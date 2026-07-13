Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව එකමුතු වන ලෙස ශ්‍රීලනිප විපක්ෂ පක්ෂවලින් ඉල්ලයි

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව එකමුතු වන ලෙස ශ්‍රීලනිප විපක්ෂ පක්ෂවලින් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (ශ්‍රීලනිප) ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීමේ රජයේ මුලපිරීම ඉතාමත් කනස්සල්ලට කරුණක් ලෙස හඳුන්වමින්, එයට එරෙහිව එකමුතු වන ලෙස සියලු විපක්ෂ පක්ෂවලින් හදිසි ආයාචනයක් සිදු කර ඇත.

සෙනසුරාදා නිකුත් කළ නිල ප්‍රකාශයකින් ශ්‍රීලනිප මහලේකම් සාගර කාරියවසම් චෝදනා කළේ, පාලන පාර්ශ්වය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන මෙම යෝජනාව රට‍ේ අධිකරණ ක්‍රමය ශක්තිමත් කිරීමේ අවංක අරමුණකින් නොව, වෙනත් සැඟවුණු දේශපාලන අරමුණු මත පදනම් වූ එකක් බවයි.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය

ශ්‍රීලනිපයේ මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගැනීමේ ආයාචනය, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ අධිකරණවල ස්වාධීනත්වයට මැදිහත් වීමේ සැලසුම් සහගත උත්සාහයක් ලෙස පක්ෂය සලකන දෙය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ පෙළේ වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි. කාරියවසම්ගේ ප්‍රකාශය විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමේ යෝජිත යෝජනාව සාමාන්‍ය පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණයක් ලෙස නොව, රාජ්‍යයේ අධිකරණ ක්‍රමයේ අඛණ්ඩතාවට දීර්ඝකාලීන ඇඟවීම් සහිත පියවරක් ලෙස නිරූපණය කළේය.

තම තනි තනි දේශපාලන මතභේද කෙසේ වෙතත්, සියලු විපක්ෂ බලවේගවලින් එකමුතු හා මූලධර්මානුකූල ප්‍රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටීමට මෙම යෝජනාව බල කරන බව පක්ෂය අවධාරණය කළේය.

විපක්ෂ එකමුතුකම අපේක්ෂා කෙරේ

වර්තමාන දේශපාලන භූ දර්ශනය තුළ ශ්‍රීලනිපයේ සිය සංකීර්ණ ස්ථාවරය සැලකිල්ලට ගත් කල, ඔවුන්ගේ ආයාචනය විශේෂ අවධානයට ලක් වේ. අනෙකුත් විපක්ෂ කණ්ඩායම් වෙත අත දිගු කිරීමෙන්, හිටපු පාලන පක්ෂය රජයේ වාර්තා වූ සැලසුම්වලට ඵලදායී ලෙස ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමට සමත් පුළුල් පෙරමුණක් ගොඩ නැංවීමට 间 උනන්දුවක් දක්වන බව පෙනේ.

අධිකරණ පත්වීම් හා විශ්‍රාම වෙන් කිරීම් සම්බන්ධ විවාදය ශ්‍රී ලංකා පාලනය තුළ දිගු කලක් තිස්සේ සංවේදී ගැටලුවක් ව පැවත ඇති හෙයින්, අනෙකුත් විපක්ෂ පක්ෂ ශ්‍රීලනිපයේ ආයාචනයට ඉවසිල්ලෙන් ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ද යන්න කොළඹ දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

මෙම වාර්තාව සකස් කරන අවස්ථාව වන විට ශ්‍රීලනිපයේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් රජය තරපින් නිල ප්‍රතිචාරයක් නිකුත් කර නොතිබුණි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව අධිකරණ සේවා සංගමය එකමතිකව ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව අධිකරණ සේවා සංගමය එකමතිකව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මහේස්ත්‍රාත්වරුන් සහ දිස්ත්‍රික් විනිසුරුවරුන් නියෝජනය කරන සංවිධානය වන අධිකරණ සේවා සංගමය (JSA), උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පද්ධතිය පීඩනයට පත්වෙද්දී ඩෙංගු අර්බුදය අතාරින්නට නොහැකි තත්ත්වයකට පත්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පද්ධතිය පීඩනයට පත්වෙද්දී ඩෙංගු අර්බුදය අතාරින්නට නොහැකි තත්ත්වයකට පත්වෙයි

සම්පූර්ණ වසංගතයක් පිළිබඳ වර්ධනය වන භීතිය මධ්‍යයේ දස දහස් ගණනක් ආසාදනය වෙයි ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා දස දහස් ගණනක් ආසාදනය කර ඇති වේගයෙන් උත්සන්න වන ඩෙංගු…

13 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද-ඉරාන හමුදා උද්දීපනය තීව්‍ර වීමත් සමඟ තෙල් මිල ඉහළට Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන හමුදා උද්දීපනය තීව්‍ර වීමත් සමඟ තෙල් මිල ඉහළට

නැවුම් ප්‍රහාර හුවමාරුවෙන් ගෝලීය බලශක්ති වෙළඳපොළ කම්පනයට එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර නව හමුදා ප්‍රහාර චක්‍රයක් ඇරඹීමත් සමඟ සඳුදා ගෝලීය තෙල් මිල තියුනු ලෙස ඉහළ…

13 Jul 2026 Discuss