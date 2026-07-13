වේකුණාගොඩගේ දිදුලන නොපැරදුණු ද්විත්ව සියය සමඟ ශ්රී ලංකා යොවුන් කණ්ඩායම ඉන්දියාවට එරෙහිව ආධිපත්යය අත්පත් කරගනී
ඉන්දියාවට එරෙහිව පැවති යොවුන් ටෙස්ට් තරගයේ පළමු දින ශ්රී ලංකා 19 වසරට අඩු කණ්ඩායම විස්මිත ප්රකාශනයක් සිදු කළ අතර, තරුණ පිතිකරු වේකුණාගොඩ නොපැරදුණු ද්විත්ව සියයක් ලබා ගනිමින් සංචාරක කණ්ඩායම තදින්ම ඉදිරියෙහි තබා ගත්තේය.
බිහිවෙමින් පවතින තාරකා දස්කමක්
වේකුණාගොඩ දිනය පුරාම ඉන්දීය පන්දු යැවීමේ පෙළට ආධිපත්යය දක්වමින් 203 නොපැරදුණු ලෙස ශ්රී ලංකා පිතිකරුවන්ගේ කූඩුව නගා සිටුවීය. ඉන්දීය පන්දු යවන්නන්ගේ අඛණ්ඩ පීඩනය මධ්යයේ ද තම වකුගඩුව ඔප්පු කිරීම ප්රතික්ෂේප කළ මෙම තරුණ පිතිකරුගේ ඉනිම, සාන්ද්රණය සහ ස්ට්රෝක් ක්රීඩාවේ ශිල්පීය ප්රකාශනයක් විය.
ඔහුගේ නොපැරදුණු ද්විත්ව සිය ලකුණ හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාව පළමු දිනය නිමා කළේ ඉදිරියෙහිම සිටිමිනි. ශ්රී ලංකා පිතිකරණ පෙළේ ආක්රමණශීලී නමුත් විනය සහගත ප්රවේශය හමුවේ ඉන්දීය පන්දු යැවීමේ පෙළට ලකුණු වැළැක්වීම දුෂ්කර විය.
ශ්රී ලංකාව උඩ අතේ
පළමු දිනය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ ශ්රී ලංකාවට හිමි විය. තම වයසට ඔබ්බෙන් ගිය පරිණත බවකින් සහ අධිෂ්ඨානයකින් තරුණ සංචාරක කණ්ඩායම පිතිකරණය කළ අතර, වේකුණාගොඩගේ ඓතිහාසික ඉනිම ඉදිරි දිනවල දී ඉන්දියාවට නැගී සිටීමට කඳු ගැටයක් ඉතිරි කළ ශක්තිමත් ලකුණු එකතුවකට පදනම සැකසීය.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් රසිකයන් සඳහා, 19 වසරට අඩු මට්ටමේ දී ඉදිරිපත් කළ මෙම අසාධාරණ දස්කම අනාගතය දෙසට රිවිසි කිරීමේ රුචිකර අවස්ථාවක් ලෙස ඉදිරිපත් වනු ඇත. මෙම දිදුලන දස්කමෙන් අනතුරුව වේකුණාගොඩගේ නම තේරීම් කාරක සභා සාමාජිකයන්ගේ සහ සහාය දක්වන්නන්ගේ මතකයේ නිසැකවම රැඳෙනු ඇත.
ඉන්දියාව පිතිකරණයෙන් ප්රතිචාර දක්වා තරගයට නැවත ඇතුළු වීමට තැත් කරන බැවින්, යොවුන් ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනය තීරණාත්මක සටනක් බවට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.