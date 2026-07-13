Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම වසරේ පළමු භාගයේදී 12%කින් පහළට

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම වසරේ පළමු භාගයේදී 12%කින් පහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය මේ වසරේ පළමු භාගය තුළ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල සැලකිය යුතු පහළ යාමක් වාර්තා කර ඇති අතර, පසුගිය වසරේ එම කාලසීමාවට සාපේක්ෂව ආදායම 12%කින් අඩු වී තිබේ. රටේ ඉතාමත් තීරණාත්මක කර්මාන්තයක් වන සංචාරක අංශයේ යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ වේගය පිළිබඳව මෙය නැවත වරක් බරපතළ සැකසංකා මතු කර ඇත.

ප්‍රධාන ආර්ථික ශක්තිස්තම්භයකට අනතුරු අඟවන ප්‍රවණතාවක්

සංචාරක කර්මාන්තය දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ ශක්තිස්තම්භයක් ලෙස සලකනු ලැබ ඇති අතර, රට ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදෙමින් සිටින මෙවන් වකවානුවක විදේශ විනිමය ලබා ගැනීමේ ප්‍රධාන මූලාශ්‍රයක් ලෙස එය කටයුතු කරයි. එබැවින් වසරේ පළමු මාස හයේදී වාර්තා වූ ඉපැයීම්වල 12% පහළ යාම, අර්බුදයෙන් පසු ගතිවේගය පවත්වා ගෙන යාමට ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් සහ ව්‍යාපාරික නායකයින් බලාපොරොත්තු වූ කර්මාන්තයකට සිදු වූ බරපතළ පසුබෑමක් නියෝජනය කරයි.

2019 ඊස්තර් ඉරිදා ප්‍රහාරයේ විනාශකාරී බලපෑම සහ 2022 වසරේ රට වෙළා ගත් ආර්ථික කැළඹිල්ල අනුගමනය කරමින් මෑත වසරවල ධනාත්මක සංඥා දැක්වූ මෙම අංශයේ යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ අස්ථිර ස්වභාවය මෙම පහළ යාම ඉස්මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථිකයට ඇති ඇඟවීම්

සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන විදේශ විනිමය ශ්‍රී ලංකාවේ ගෙවුම් ශේෂය ස්ථාවර කිරීමේදී සහ රුපියල ආරක්ෂා කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ආදායම්වල දිගුකාලීන පහළ යාමක් රටේ බාහිර ගිණුම් මත අතිරේක පීඩනයක් ඇති කළ හැකි අතර, ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සහ ජාත්‍යන්තර මුද්‍රා අරමුදල් වැඩසටහන් කොන්දේසි යටතේ ඒවා දැනටමත් සූක්ෂ්ම අවධානයට ලක්ව ඇත.

  • සංචාරක කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම විදේශ විනිමය ප්‍රවාහ මූලාශ්‍ර අතර වේ
  • මෙම අංශය නවාතැන්, ප්‍රවාහන සහ අනුබද්ධ කර්මාන්ත හරහා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත රැකියා ලක්ෂ ගණනාවකට ආධාර කරයි
  • සංචාරක ආදායම් රටේ ආනයන පිරිවැය සහ ණය බැඳීම් කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාවට සෘජුවම බලපායි

අංශය මුහුණ දෙන අභියෝග

කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් ඉපැයීම් පහළ යාමට දායක වූ හැකි සාධක ගණනාවක් ගැන අවධානය යොමු කරන අතර, ඒ අතරට ප්‍රධාන ප්‍රභව වෙළඳපළවලින් ගමන් කරන සංචාරකයින්ට බලපාන ගෝලීය ආර්ථික ප්‍රතිවාත, කලාපීය ගමනාන්ත සමඟ වැඩෙන තරඟය, සහ එක්සත් රාජධානිය, ජර්මනිය හා ඉන්දියාව වැනි ප්‍රධාන සංචාරක-යවන රටවල ජීවන වියදම් පිළිබඳ දිගු නොවරදිනා පීඩනයන් ඇතුළත් වේ.

සංචාරක ආදායම් පහළ යාම අපට මතක් කරන්නේ, සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව පමණක් සම්පූර්ණ චිත්‍රය කියා නොදෙන බවයි — ලැබෙන සංචාරකයින්ගේ ගුණාත්මකභාවය සහ වියදම් කිරීමේ හැකියාව, ඔවුන්ගේ ප්‍රමාණය තරම්ම වැදගත් වේ.

වසර අවසාන වීමට පෙර ආදායම්වල පහළ ප්‍රවණතාව ආපසු හරවා ගැනීම සහ වැඩි වියදම් කරන සංචාරකයින්誘引 කිරීම සඳහා ව්‍යාප්ති උපාය මාර්ග සහ නිෂ්පාදන පිළිගැනීම් සමාලෝචනය කිරීමට බලධාරීන් සහ සංචාරක කර්මාන්ත හිමිකරුවන් බලාපොරොත්තු වේ.

වසරේ පසු මාසවලදී ඉහළ සංචාරක සමය ළඟා වෙමින් පවතින බැවින්, ඉලක්කගත මැදිහත්වීම් සහ වැඩිදියුණු ගෝලීය හැඟීම් හරහා දෙවන භාගයේදී නැතිවූ ඉඩම් කොටස් ආපසු ලබා ගත හැකි බවට කර්මාන්ත නායකයින් සශ්‍රීකව බලාපොරොත්තු තබා ගනිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාස කිහිපයකට පෙර විශ්වාසය පළ කළ ECB, බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ කෝච් 座座ලෙස ඉවත් කරයි Sinhala

මාස කිහිපයකට පෙර විශ්වාසය පළ කළ ECB, බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ කෝච් 座座ලෙස ඉවත් කරයි

එංගලන්ත හා වේල්ස් ක්‍රිකට් මණ්ඩලය (ECB) විසින් බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි පිරිමි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන කෝච් තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, එම පියවර…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර අකැමැත්තෙන්ම තෙවන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර අකැමැත්තෙන්ම තෙවන ස්ථානයට

දූපත් රාජ්‍යය ගෝලීය තදබද ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉහළම තුනට එක්වෙයි ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර තෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර, මෙම කනගාටුදායක…

13 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව එකමුතු වන ලෙස ශ්‍රීලනිප විපක්ෂ පක්ෂවලින් ඉල්ලයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව එකමුතු වන ලෙස ශ්‍රීලනිප විපක්ෂ පක්ෂවලින් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (ශ්‍රීලනිප) ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීමේ රජයේ මුලපිරීම ඉතාමත් කනස්සල්ලට කරුණක් ලෙස හඳුන්වමින්, එයට එරෙහිව…

13 Jul 2026 Discuss