Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් තුනෙන් එකක් ස්වාධීන හඬක් ඉල්ලා සිටිමින් පක්ෂය අභ්‍යන්තර බිඳීමකට මුහුණ දෙයි

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් තුනෙන් එකක් ස්වාධීන හඬක් ඉල්ලා සිටිමින් පක්ෂය අභ්‍යන්තර බිඳීමකට මුහුණ දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂ පක්ෂය වන සමගි ජන බලවේගය (සජබ) දැඩි අභ්‍යන්තර අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එහි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් හරියටම තුනෙන් එකක් පමණ පක්ෂයේ මධ්‍යම නායකත්වයෙන් ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට තල්ලු කරන බව වාර්තා වේ.

පෙළපාළිය තුළ වර්ධනය වන අසතුටුදායක බව

සජබ තුළ අභ්‍යන්තර 긴장ාවන් යම් කලක් තිස්සේ ජ්වලනය වෙමින් පැවතුනද, නවතම සිදුවීම් පෙන්නුම් කරන්නේ බිඳීමේ රේඛාවන් සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් වෙමින් ඇති බවයි. පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් වර්තමාන විපක්ෂ දිශාව සම්බන්ධයෙන් අතෘප්තිමත් වී ඇති බව දැනගන්නට ඇති අතර, ඔවුන් ස්වකීය ව්‍යවස්ථාදායක කොට්ඨාශවාසීන් නියෝජනය කිරීමේදී සහ දේශපාලන ස්ථාවරයන් ප්‍රකාශ කිරීමේදී වැඩි ස්වාධීනත්වයක් ලබා ගැනීමට ප්‍රයත්න දරයි.

සජබ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් තුනෙන් එකක් පමණ ස්වාධීන හඬක් ඉල්ලා සිටීම, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන පරිසරයේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක් දී පාර්ලිමේන්තුවේ එකමුතු විපක්ෂ බලවේගයක් ලෙස එහි ඒකීයත්වය සහ ඵලදායිතාව පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරයි.

විපක්ෂයට ඇතිවන ප්‍රතිවිපාක

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ පාලනය යටතේ ඇති ජාතික ජන බලවේගය රජයට ප්‍රධාන විපක්ෂය ලෙස කටයුතු කරන සජබට දිගු කාලීන අභ්‍යන්තර විසංවාදයකට ඉඩ දීමට නොහැකිය. ඛණ්ඩනය වූ විපක්ෂයකට රජය වගකීමට ගැනීමේ හැකියාව දුර්වල වී ශ්‍රී ලාංකික ඡන්දදායකයන් ඉදිරියේ විශ්වාසදායක විකල්පයක් ලෙස ඉදිරිපත් කරගැනීමේ අවදානමක් ඇත.

සජබ තුළ ව්‍යක්තිත්ව ගැටුම් සහ මතවාදී වෙනස්කම් එහි තත්ත්වය ඛණ්ඩනය කළ හැකි බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් බොහෝ කලකට පෙර සිට අවවාද කර ඇත; විශේෂයෙන් පාලක සන්ධානය පරාජය කිරීමට අපොහොසත් වූ මෑත ජාතික මැතිවරණවල එහි ක්‍රියාකාරිත්වය අනුව.

නායකත්වය පීඩනයට ලක් වෙයි

මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ස්වාධීනත්වය සඳහා ඉල්ලා සිටීම, පක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට පැමිණිලි ආමන්ත්‍රණය කර ඒකීයත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කරයි. නායකත්වය මෙම අභ්‍යන්තර අභියෝගයට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය, සජබ ඵලදායී පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂයක් ලෙස සිය ස්ථාවරය තහවුරු කරගත හැකිද යන්න හෝ තවදුරටත් ඛණ්ඩනය වීමේ අවදානමට ලක්වේද යන්න තීරණය කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත්ව ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා, ශක්තිමත් හා ඒකීය විපක්ෂයක් අත්‍යවශ්‍ය යැයි පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන බැවින්, මෙම අභ්‍යන්තර ආරවුල නිරාකරණය කිරීම හුදෙක් පක්ෂ දේශපාලනයෙන් ඔබ්බට ගිය පොදු ජනතාවගේ යහපත සම්බන්ධ කාරණයක් බවට පත්ව ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මූල්‍ය අපරාධ මර්දනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සම්මත කරයි Sinhala

මූල්‍ය අපරාධ මර්දනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සම්මත කරයි

මුදල් විශුද්ධිකරණය හා මූල්‍ය වංචාවලට එරෙහිව සටන් කිරීමට රජය රාමුවක් නිල වශයෙන් සකස් කරයි රට පුරා මූල්‍ය අපරාධ මර්දනය කිරීම අරමුණු කරගත් සම්පූර්ණ ජාතික…

14 Jul 2026 Discuss
මෙගාවොට් 250ක් ධාරිතාවෙන් යුත් බැටරි ශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී ටෙන්ඩරයක් විවෘත කරයි Sinhala

මෙගාවොට් 250ක් ධාරිතාවෙන් යුත් බැටරි ශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී ටෙන්ඩරයක් විවෘත කරයි

සුවිශේෂී ශක්ති ගබඩා මුලපිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සොයයි මෙගාවොට් 250ක (MW) ධාරිතාවෙන් යුත් බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධතියක් (BESS) ස්ථාපිත කිරීම…

14 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මුළු රටේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්ත කිරීමට ADB ආයතනයෙන් මිලියන 35ක් සහතික කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මුළු රටේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්ත කිරීමට ADB ආයතනයෙන් මිලියන 35ක් සහතික කරගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අභිලාෂයන් සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් තබමින්, රට පුරා විශාල වහල සූර්ය බලශක්ති වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වීම සඳහා ආසියානු…

14 Jul 2026 Discuss