Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දිගුකලක් පමා වූ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට දෙමළ භාෂා පක්ෂ එකට හඬ නඟයි

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දිගුකලක් පමා වූ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට දෙමළ භාෂා පක්ෂ එකට හඬ නඟයි

දෙමළ භාෂා දේශපාලන පක්ෂ හයක් එක්ව රජයට බලකර සිටින්නේ, දිගු කලක් කල් දැමූ පළාත් සභා මැතිවරණ ඉක්මනින් පැවැත්වීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගන්නා ලෙසයි. තවදුරටත් කල් දැමීම කිසිසේත් පිළිගත නොහැකි බව ඔවුහු අනතුරු අඟවති.

එකමුතු දේශපාලන පෙරමුණක්

ජනවාරි 13 වැනි සඳුදා,著名 දෙමළ භාෂා පක්ෂ හයක නියෝජිතයින් එක්රැස් වූයේ රජයට දැඩි හා එකිනෙකට සම්බන්ධ පණිවිඩයක් ලබා දීමටයි: සමාව දීමේ කාලය අවසන් වී ඇති අතර, තවදුරටත් කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්විය යුතුය.

මෙම සාමූහික පෙරමුණ සකස් කළ පක්ෂ අතර සර්වලංකා මක්කල් කොංග්‍රසය (ACMC), ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (CWC) සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දෙමළ ජාතික සන්ධානය, මෙන්ම අනෙකුත් දෙමළ භාෂා දේශපාලන සංවිධාන තුනක් ද ඇතුළත් විය.

දීර්ඝකාලීන අසහනය

ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් සභා මැතිවරණ සැලකිය යුතු කාලයක් තිස්සේ අපේක්ෂාවෙන් රඳා පවතින අතර, විශේෂයෙන් දිවයිනේ දෙමළ භාෂා ජනතාව ඇතුළු ප්‍රජාවන්ට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා නියෝජනය කිරීමට හා ස්ථානීය පාලන කාරණා විසඳීමට නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වන ජනතාව විසින් තෝරා පත් කරගත් කලාපීය ආයතන නොමැතිව සිටිති.

තේරී පත් වූ පළාත් සභා නොමැතිව දෙමළ භාෂා ප්‍රජාවන් දේශපාලනිකව කොන් කරනු ලැබ ඇති අතර, ඔවුන්ගේ කලාපීය ගැටළු ආයතනික මට්ටමින් විසඳීමකින් තොරව පවතින බව පක්ෂ තර්ක කරයි.

රජය මත පීඩනය වැඩිවෙයි

ඒකාබද්ධ ඉල්ලීම, දෙමළ භාෂා දේශපාලන නායකත්වය අතර ඉවසිලිවන්තකම නැතිවීම පෙන්නුම් කරන අතර, ඔවුහු පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම රජයට තවදුරටත් කල් දැමිය නොහැකි මූලික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වගකීමක් ලෙස සලකති.

දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, බහු දෙමළ භාෂා පක්ෂ අතර ඇති මෙම දුර්ලභ ඒකමතිකත්වය ඉල්ලීමට සැලකිය යුතු බරක් එකතු කරන අතර, ආසන්න අනාගතයේ දී ස්ථිර මැතිවරණ කාල සටහනක් නිර්ණය කිරීමට පරිපාලනය මත පීඩනය වැඩි කරන බවයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සංගීත ප්‍රජාව කඳුළු සලමින් එක්වෙයි — කීර්තිමත් ගායිකා මරියාසෙල් ගුණතිලකට සමුදීමේ උපහාරය Sinhala

සංගීත ප්‍රජාව කඳුළු සලමින් එක්වෙයි — කීර්තිමත් ගායිකා මරියාසෙල් ගුණතිලකට සමුදීමේ උපහාරය

ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත ප්‍රජාව, දිවයිනේ වඩාත් ආදරණීය හඬවල් අතරින් එකක් හිමි ගායිකාවට සමු දෙමින් ගැඹුරු සංවේදීතාවකින් එක්වූ අතර, සංගීතඥයෝ රැස්ව කීර්තිමත් ගායිකා…

14 Jul 2026 Discuss
ජාත්‍යන්තර සංචාරකයන් අඛණ්ඩව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියද 2026 දී සංචාරක ආදායම පහළ බැස්සේය Sinhala

ජාත්‍යන්තර සංචාරකයන් අඛණ්ඩව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියද 2026 දී සංචාරක ආදායම පහළ බැස්සේය

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය 2026 දී මිශ්‍ර තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිටී. රටේ නිර්මල වෙරළ තීරයන්, පොහොසත් වනජීවී සම්පත් සහ බහුල සංස්කෘතික උරුමය කෙරෙහි ලොව පුරා…

14 Jul 2026 Discuss
TWC Capital ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති හා කෘෂිව්‍යාපාර අංශ සඳහා IFC ආයෝජනයෙන් මිලියන 28ක් යොමු කරයි Sinhala

TWC Capital ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති හා කෘෂිව්‍යාපාර අංශ සඳහා IFC ආයෝජනයෙන් මිලියන 28ක් යොමු කරයි

TWC Capital ආයතනය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සංස්ථාවේ (IFC) ප්‍රධාන ආයෝජන දෙකක් සඳහා මැදිහත් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය උපදේශන ක්ෂේත්‍රයට සැලකිය යුතු ශක්තියක් ලැබී…

14 Jul 2026 Discuss