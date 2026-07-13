Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර අකැමැත්තෙන්ම තෙවන ස්ථානයට

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර අකැමැත්තෙන්ම තෙවන ස්ථානයට

දූපත් රාජ්‍යය ගෝලීය තදබද ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉහළම තුනට එක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර තෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර, මෙම කනගාටුදායක තත්ත්වය දූපත් රාජ්‍යයේ මාර්ග යටිතල පහසුකම් සහ නාගරික ප්‍රවාහන පද්ධති මත වැඩෙමින් පවතින බරපතල ඇදෙනීම ඉස්මතු කරයි.

රථවාහන තදබදය සම්බන්ධයෙන් ගෝලීය වශයෙන් වඩාත්ම බලපෑමට ලක්වූ රටවල් අතරට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් කිරීම, වසර ගණනාවක් තිස්සේ ගමනාගමනකරුවන්, ව්‍යාපාරිකයන් සහ නගර සැලසුම්කරුවන් සමානව කලකිරවා ගෙන ආ බරපතල අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරයි. මෙම නම් කිරීම මාර්ග ධාරිතාව, වාහන ජනගහනයේ වර්ධනය සහ ප්‍රමාණවත් මහජන ප්‍රවාහන විකල්පවල හිඟය සම්බන්ධ ගැඹුරු ගැටලු ඉස්මතු කරයි.

ගමනාගමනකරුවන්ගේ දිනෙන් දින ගෙවෙන අරගලය

විශේෂයෙන් කොළඹ නගරයේ සහ එහි අවට ජීවත්වන හා රැකියාවේ නියුතු මිලියන සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, දැඩි රථවාහන තදබදය දෛනික ජීවිතයෙන් වෙන් කළ නොහැකි කොටසක් බවට පත්ව ඇත. උච්ච පැය තදබදය නිතිපතා ප්‍රධාන මාර්ග අඩාල කරන අතර, ගමනාගමනකරුවන්ගේ වටිනා කාලය නාස්ති කරමින් ඉන්ධන පරිභෝජනය සහ වාහන විමෝචනය ඉහළ නැංවීමට දායක වෙයි.

දැඩි තදබදය නිසා ඇති වන ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක සැලකිය යුතු වන අතර, නිෂ්පාදනශීලිත්වය අඩුවීම, භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය ප්‍රමාද වීම සහ ව්‍යාපාර සඳහා ක්‍රියාකාරී පිරිවැය ඉහළ යාම රටපුරා දැනෙන ප්‍රධාන බලපෑම් අතර වෙයි.

බලධාරීන් කෙරෙහි ක්‍රියාමාර්ගීවීමේ බලපෑම තීව්‍ර වෙයි

නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීම, රටේ ප්‍රවාහන අර්බුදය විසඳීම සඳහා හදිසි රජයේ මැදිහත්වීමක් ඉල්ලා සිටිමින් නැගෙන හඬ තව දුරටත් තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විශේෂඥයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් නැවත නැවතත් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මහජන ප්‍රවාහන ජාල නවීකරණය කිරීමට ආයෝජනය කරන ලෙසත්, මාර්ග යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කරන ලෙසත්, වඩාත් බුද්ධිමත් රථවාහන කළමනාකරණ විසඳුම් හඳුන්වා දෙන ලෙසත්ය.

  • මහජන බස් සහ දුම්රිය ජාලය පුළුල් කිරීම හා නවීකරණය කිරීම
  • තදබද මිලකරණය හෝ රථවාහන ඉල්ලුම් කළමනාකරණ පියවර හඳුන්වා දීම
  • වාහන යැපීම අඩු කිරීමට නාගරික සැලසුම් වැඩිදියුණු කිරීම
  • පාගමන් සහ බයිසිකල් යටිතල පහසුකම් සඳහා වැඩි ආයෝජනයක් යෙදවීම

ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ජනගහනය වසරින් වසර ස්ථිරව ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ඉල්ලුම සමඟ සමතුලිත වීමට වෙර දරමින් සිටින මාර්ග ජාලය මත වැඩෙන පීඩනයක් ඇති කරයි. වාණිජ අගනුවර ලෙස කොළඹ මෙම පීඩනයේ ප්‍රධාන බරක් දරන අතර, අවට නාගරික සහ පාරිභෝගික ප්‍රදේශවලද තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් නරක් වෙමින් පවතී.

දිගුකාලීන සැලසුම් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉදිරිපත් කරන අවදිවීමේ ඇමතුමක්

ප්‍රවාහන විශ්ලේෂකයන් අවධාරණය කරන්නේ තදබදය විසඳීමට කෙටිකාලීන පිළියම්වලට වඩා බොහෝ දේ අවශ්‍ය බවයි. ශ්‍රී ලංකාවට ගෝලීය තදබද ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල තම තත්ත්වය ආපසු හැරවීමට නම්, තිරසාර ගමනාගමනයට ප්‍රමුඛතාව දෙන සහ පෞද්ගලික වාහන මත රඳාපැවැත්ම අඩු කරන සවිස්තරාත්මක, දිගුකාලීන ජාතික ප්‍රවාහන උපාය මාර්ගයක් අත්‍යවශ්‍ය යයි සැලකේ.

රට විශාල ආර්ථික ය立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාස කිහිපයකට පෙර විශ්වාසය පළ කළ ECB, බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ කෝච් 座座ලෙස ඉවත් කරයි Sinhala

මාස කිහිපයකට පෙර විශ්වාසය පළ කළ ECB, බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ කෝච් 座座ලෙස ඉවත් කරයි

එංගලන්ත හා වේල්ස් ක්‍රිකට් මණ්ඩලය (ECB) විසින් බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි පිරිමි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන කෝච් තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, එම පියවර…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම වසරේ පළමු භාගයේදී 12%කින් පහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම වසරේ පළමු භාගයේදී 12%කින් පහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය මේ වසරේ පළමු භාගය තුළ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල සැලකිය යුතු පහළ යාමක් වාර්තා කර ඇති අතර, පසුගිය වසරේ එම කාලසීමාවට සාපේක්ෂව ආදායම 12%කින්…

13 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව එකමුතු වන ලෙස ශ්‍රීලනිප විපක්ෂ පක්ෂවලින් ඉල්ලයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව එකමුතු වන ලෙස ශ්‍රීලනිප විපක්ෂ පක්ෂවලින් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (ශ්‍රීලනිප) ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීමේ රජයේ මුලපිරීම ඉතාමත් කනස්සල්ලට කරුණක් ලෙස හඳුන්වමින්, එයට එරෙහිව…

13 Jul 2026 Discuss