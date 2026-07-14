චන්දි: ශ්රී ලංකාවේ වනාන්තරවල පුරාවෘත්තයක් බවට පත් එක් දළකැති වන අලියා
වනයේ කැරලිකාරයා
ශ්රී ලංකාවේ වනජීවී උරුමයේ බහුවිධ පරිච්ඡේදයන් අතරින්, චන්දි තරම් මහජන සිත්සේ රැඳුණු සත්වයෙකු කිහිපදෙනෙකු වෙති — එක් දළකැති ම මේ වන අලියා, මානව අත්පත්කරගැනීමට දැක්වූ දරුණු ප්රතිරෝධය හේතුවෙන්, මේ දිවයිනේ දමනය නොවූ ස්වාභාවික ආත්මයේ චිරස්ථායී සංකේතයක් බවට පත් විය.
අනෙකුත් දළකැතියන්ගෙන් වෙනස් දළකැතියෙකු
එකම දළකැතකින් හඳුනාගත හැකි චන්දි, සාමාන්ය අලියෙකු නොවීය. දළකැතියන් ආගමික පෙරහැරවල පුදලා, ජීවත් නිධානයන් ලෙස ගෞරව කරන රටක, චන්දි වෙනස් විය — ඔහුගේ සැරසිලි හෝ චාරිත්රවල කාර්යභාරය නිසා නොව, ඊට හාත්පසින්ම ප්රතිවිරුද්ධ හේතුවක් නිසා. ඔහු දමනය වීම, නිශ්චිතව හා නොකඩවා, ප්රතික්ෂේප කළේය.
ඔහුගේ අකීකරු බව, නුහුරු ලෝකයකට මුහුණ දෙන වන සතෙකුගේ සරල නොසන්සුන්කමක් නොවීය. නිරීක්ෂකයන්, වනජීවී නිලධාරීන් සහ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්, එය ප්රකාශනයක් ලෙස සැලකූහ — සමහර සත්වයන් වනාන්තරයට පමණක් අයත් බව කියා පාන බලවත්, වචනයකින් තොර ප්රකාශයක්.
උත්සාහ කළ සිරකිරීම, නැවත ලබාගත් නිදහස
චන්දිව මානව පාලනය යටතට ගැනීමේ උත්සාහයන්ට දරුණු හා නොනැවතෙන ප්රතිරෝධය ලැබිණ. කාලයත් සමඟ කාර්මිකතා ක්රියාවලියට යටත් වන බොහෝ වන අලින් මෙන් නොව, චන්දි නිරන්තරයෙන් ම ඊට ප්රතිරෝධය දැක්වීය. ඔහුගේ කතාව, කිසිදා බිඳ නොවැටෙන වන ආත්මයක් පිළිබඳ කතාවක් බවට පත් වූ අතර, ඒ ගැන ශ්රී ලංකාවේ වනජීවී ප්රේමීන් සහ සංරක්ෂකයන් අතර ම ඔහු දුර්ලභ හා ප්රශංසනීය අදෘඪ ස්වභාවයක් සහිත අලියෙකු ලෙස ප්රසිද්ධ විය.
ශ්රී ලංකාවේ වනජීවී ක්ෂේත්රයේ කටයුතු කරන අය සඳහා, එවැනි සත්වයෝ දැඩි සිහිගැන්වීමක් ලෙස ක්රියා කරති — රටේ අලින් දේවාල පෙරහැරවල, සංචාරක කර්මාන්තයේ හෝ ශ්රමයේ කාර්යයන් සඳහා යොදා ගත හැකි සම්පත් පමණක් නොව, තමන්ගේ ම ස්වාභාවික හැඟීම්, අවශ්යතා සහ ගෞරවය ඇති ජීවීන් බව.
මානව හැසිරීම පිළිබිඹු කරන දර්පණය
චන්දිගේ පුරාවෘත්තය ශ්රී ලංකාවේ මිනිසුන් හා අලින් අතර ඇති, ඉතා ගැඹුරු හා කනස්සල්ලට පත් කරවන, පුළුල් ගැටුමටද අවධානය යොමු කළේය. ලෝකයේ ආසියානු අලින්ගේ විශාලතම සාන්ද්රණවලින් එකක් දිවයිනේ ජීවත් වන අතර, එම ජනගහනය නවාතැන් නැතිවීමෙන්, වන කොරිඩෝ ඛණ්ඩනය වීමෙන් සහ ගොවි ප්රජාවන් සමඟ ජීවිතාන්තය දක්වා යන ගැටුම්වලින් නොනැවතෙන පීඩනයකට ලක් වේ.
සෑම වසරකම, මෙම නිරන්තර ගැටුමේ දී දේශකයන් හා අලින් දසදෙනෙකු බැගින් ජීවිත අහිමි කරගනිති — වනජීවී බලධාරීන්, සංරක්ෂකයන් සහ රජයන් විසඳා ගැනීමට ගොස් ඇති අර්බුදයකි. මේ පසුබිම ඉදිරිපිට, චන්දි නියෝජනය කළේ කේවල තනි සතෙකුගේ ප්රතිරෝධය පමණක් නොව, ඉක්මනින් ඉඩකඩ අහිමිවෙමින් ඇති දිවයිනක ජීවත්වීමට මෙහෙයෙන ම සටන් කරන සමස්ත විශේෂයකගේ ශෝකී අරගලය.
සංකේතයක් බිහිවීම
චන්දිව සාමාන්ය සතෙකුගෙන් සැබෑ සාංස්කෘතික සංකේතයක් බවට ඔසවා තැබූ දෙය වූයේ, ඔහුගේ කතාව වනජීවී කවයන් ඉක්මවා ප්රතිධ්වනි වූ ආකාරයයි. සංරක්ෂණය සමඟ කිසිඳු විශේෂ සම්බන්ධයක් නොමැති, සෑම ජීවිත මට්ටමකම ශ්රී ලාංකිකයන්, නිදහස අත්නොහරිමින් සිටින, ශාරීරිකව වෙනස් ලකුණු ඇති, තනි අලියෙකුගේ කතාවට ඇදී ගියේය.
ශිල්පකලාවේ, ආගමේ සහ ජාතික අනන්යතාවේ මෙම අපූරු සතුන් සමරමින්, ඒ සමඟ ම ඔවුන්ව ඔවුන්ගේ නිවාසවලින් අවිචාරශීලී ලෙස පලවා හරිමින් ගජරාජයාව ශුද්ධ ලෙස සලකන සමාජයක, චන්දිගේ කතාව අප්රසන්න නමුත් අවශ්ය ප්රශ්නයක් මතු කළේය: අලියාට ගරු කිරීම යනු සැබවින් ම කුමක් ද?
සංරක්ෂණය සඳහා ඉතිරිවූ උරුමය
චන්දිගේ කතා වැනි ඒවා ශ්රී ලංකාවේ අලි ජනගහනය සහ ඔවුන් රඳා සිටින වන පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වඩා අර්ථාන
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.