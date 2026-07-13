Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වේකුණාගොඩගේ දිදුලන නොපැරදුණු ද්විත්ව සියය සමඟ ශ්‍රී ලංකා යොවුන් කණ්ඩායම ඉන්දියාවට එරෙහිව ආධිපත්‍යය අත්පත් කරගනී

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වේකුණාගොඩගේ දිදුලන නොපැරදුණු ද්විත්ව සියය සමඟ ශ්‍රී ලංකා යොවුන් කණ්ඩායම ඉන්දියාවට එරෙහිව ආධිපත්‍යය අත්පත් කරගනී

ඉන්දියාවට එරෙහිව පැවති යොවුන් ටෙස්ට් තරගයේ පළමු දින ශ්‍රී ලංකා 19 වසරට අඩු කණ්ඩායම විස්මිත ප්‍රකාශනයක් සිදු කළ අතර, තරුණ පිතිකරු වේකුණාගොඩ නොපැරදුණු ද්විත්ව සියයක් ලබා ගනිමින් සංචාරක කණ්ඩායම තදින්ම ඉදිරියෙහි තබා ගත්තේය.

බිහිවෙමින් පවතින තාරකා දස්කමක්

වේකුණාගොඩ දිනය පුරාම ඉන්දීය පන්දු යැවීමේ පෙළට ආධිපත්‍යය දක්වමින් 203 නොපැරදුණු ලෙස ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ගේ කූඩුව නගා සිටුවීය. ඉන්දීය පන්දු යවන්නන්ගේ අඛණ්ඩ පීඩනය මධ්‍යයේ ද තම වකුගඩුව ඔප්පු කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ මෙම තරුණ පිතිකරුගේ ඉනිම, සාන්ද්‍රණය සහ ස්ට්‍රෝක් ක්‍රීඩාවේ ශිල්පීය ප්‍රකාශනයක් විය.

ඔහුගේ නොපැරදුණු ද්විත්ව සිය ලකුණ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව පළමු දිනය නිමා කළේ ඉදිරියෙහිම සිටිමිනි. ශ්‍රී ලංකා පිතිකරණ පෙළේ ආක්‍රමණශීලී නමුත් විනය සහගත ප්‍රවේශය හමුවේ ඉන්දීය පන්දු යැවීමේ පෙළට ලකුණු වැළැක්වීම දුෂ්කර විය.

ශ්‍රී ලංකාව උඩ අතේ

පළමු දිනය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ ශ්‍රී ලංකාවට හිමි විය. තම වයසට ඔබ්බෙන් ගිය පරිණත බවකින් සහ අධිෂ්ඨානයකින් තරුණ සංචාරක කණ්ඩායම පිතිකරණය කළ අතර, වේකුණාගොඩගේ ඓතිහාසික ඉනිම ඉදිරි දිනවල දී ඉන්දියාවට නැගී සිටීමට කඳු ගැටයක් ඉතිරි කළ ශක්තිමත් ලකුණු එකතුවකට පදනම සැකසීය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයන් සඳහා, 19 වසරට අඩු මට්ටමේ දී ඉදිරිපත් කළ මෙම අසාධාරණ දස්කම අනාගතය දෙසට රිවිසි කිරීමේ රුචිකර අවස්ථාවක් ලෙස ඉදිරිපත් වනු ඇත. මෙම දිදුලන දස්කමෙන් අනතුරුව වේකුණාගොඩගේ නම තේරීම් කාරක සභා සාමාජිකයන්ගේ සහ සහාය දක්වන්නන්ගේ මතකයේ නිසැකවම රැඳෙනු ඇත.

ඉන්දියාව පිතිකරණයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වා තරගයට නැවත ඇතුළු වීමට තැත් කරන බැවින්, යොවුන් ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනය තීරණාත්මක සටනක් බවට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直හිටීම: බිඳෙන සුළු ජයග්‍රහණයක් ද, නොනිමි සටනක් ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直හිටීම: බිඳෙන සුළු ජයග්‍රහණයක් ද, නොනිමි සටනක් ද?

දෘශ්‍යමාන මිනුම් දඬු රාශියකින් සලකා බැලූ කල, ශ්‍රී ලංකාව ගැඹුරු පතාලයේ දාරයෙන් ආපසු පැමිණ ඇත. කිලෝමීටර් ගණන් දිව ගිය ඉන්ධන පෝලිම් දැන් අතුරුදහන් වී ඇත. සුපිරි…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම 2006 ජූනි මාසයේදී මාස 32ක පහළම අගයට පත්වෙයි — වාර්ෂික පහත වැටීම සියයට 11කට ආසන්නයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම 2006 ජූනි මාසයේදී මාස 32ක පහළම අගයට පත්වෙයි — වාර්ෂික පහත වැටීම සියයට 11කට ආසන්නයි

2006 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය වසර තුනකට ආසන්න කාලය තුළ සිය දුර්වලතම ආදායම් කාර්යසාධනය වාර්තා කළ අතර, පෙර වසරේ එම මාසයට සාපේක්ෂව ආදායම සියයට…

13 Jul 2026 Discuss
මාහර ශෛලියේ මාරාන්තික කැරලිය අනුගමනය කරමින් කිතුනු නායකයින් හදිසි බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීමක් කරති Sinhala

මාහර ශෛලියේ මාරාන්තික කැරලිය අනුගමනය කරමින් කිතුනු නායකයින් හදිසි බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීමක් කරති

මාරාන්තික කැරලිගැසීමකදී රැඳවියන් කිහිප දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින කිතුනු නායකයින් රට පුරා ඉදිරිපත් වූ ජනාකීර්ණ හා අඩු අරමුදල් සහිත…

13 Jul 2026 Discuss