Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතර පක්ෂ වැඩි ස්වාධිපත්‍යයක් සඳහා එක්සත් වෙයි

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතර පක්ෂ වැඩි ස්වාධිපත්‍යයක් සඳහා එක්සත් වෙයි

දෙමළ දේශපාලන කොටස් එක්සත් පෙරමුණක් පිහිටුවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතර දේශපාලන පක්ෂ තම අභ්‍යන්තර මතභේද පසෙකලා, දූපත් රාජ්‍යය තුළ දෙමළ ජනතාවට වැඩි ස්වාධිපත්‍යයක් හා පුළුල් අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සිටිමින්, එකමුතුකමේ සැලකිය යුතු ප්‍රදර්ශනයක් සිදු කරමින් එක්සත් වී ඇත.

දිගුකාලීන ඉල්ලීමක් නැවත අවධාරණය වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතරය අතර වැඩි ස්වාධිපත්‍යය සඳහා වූ ඉල්ලීම අලුත් දෙයක් නොවේ; එහෙත් බොහෝ දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ එකම සාමූහික ස්ථාවරයක් වෙනුවෙන් එක්සත් වීම රට තුළ වාර්ගික හා දේශපාලන තලයේ කැපී පෙනෙන සංවර්ධනයකි. මෙම පියවර, දෙමළ ජනතාවගේ අභිලාෂයන් හා පැමිණිලිල්ල නැවතත් ජාතික දේශපාලන සංවාදයේ මූලික ස්ථානයට ගෙනෙන සමිබද්ධ උත්සාහයක ලකුණකි.

දෙමළ දේශපාලන නායකයන් දිගු කලක සිටම තර්ක කර ඇත්තේ, උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වලට බලය බෙදා හැරීම සහ අර්ථවත් බලය හවුල් කර ගැනීමේ ක්‍රමවේද, ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගැටුමේ ශේෂ‌ය දශක ගණනාවකට දිව යන ජනතාවගේ ගැටළු විසඳීමට අත්‍යවශ්‍ය බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන තලයට ඇති වැදගත්කම

මෙම පක්ෂවල එකට එකතු වීම, දෙමළ ජනතාවගේ සාමූහික ගිවිසුම් ශක්තිය තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ; විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජාතික සංහිඳියාව පිළිබඳ සංකීර්ණ ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙමින් සිටින මෙවේලේ. එකට බැඳුණු දෙමළ දේශපාලන හඬකට පාර්ලිමේන්තුව තුළ මෙන්ම බලය විමධ්‍යගත කිරීම සම්බන්ධ සාකච්ඡාවලදී ද සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.

ප්‍රධාන වශයෙන් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල සංකේන්ද්‍රිත ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ජනතාව, ඓතිහාසිකව ඔවුන්ගේ ප්‍රාදේශීය පාලනය, ඉඩම්, පොලිස් කටයුතු හා සංවර්ධන සැලසුම් ඇතුළු අංශ කෙරෙහි වැඩි පාලනයක් ඉල්ලා සිට ඇත.

සංහිඳියාව හා ඉදිරි මාර්ගය

දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, දෙමළ පක්ෂ අතර ඇති එකමුතුකම, අඛණ්ඩ ශ්‍රී ලංකා රජයන්ට දිගු ගැටළුවක් ව පවතින, ඇනහිට තිබෙන සංහිඳියා ප්‍රයත්නවලට නැවුම් ජවයක් ලබා දිය හැකි බවයි. ස්වාධිපත්‍ය ඉල්ලීම් සඳහා වූ මෙම අලුත් ඉල්ලීමට වත්මන් රජය ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය, ඉදිරි මාසවල රටේ වාර්ගික සබඳතාවල ගමන් මාර්ගය නිර්ණය කිරීමට ඉඩ ඇත.

මෙම සංවර්ධනය දේශීය දේශපාලන පාර්ශ්වකරුවන් මෙන්ම, දූපතේ සියලු ප්‍රජාවන්ගේ අභිලාෂයන් සපුරාලන, චිරස්ථායී හා සර්වසම්පූර්ණ දේශපාලන විසඳුමක් සොයා ගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට දිගු කලක් 촉구 කළ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව විසින් ද සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුබායිහි සිටි ශ්‍රී ලාංකික දියණිය සජීවී තිරයෙන් අවුරුදු 56 වැකි මවගේ මාස්ටර් උපාධිය නරඹමින් කඳුළු සැලූවාය Sinhala

දුබායිහි සිටි ශ්‍රී ලාංකික දියණිය සජීවී තිරයෙන් අවුරුදු 56 වැකි මවගේ මාස්ටර් උපාධිය නරඹමින් කඳුළු සැලූවාය

සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිත් සසල කළ අතිශය හෘදයංගම මොහොතක් ලෙස, දුබායිහි පදිංචි ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් සජීවීව විකාශය වූ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයක් නරඹමින් තම…

13 Jul 2026 Discuss
හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය පාලනය කරගෙන ඊට ගෙවීමක් ලබාගත යුතු යැයි ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කරයි Sinhala

හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය පාලනය කරගෙන ඊට ගෙවීමක් ලබාගත යුතු යැයි ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කරයි

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සඳුදා ප්‍රකාශ කළේ, ලෝකයේ උපායමාර්ගිකව ඉතාමත් වැදගත් ජලමාර්ගයන් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමි හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධියේ…

13 Jul 2026 Discuss
විශාල මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගැනීමක්: රුපියල් මිලියන 120ක ICE සමඟ සැකකරුවෙකු දොම්පේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

විශාල මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගැනීමක්: රුපියල් මිලියන 120ක ICE සමඟ සැකකරුවෙකු දොම්පේදී අත්අඩංගුවට

දොම්පේ ප්‍රදේශයේ සිදු කරන ලද මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමක් හේතුවෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහි සටනේ සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක් ලබා…

13 Jul 2026 Discuss