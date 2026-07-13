Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාස කිහිපයකට පෙර විශ්වාසය පළ කළ ECB, බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ කෝච් 座座ලෙස ඉවත් කරයි

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාස කිහිපයකට පෙර විශ්වාසය පළ කළ ECB, බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ කෝච් 座座ලෙස ඉවත් කරයි

එංගලන්ත හා වේල්ස් ක්‍රිකට් මණ්ඩලය (ECB) විසින් බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි පිරිමි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන කෝච් තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, එම පියවර ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කර තිබේ. කෙසේ වෙතත්, එම නවසීලන්ත ජාතිකයා ඉංග්‍රීසි සුදු බෝල කණ්ඩායම් අධීක්ෂණය කිරීමේ කාර්යභාරය දිගටම ඉටු කරනු ඇත.

හදිසි හා විස්මිත සමුගැනීමක්

මෙම ඉවත් කිරීම විශේෂයෙන් කැපී පෙනෙන්නේ, මාස තුනකට පෙර ECB මණ්ඩල නිලධාරීන් ශ්‍රේණිගත වෙමින් පැවති පීඩනයක් මධ්‍යයේ වුවද, ඔහු එම තනතුරේ දිගටම සිටිය යුතු බවට ඉතා ප්‍රසිද්ධ ආකාරයෙන් සහාය ප්‍රකාශ කළ බැවිනි. ඒ සහාය දැන් හදිසියේ ආපසු හරවා ඇති අතර, ECB ගේ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හා ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හි දිශාව පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

මෙම තත්ත්වය ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් සැකසුම සැලකිය යුතු අවිනිශ්චිතතාවකට ලක් කර ඇති අතර, කණ්ඩායමට දැනට ප්‍රධාන කෝච්වරයෙකු හෝ නායකයෙකු නොමැතිව ඉදිරි ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් සඳහා ECB හි ප්‍රමුඛ අවධානය යොමු කළ යුතු නායකත්ව හිඩැසක් ඇති වී තිබේ.

මැකලම් යුගය돌아보මු: ආපස්සට හැරී බැලීමක්

මැකලම් යුගය돌아: ආපස්සට හැරී බැලීමක්

මැකලම් යුගය: ආපස්සට හැරී බැලීමක්

හිටපු නවසීලන්ත විකට් රකිනු-පිතිකරු වන මැකලම්, භාර ගත් දා සිට ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හි පරිවර්තනීය චරිතයක් ලෙස කටයුතු කළේය. එවකට නායක බෙන් ස්ටෝක්ස් සමඟ එක්ව, ඔහු "බාස්බෝල්" ලෙස බහුලව හැඳින්වූ ආක්‍රමණශීලී, තරඟකාරී ක්‍රිකට් ශෛලියක් ඉදිරියට ගෙන ගිය අතර, පෙර වසරවල ස්ථාවරත්වය සඳහා අරගල කළ ටෙස්ට් කණ්ඩායමට නව ජීවයක් ලබා දුන්නේය.

එම දර්ශනය කැපී පෙනෙන ප්‍රතිඵල ගෙන දුන් අතර, රසිකයන් හා විචාරකයන් අතර පුළුල් ප්‍රශංසාවට ලක් විය. එය ඔහුගේ හදිසි ඉවත් කිරීම ක්‍රීඩාව ඇතුළේ බොහෝ දෙනෙකුට වඩාත් අනපේක්ෂිත කළේය.

ඊළඟට සිදු වන්නේ කුමක්ද?

ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් දිනදර්ශනය ඉදිරියට දිවෙමින් ඇති අතර, ඉහළ මට්ටමේ තරඟාවලි දිගු පෙළක් ක්ෂිතිජය ඔස්සේ දිස්වන හෙයින්, නව ටෙස්ට් ප්‍රධාන කෝච්වරයෙකු හඳුනා ගැනීමේ හා නායකත්ව ප්‍රශ්නය හැකි ඉක්මනින් විසඳීමේ හදිසි කාර්යය ECB ඉදිරියේ ඇත.

සුදු බෝල සැකසුම් තුළ මැකලම්ගේ දිගටම පැවැත්ම ඔහු ඉංග්‍රීසි ක්‍රිකට් ව්‍යූහයේ කොටසක් ලෙස රඳවා ගන්නා අතර, රතු බෝල හා සුදු බෝල වගකීම් අතර බෙදීම දැන් මණ්ඩලයේ තීරණය මගින් ස්ථිර ලෙස සිදු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන් ඔබ්බෙහි ක්‍රිකට් නිරීක්ෂකයන් හා රසිකයන්, ලෝක ක්‍රිකට්හි වඩාත්ම ප්‍රතිඵලදායක කෝච් තනතුරුවලින් එකක රූකඩ බාර ගැනීමට ECB කාවනා කරන්නේ කව්රුන් දැයි දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර අකැමැත්තෙන්ම තෙවන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර අකැමැත්තෙන්ම තෙවන ස්ථානයට

දූපත් රාජ්‍යය ගෝලීය තදබද ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉහළම තුනට එක්වෙයි ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර තෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර, මෙම කනගාටුදායක…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම වසරේ පළමු භාගයේදී 12%කින් පහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම වසරේ පළමු භාගයේදී 12%කින් පහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය මේ වසරේ පළමු භාගය තුළ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල සැලකිය යුතු පහළ යාමක් වාර්තා කර ඇති අතර, පසුගිය වසරේ එම කාලසීමාවට සාපේක්ෂව ආදායම 12%කින්…

13 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව එකමුතු වන ලෙස ශ්‍රීලනිප විපක්ෂ පක්ෂවලින් ඉල්ලයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව එකමුතු වන ලෙස ශ්‍රීලනිප විපක්ෂ පක්ෂවලින් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (ශ්‍රීලනිප) ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීමේ රජයේ මුලපිරීම ඉතාමත් කනස්සල්ලට කරුණක් ලෙස හඳුන්වමින්, එයට එරෙහිව…

13 Jul 2026 Discuss