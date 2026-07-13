දුබායිහි සිටි ශ්රී ලාංකික දියණිය සජීවී තිරයෙන් අවුරුදු 56 වැකි මවගේ මාස්ටර් උපාධිය නරඹමින් කඳුළු සැලූවාය
සමාජ මාධ්ය හරහා සිත් සසල කළ අතිශය හෘදයංගම මොහොතක් ලෙස, දුබායිහි පදිංචි ශ්රී ලාංකික කාන්තාවක් ශ්රී ලංකාවෙන් සජීවීව විකාශය වූ උපාධි ප්රදානෝත්සවයක් නරඹමින් තම අවුරුදු 56 වැකි මව මාස්ටර් උපාධිය ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ කඳුළු සැල්වූවාය.
අන්තර්ජාලය පුරා පුළුල් ලෙස බෙදාගනු ලැබූ මේ සංවේදී දර්ශනය, ජීවිතයේ පසු කාලයක අධ්යාපනය හඹා ගිය වැඩිහිටි පරම්පරාවේ කැපකිරීම් මෙන්ම විදේශයන්හි ජීවත් වී රැකියා කරන ශ්රී ලාංකික පවුල් අතර පවතින වේදනාකාරී දුරස්ථකම ද ඉස්මතු කරයි.
මවකගේ අධ්යාපනික ජයග්රහණය
අවුරුදු 56 වැකි එම මව පශ්චාත් උපාධි අධ්යාපනය සම්පූර්ණ කිරීමේ සුවිශේෂ සන්ධිස්ථානයට ළඟා වූ අතර, එය ජීවිත කාලය පුරා ඉගෙනීමට ඇය දැරූ අධිෂ්ඨානය හා කැප වීම මනාව කැඳෙව් ද දිව්ය කරයි. දහස් ගණනක් කිලෝමීටර් ඈතින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ සිට ඇගේ දියණිය නරඹා සිටිය දී, උපාධිය ප්රදානය වූ මොහොත ඒ තරුණ කාන්තාව පාලනය කරගත නොහැකි ලෙස කඳුළු මවාලමින් තිරය ඉදිරිපිට සසල කළේය.
විදේශයන්හි රැකියා කරන බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන්ට, නිවෙස්හි ලැබෙන එවැනි සුවිශේෂ මොහොත් අත්දැකිය හැක්කේ දුරකථනයක් හෝ ලැප්ටොප් තිරයක් ඔස්සේ පමණි — අන්තර්ජාලය හරහා මෙම කතාවට හමු වූ ප්රේක්ෂකයන් සමග දැඩි ලෙස අනුනාද වූ කටුක යථාර්ථයකි.
විදේශ ප්රවාස ශ්රී ලාංකිකයන් අතර දෝංකාර දුන් කතාවක්
විදේශ රැකියා කටයුතු හේතුවෙන් වැදගත් පවුලේ අවස්ථාවන් මඟ හැරීමේ දෛනික යථාර්ථය මුහුණ දෙන, ශ්රී ලංකාවේ විශාල විදේශ ප්රවාස ප්රජාව සමග මෙම කතාව ඉක්මනින්ම ගැඹුරු ලෙස සම්බන්ධ විය. විවාහ මංගල්ය, අවමංගල්ය, දාරු ප්රසූතීන් සහ දැන් — උපාධි ප්රදානෝත්සව — ශෝකය ද ප්රීතිය ද සජීවී වීඩියෝ ප්රවාහයන් හරහා අත්දැකීම ශ්රී ලාංකිකයන් අතර ක්රමයෙන් සාමාන්ය දෙයක් බවට පත් වෙමින් පවතී.
මෙම මවගේ ජයග්රහණය, මැදිවියෙන් ඔබ්බෙහිදී උසස් අධ්යාපනය හඹා යාම ළඟ නොපාවිය හැකි දෙයක් ලෙස සිතිය හැකි වැඩිහිටි ශ්රී ලාංකිකයන්ට විශේෂයෙන් ආනුභාවයක් ලෙස ද ප්රශංසාවට ලක් වී ඇත.
ඕනෑම වයසක අධ්යාපනය සමරමින්
මෙම හෘදයාංගම මොහොත, අධ්යාපනික අභිලාෂයට වයස් සීමාවක් නොමැති බවේ බලවත් මතක් කිරීමකි. අවුරුදු 56 වයසේදී, පවුලේ වගකීම් සමඟ සමබරව ගෙන යමින් මාස්ටර් උපාධියක් සම්පූර්ණ කිරීම සැලකිය යුතු කැපවීමක් ඉල්ලා සිටියි.
- එම මව සම්පූර්ණ පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන වැඩසටහනක් සාර්ථකව සම්පූර්ණ කළාය
- උපාධි ප්රදානෝත්සවය සජීවීව විකාශය කෙරිණ, දුබායිහි ඇගේ දියණියට සිදුවීම සැබෑ කාලයෙන් ම දැකගැනීමට ඉඩ ලැබිණ
- දියණියගේ සංවේදී ප්රතිචාරය සමාජ මාධ්ය වේදිකා පුරා පුළුල් ලෙස සටහන් වී බෙදා හරිනු ලැබිණ
දේශීය හා විදේශීය ශ්රී ලාංකිකයන් රාශියකගෙන් සුභ පැතුම් හා ප්රශංසාවන් ගලා ආ අතර, බොහෝ දෙනෙකු ඒ මවගේ ජයග්රහණය ජාතික අභිමානයේ සහ පෞද්ගලික ආනුභාවයේ ප්රභවයක් ලෙස සනිටුහන් කළහ.
සාගර බෙදා ඇති ශ්රී ලාංකික පවුල් අතරෙහි, මෙවැනි මොහොත් — කෙතරම් ඈතින් නැරඹුවද — කිසිදු දේශ සීමාවකට මැකිය නොහැකි ආදරය හා ආඩම්බරයේ නොනැසෙන බැඳීම් සාක්ෂ්ය කරයි.
ඒ මවගේ උපාධිය, හුදෙක් අධ්යාපනික සාර්ථකත්වයේ සැමරුමක් පමණක් නොව — ඔරොත්තු දීමේ ශක්තියේ, අභිලාෂයේ, සහ මහාද්වීප දෙකක් වෙන් කළ ද කිසිදා නොකැඩෙන මව් දරු ස්නේහ බැඳීමේ — සංකේතයක් ලෙස නැගී සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.