ඒකාබද්ධතාව ශක්තිමත් කිරීම අරමුණයි
පුළුල් ශක්ති පරිවර්තනයක කොටසක්
මෙම මුලපිරීම ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් පුනර්ජනනීය ශක්ති අභිලාෂයන් සමඟ සමගාමී වේ. ඉදිරි දශකය තුළ විදුලි ජනනයේ සැලකිය යුතු කොටසක් පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්රභවයන්ගෙන් ලබා ගැනීමට රජය ඉලක්ක නිර්ණය කර ඇති අතර, එම ඉලක්ක තිරසාරව සාක්ෂාත් කර ගැනීමට විශාල පරිමාණ බැටරි ගබඩාව අත්යවශ්ය සංඝටකයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ශක්ති අංශ විශ්ලේෂකයන් මෙම ක්රියාමාර්ගය ඉතා හිතකර ලෙස ඇගයීමට ලක් කර ඇති අතර, ගබඩා අංශය සඳහා විදේශ ආයෝජන හා තාක්ෂණය ආකර්ශනය කිරීමෙන් දේශීය රැකියා නිර්මාණය, තාක්ෂණික ධාරිතා ගොඩනැගීම සහ රට පුරා ගෘහස්ථ හා ව්යාපාරික පාරිභෝගිකයන් සඳහා දිගුකාලීන ශක්ති පිරිවැය අඩු කිරීම සම්බන්ධ ද්විතීයික ප්රතිලාභ ද ලැබිය හැකි බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති.
ඉදිරි අපේක්ෂාවන්
ඉදිරිපත් කරනු ලබන ටෙන්ඩර් තාක්ෂණික ධාරිතාව, මූල්ය ශක්තිය සහ තරඟකාරී මිලකරණය මත පදනම්ව ඇගයීමට ලක් කිරීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති. සාර්ථක සංවර්ධකයා ශ්රී ලංකාවේ ජාතික විදුලිබල උපයෝගිතාව සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරගනිමින් බැටරි ගබඩා පද්ධතියේ සැලසුම්කරණය, සැපයීම, සවිකිරීම සහ පවත්වා ගැනීමේ වගකීම දරනු ඇත.
රට ආර්ථික ප්රකෘතිය හා තිරසාර සංවර්ධනය කරා ගමන් කරන මෙම සන්ධිස්ථානයේ, සියලු ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා වඩාත් ශක්තිසම්පන්න හා දැරිය හැකි ශක්ති미来ය ගොඩ නැංවීමේ මූලික ශිලා ලෙස මෙවැනි ව්යාපෘති සලකනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.