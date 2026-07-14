ට්රම්ප් ඉරානයට නාවික අවහිරය නැවත පනවා හෝර්මුස් සමුද්ර සන්ධිය හරහා 20%ක්貨物 ගාස්තුවක් හඳුන්වා දෙයි
වොෂිංටනය තෙහෙරානය කෙරෙහි ආර්ථික පීඩනය තීව්ර කිරීමට පියවර ගනියි
එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප්, ඉරාන වරායන් සහ නෞකා ඉලක්ක කරගනිමින් නාවික අවහිරයක් නැවත ක්රියාත්මක කිරීම නිවේදනය කර ඇති අතර, ඉරානයේ න්යෂ්ටික වැඩසටහන සහ කලාපීය බලපෑම සම්බන්ධ තතු ගැටුම් මධ්යයේ තෙහෙරානය කෙරෙහි වොෂිංටනය ගෙන යන පීඩන ව්යාපාරය තවදුරටත් උත්සන්න කර තිබේ.
අවහිරයට සමගාමීව, ලොව ඉතාමත් උපායමාර්ගිකව තීරණාත්මක ජල මාර්ගයක් වන සහ ගෝලීය තෙල් සැපයුමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ප්රවාහනය වන හෝර්මුස් සමුද්ර සන්ධිය හරහා ගමන් කරන貨物 සඳහා සියයට 20ක ගාස්තුවක් පැනවීමට ට්රම්ප් අදහස් දක්වා ඇත.
අවධානයට ලක් වූ තීරණාත්මක සමුද්ර සන්ධිය
ඉරානය සහ අරාබි අර්ධද්වීපය අතර පිහිටි හෝර්මුස් සමුද්ර සන්ධිය, ලෝකයේ වැදගත්ම තෙල් ප්රවාහන මාර්ගය ලෙස සැලකේ. සමුද්ර සන්ධියේ නැව් ගමනාගමන මාර්ගවලට ඇති වන ඕනෑම බාධාවක් හෝ ගාස්තු පැනවීමක්, ශ්රී ලංකාව වැනි ආනයනය මත යැපෙන රටවල ඉන්ධන මිල ඇතුළු ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ හරහා රිළිසේ ව්යාප්ත වීමේ හැකියාව ඇත.
මෙම ක්රියාමාර්ගය ඉරානය කෙරෙහි ට්රම්ප් පරිපාලනයේ ස්ථාවරය සැලකිය යුතු ලෙස තදින් ගැනීමක් නියෝජනය කරන අතර, ඔහුගේ පළමු ධූරකාලයේ ගෙන ගිය උපරිම පීඩන උපාය මාර්ගය සිහිගන්වන ක්රමවේද නැවත ජීවය ලබා ගනිමින් පවතී.
ගෝලීය වෙළඳාම සහ බලශක්ති වෙළෙඳපොළ කෙරෙහි ඇතිවිය හැකි බලපෑම්
නාවික අවහිරයක් සහ නව貨物 ගාස්තුවක සංයුක්ත බලපෑම, විශේෂයෙන් පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් දුරදිග යන ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවයි:
- පර්සියානු බොක්ක නැව් ගමනාගමන තත්ත්වයන් සමඟ සමීපව බැඳුණු ගෝලීය අමු තෙල් මිල
- මැදපෙරදිග තෙල් ආනයනය මත දැඩිව යැපෙන ආසියානු ආර්ථිකයන්
- කලාපය හරහා ගමන් ගන්නා නැව් සමාගම් සහ貨物 ප්රවාහන ක්රියාකරුවන්
- ඉරාන න්යෂ්ටික ගිවිසුම නැවත ජීවය ලබා ගැනීම ඉලක්ක කරගත් රාජ්ය තාන්ත්රික උත්සාහයන්
තම බලශක්ති අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා ආනයනික ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන කෙරෙහි සැලකිය යුතු ලෙස යැපෙන ශ්රී ලංකාව, මෙම ක්රියාමාර්ග තෙල් සැපයුම් දාමයන්හි දීර්ඝකාලීන බාධා ඇති කළ හොත් මිල උච්චාවචනයන්ට ගොදුරු විය හැකිය.
ඉරානය තවමත් විධිමත් ලෙස ප්රතිචාර දක්වා නැත
ප්රකාශනය කරන මොහොත වන විට, ට්රම්ප්ගේ නිවේදනයට ඉරාන රජය විසින් විධිමත් නිල ප්රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොතිබිණ. කෙසේ වෙතත්, තෙහෙරානය ඓතිහාසිකව එකපාර්ශ්වික ඇමරිකානු ආර්ථික ක්රියාමාර්ග ප්රතික්ෂේප කර ඇති අතර, ආක්රමණශීලී ක්රියාවන් ලෙස හඳුන්වන දෑ සම්බන්ධයෙන් ප්රතිචාර වශයෙන් හෝර්මුස් සමුද්ර සන්ධිය වසා දැමීමට කලින් තර්ජනය කර ඇත.
අවහිරය නැවත ක්රියාත්මක කිරීම සහ යෝජිත හෝර්මුස්貨物 ගාස්තුව, සම්බන්ධ රාජ්ය දෙකෙන් ඔබ්බට දිවෙන ප්රතිවිපාක සහිතව ඇමරිකා-ඉරාන සබඳතාවල තීව්ර උත්සන්නයක් සනිටුහන් කරයි.
තත්ත්වය වැඩිදුරටත් විවෘත ගැටුමක් දෙසට පිරිහීම වළක්වා ගැනීම සඳහා රාජ්ය තාන්ත්රික සම්බන්ධතාව 촉구 කරමින් ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් සහ රජයන් දියුණුවන තත්ත්වයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.