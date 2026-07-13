කඳුළු සහිත සතුටක්: දුබායිහි සිටි ශ්රී ලාංකික කාන්තාවක් තම වයස අවුරුදු 56ක් වූ මවගේ මාස්ටර් උපාධි පිළිගැනීම සජීවීව නරඹමින් හැඬුවාය
බොහෝ දෙනාගේ හදවත්සසල කළ ඒ අනමොල මොහොතේ, දුබායිහි රැකියාවේ නිරත ශ්රී ලාංකික කාන්තාවක්, ඇගේ වයස අවුරුදු 56ක් වූ මව, කිලෝමීටර් දහස් ගණනක් ඈතින් සිට, තිරය ඔස්සේ සජීවීව නරඹමින්, ශාස්ත්රපති උපාධිය ලබා ගැනීමට වේදිකාවට ගිය මොහොතේ කඳුළු සලන්නට විය.
මවකගේ ජය, දියණියකගේ ආඩම්බරය
ජීවිතයේ සන්ධිස්ථානය වූ එම උත්සවයට සශරීරීව සහභාගී වීමට නොහැකි වූ දියණිය, දුරස්ථව ම සම්බන්ධ වෙමින් ඒ ඓතිහාසික මොහොත නරඹූවාය. බොහෝ දෙනෙකු වෘත්තීය ජීවිතය අවසන් කිරීම ගැන සිතන වයසේ දී, උසස් අධ්යාපනය හදාරා ගැනීම අසාමාන්ය ශෛලීය ශාස්ත්රීය ජයග්රහණයක් ලෙස සැලකෙයි.
ගෞරවනීය සුදුසුකම ලබා ගන්නා මව දෙස් බලා සිටීම හැඟීම් රඳවා ගැනීමට ඉඩ නොදෙන තරම් ප්රබල වූ අතර, දුබායිහි සිටි ඒ කාන්තාව කඳුළු සලන්නට පටන් ගත්තාය — ඈතින් සිට ආදරණීයයෙකු ජීවිත කාලීන සිහිනයක් ඉෂ්ට කර ගනිද්දී දකින ඕනෑම කෙනෙකුගේ හදවතෙන් ම උතුරා ආ ළා මිනිස් හැඟීමකි.
ශ්රී ලාංකික ප්රවාසීන්ගේ හදවත් සසල කළ කතාවක්
විදේශයන්හි ජීවත්ව කටයුතු කරන ශ්රී ලාංකිකයන් ලක්ෂ ගණනක් සඳහා, මෙම කතාව ඉතාම හුරු හඳුනා ගතිකයකින් ස්පර්ශ කරයි. විවාහ මංගල්ය, උපාධි ප්රදානෝත්සව සහ සමරු අවස්ථා ඇතුළු ඇළුම්කළ ජීවිත සන්ධිස්ථාන ගණනාවකදීම, ප්රවාසී ශ්රී ලාංකිකයෝ ඔවුන් ඊට රිසිව සහභාගී නොවී, තමන් ප්රිය කරන ඒ ම පවුල් වෙනුවෙන් ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සෙවීමේ ගමනේ දී ඒ මොහොත් කැප කරති.
තාක්ෂණය හේතුවෙන් ඒ දියණියට, ඇගේ මවගේ ආඩම්බරය දනවන ජය ගැන, අතථ්යව වුව ද, දායක වීමේ හැකියාව ලැබීම, ප්රවාසී ජීවිතයේ අනිවාර්ය ඈතුව සහ ආශාව අතර ඇති සිදුරේ ම යම් සංත්වනයක් ගෙනදෙන ලදී.
ඉගෙනීමට කිසිදා ප්රමාද නැත
තිරය ඔස්සේ ඉෂ්ට කෙරුණු ආවේගශීලී ජය සැමරීමෙන් ඔබ්බට, ඒ මවගේ ජයග්රහණය, ජීවිතයේ ඕනෑම අවධියක අධ්යාපනය සහ පෞද්ගලික සංවර්ධනය හඹා යාම පිළිබඳ ප්රබල පණිවිඩයක් ලොවට දෙයි. වයස අවුරුදු 56 දී ශාස්ත්රපති උපාධියක් සම්පූර්ණ කිරීම සුළු පටු දෙයක් නොවේ — ඒ සඳහා කැපවීමක්, ඔරොත්තු දෙන ස්වභාවයක්, සහ තමා හොඳින් ම ඔප් නැංවීමට කිසිදා ප්රමාද නොවන බව පිළිබඳ දෘඪ විශ්වාසයක් අවශ්ය වේ.
ඇගේ කතාව, නැවත ශාස්ත්රීය ක්ෂේත්රයට ආපසු යාම සලකා බලන වැඩිහිටි ශ්රී ලාංකිකයන්ට පමණක් නොව, නිත්ය ජීවිතයේ පීඩනයන් හා වගකීම් හේතුවෙන් කිසිදා සිය සිහිනය කෙළවරක තබා ගත් ඕනෑ ම කෙනෙකුට ආශ්වාදයක් ලෙස දිලිසෙයි.
අධ්යාපනය ගැඹුරු ලෙස ගරු කෙරෙන සහ පවුලේ බැඳීම් ඉමහත් ලෙස දිව යන රටක, ඈත බිම්හි හඬමින් සිටි දියණියක් විසින් තිරයකින් නරඹනු ලැබූ, මවකගේ ඒ උපාධි ප්රදානෝත්සවය — ශ්රී ලාංකික පවුල් ගණනාවක් දිනෙන් දින ගෙවා දාන ජීවිතයේ ආඩම්බරය ද, වේදනාව ද, දෙකම ම එකවරම ඉස්මතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.