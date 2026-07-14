ශාපයක්" ලෙස හඳුන්වන ලද ශ්රී ලාංකික තරුණයා දැන් නිව් සීලන්තයෙන් නෙරපා හැරීමේ තර්ජනයට මුහුණ දෙයි
තම රටේදී තම තත්ත්වය හේතුවෙන් "ශාපයක්" ලෙස හඳුන්වනු ලැබූ ශ්රී ලාංකික ආබාධිත දරුවෙකු, ඔහු වෙනුවෙන් වඩා හොඳ ජීවිතයක් සොයා පවුල ගිය නිව් සීලන්තයෙන් දැන් නෙරපා හැරීමේ තර්ජනයට මුහුණ දෙමින් සිටී.
පිළිගැනීමක් සොයා පවුලක් කළ අරගලය
ශ්රී ලංකාවේදී ගැඹුරු සමාජ අපකීර්තියට ලක් වූ මෙම ආබාධිත දරුවා, නිසි සත්කාර, සහාය සහ වෙනස්කම්වලින් තොර ජීවිතයක් ලබා දීමේ අපේක්ෂාවෙන් ඔහුගේ පවුල ඔහු නිව් සීලන්තයට ගෙන ගියේය. ශ්රී ලංකාවේ ඇතැම් ප්රජාවන් තුළ ආබාධිතභාවය කෙරෙහි ඇති ආකල්ප මිථ්යා විශ්වාස හා සංස්කෘතික පක්ෂග්රාහිත්වය මත පදනම් විය හැකි අතර, ශාරීරික හෝ වර්ධනීය තත්ත්වයක් සහිත දරුවෙකු උපත ලබා ගත් විට ඇතැම් පවුල් දැඩි සමාජ හුදකලාවකට ලක් වේ.
මෙම පවුල සඳහා දේශීය තත්ත්වය දරා ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත් වී තිබිණි. දරුවා ඔවුන් වටා සිටි අය විසින් "ශාපයක්" ලෙස හඳුන්වා ඇති බව වාර්තා වන අතර, එය කිසිඳු පවුලකට විඳදරා ගන්නට නොතිබිය යුතු ලක්ෂණයකි. එය ඔවුන් විදේශයක ආරක්ෂාව හා අවස්ථාවන් සොයා යාමට පෙළඹවීය.
නිව් සීලන්ත නෙරපා හැරීමේ නියෝගය පවුලේ미래ට තර්ජනයක්
ඔවුන්ගේ තත්ත්වය කෙසේ වෙතත්, නිව් සීලන්ත ආගමන බලධාරීන් මෙම පවුල නෙරපා හැරීමට ක්රියා කර ඇති අතර, එමඟින් දරුවාට විශේෂ සත්කාර ලැබීමේ හැකියාව සහ පවුල ලබා ගත් ස්ථාවරත්වය බරපතල අවදානමකට ලක් කර ඇත. ආගමන ක්රියාත්මක කිරීමේ ප්රතිපත්ති සහ මානවීය සලකා බැලීම් අතර ඇති ගැටුම පිළිබඳ අවධානය ඇද ගත් මෙම නඩුව, විශේෂයෙන් අවදානමට ලක් වූ දරුවන් සම්බන්ධ වන විට වඩාත් සංවේදී ස්වභාවයක් ගනී.
පවුලේ යහපත සඳහා පෙනී සිටින්නන් තර්ක කරන්නේ, දරුවා ශ්රී ලංකාවට ආපසු යැවීමෙන් ඔහුට නිසි වෛද්ය හෝ වර්ධනීය සහාය ලබා ගත නොහැකි පරිසරයකට නැවත මුහුණ දෙන්නට සිදු වන අතර, පවුලටද සමාජ හිරිහැරයට නැවත ගොදුරු විය හැකි බවය.
මානවීය ආරක්ෂාවන් පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්න
නිව් සීලන්තය වැනි රටවල ආගමන ක්රමයන් මානවීය සාධක කෙසේ සලකා බලනවාද යන්න පිළිබඳ දුෂ්කර ප්රශ්න මෙම නඩුව මතු කරයි — විශේෂයෙන් ආබාධිත දරුවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් සම්බන්ධ වන විට. නෙරපා හැරීමේ නියෝගය විවේචනය කරන්නන් තර්ක කරන්නේ, ශ්රී ලංකාවේ දරුවාට මුහුණ දීමට සිදු වන සනාථ කළ හැකි අපකීර්තිය සමඟ ඔහුගේ අවදානමට ලක් වූ ස්වභාවය, පවුලට විශේෂ සලකා බැලීමක් හෝ ආරක්ෂාවක් සඳහා සුදුසුකම් ලබා දෙන බවය.
- දරුවාට නිරන්තර සත්කාර හා සහාය අවශ්ය රෝගාබාධ තත්ත්වයක් ඇතැයි වෛද්යමය වශයෙන් හඳුනාගෙන ඇත.
- ප්රජාව තුළ දරුවා "ශාපයක්" ලෙස හඳුන්වනු ලැබීමෙන් අනතුරුව පවුල ශ්රී ලංකාව හැර ගියේය.
- නිව් සීලන්ත බලධාරීන් විසින් පවුලට එරෙහිව නෙරපා හැරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.
- මානවීය හේතූන් මත නෙරපා හැරීම නතර කරන ලෙස සහාය දක්වන්නන් ඉල්ලීම් කරමින් සිටිති.
ගෙදර සිට නරඹන ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, රටේ ඇතැම් ප්රදේශවල ආබාධිත පුද්ගලයන් තවමත් මුහුණ දෙන අපකීර්තිය සහ ඔවුන්ගේ දරුවන්ට ගෞරවය හා සත්කාර සහතික කර ගැනීමට පවුල් සමහරවිට ගෙන යා යුතු පියවර පිළිබඳ දරුණු සිහිකැඳවීමක් ලෙස මෙම නඩුව දැකිය හැකිය.
දරුවා වෙනස්කම් සහ අपर्याප්ත සහාය ඇති පරිසරයකට ආපසු යැවීම ඔහුගේ යහසිරිත්ව හා වර්ධනයට නොකළ හැකි හානියක් සිදු කරන බව ආධාරකරුවන් අවධාරණය කරති.
පවුල අවසන් තීරණය බලා සිටින අතරතුර, ඔවුන්ගේ සහාය දක්වන්නන් දැනටමත් කිසිඳු දරුවෙකුට විඳීමට සිදු නොවිය යුතු දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දී ඇති අවදානමට ලක් වූ දරුවෙකුගේ උත්තම අවශ්යතාවලට ප්රමුඛතාවය දෙන කරුණාබර විසඳුමක් ලබා ගැනීමට ව්යාපාරය ගෙන යමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.