දිගුකලක් පමා වූ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට දෙමළ භාෂා පක්ෂ එකට හඬ නඟයි
දෙමළ භාෂා දේශපාලන පක්ෂ හයක් එක්ව රජයට බලකර සිටින්නේ, දිගු කලක් කල් දැමූ පළාත් සභා මැතිවරණ ඉක්මනින් පැවැත්වීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගන්නා ලෙසයි. තවදුරටත් කල් දැමීම කිසිසේත් පිළිගත නොහැකි බව ඔවුහු අනතුරු අඟවති.
එකමුතු දේශපාලන පෙරමුණක්
ජනවාරි 13 වැනි සඳුදා,著名 දෙමළ භාෂා පක්ෂ හයක නියෝජිතයින් එක්රැස් වූයේ රජයට දැඩි හා එකිනෙකට සම්බන්ධ පණිවිඩයක් ලබා දීමටයි: සමාව දීමේ කාලය අවසන් වී ඇති අතර, තවදුරටත් කිසිදු ප්රමාදයකින් තොරව පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්විය යුතුය.
මෙම සාමූහික පෙරමුණ සකස් කළ පක්ෂ අතර සර්වලංකා මක්කල් කොංග්රසය (ACMC), ලංකා කම්කරු කොංග්රසය (CWC) සහ ප්රජාතන්ත්රවාදී දෙමළ ජාතික සන්ධානය, මෙන්ම අනෙකුත් දෙමළ භාෂා දේශපාලන සංවිධාන තුනක් ද ඇතුළත් විය.
දීර්ඝකාලීන අසහනය
ශ්රී ලංකාවේ පළාත් සභා මැතිවරණ සැලකිය යුතු කාලයක් තිස්සේ අපේක්ෂාවෙන් රඳා පවතින අතර, විශේෂයෙන් දිවයිනේ දෙමළ භාෂා ජනතාව ඇතුළු ප්රජාවන්ට ඔවුන්ගේ අවශ්යතා නියෝජනය කිරීමට හා ස්ථානීය පාලන කාරණා විසඳීමට නිසි ලෙස ක්රියාත්මක වන ජනතාව විසින් තෝරා පත් කරගත් කලාපීය ආයතන නොමැතිව සිටිති.
තේරී පත් වූ පළාත් සභා නොමැතිව දෙමළ භාෂා ප්රජාවන් දේශපාලනිකව කොන් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔවුන්ගේ කලාපීය ගැටළු ආයතනික මට්ටමින් විසඳීමකින් තොරව පවතින බව පක්ෂ තර්ක කරයි.
රජය මත පීඩනය වැඩිවෙයි
ඒකාබද්ධ ඉල්ලීම, දෙමළ භාෂා දේශපාලන නායකත්වය අතර ඉවසිලිවන්තකම නැතිවීම පෙන්නුම් කරන අතර, ඔවුහු පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම රජයට තවදුරටත් කල් දැමිය නොහැකි මූලික ප්රජාතන්ත්රවාදී වගකීමක් ලෙස සලකති.
දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, බහු දෙමළ භාෂා පක්ෂ අතර ඇති මෙම දුර්ලභ ඒකමතිකත්වය ඉල්ලීමට සැලකිය යුතු බරක් එකතු කරන අතර, ආසන්න අනාගතයේ දී ස්ථිර මැතිවරණ කාල සටහනක් නිර්ණය කිරීමට පරිපාලනය මත පීඩනය වැඩි කරන බවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.