ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතර පක්ෂ වැඩි ස්වාධිපත්යයක් සඳහා එක්සත් වෙයි
දෙමළ දේශපාලන කොටස් එක්සත් පෙරමුණක් පිහිටුවයි
ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතර දේශපාලන පක්ෂ තම අභ්යන්තර මතභේද පසෙකලා, දූපත් රාජ්යය තුළ දෙමළ ජනතාවට වැඩි ස්වාධිපත්යයක් හා පුළුල් අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සිටිමින්, එකමුතුකමේ සැලකිය යුතු ප්රදර්ශනයක් සිදු කරමින් එක්සත් වී ඇත.
දිගුකාලීන ඉල්ලීමක් නැවත අවධාරණය වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතරය අතර වැඩි ස්වාධිපත්යය සඳහා වූ ඉල්ලීම අලුත් දෙයක් නොවේ; එහෙත් බොහෝ දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ එකම සාමූහික ස්ථාවරයක් වෙනුවෙන් එක්සත් වීම රට තුළ වාර්ගික හා දේශපාලන තලයේ කැපී පෙනෙන සංවර්ධනයකි. මෙම පියවර, දෙමළ ජනතාවගේ අභිලාෂයන් හා පැමිණිලිල්ල නැවතත් ජාතික දේශපාලන සංවාදයේ මූලික ස්ථානයට ගෙනෙන සමිබද්ධ උත්සාහයක ලකුණකි.
දෙමළ දේශපාලන නායකයන් දිගු කලක සිටම තර්ක කර ඇත්තේ, උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වලට බලය බෙදා හැරීම සහ අර්ථවත් බලය හවුල් කර ගැනීමේ ක්රමවේද, ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් ගැටුමේ ශේෂය දශක ගණනාවකට දිව යන ජනතාවගේ ගැටළු විසඳීමට අත්යවශ්ය බවයි.
ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන තලයට ඇති වැදගත්කම
මෙම පක්ෂවල එකට එකතු වීම, දෙමළ ජනතාවගේ සාමූහික ගිවිසුම් ශක්තිය තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ; විශේෂයෙන්ම ශ්රී ලංකාව ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ හා ජාතික සංහිඳියාව පිළිබඳ සංකීර්ණ ප්රශ්නවලට මුහුණ දෙමින් සිටින මෙවේලේ. එකට බැඳුණු දෙමළ දේශපාලන හඬකට පාර්ලිමේන්තුව තුළ මෙන්ම බලය විමධ්යගත කිරීම සම්බන්ධ සාකච්ඡාවලදී ද සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.
ප්රධාන වශයෙන් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල සංකේන්ද්රිත ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ ජනතාව, ඓතිහාසිකව ඔවුන්ගේ ප්රාදේශීය පාලනය, ඉඩම්, පොලිස් කටයුතු හා සංවර්ධන සැලසුම් ඇතුළු අංශ කෙරෙහි වැඩි පාලනයක් ඉල්ලා සිට ඇත.
සංහිඳියාව හා ඉදිරි මාර්ගය
දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, දෙමළ පක්ෂ අතර ඇති එකමුතුකම, අඛණ්ඩ ශ්රී ලංකා රජයන්ට දිගු ගැටළුවක් ව පවතින, ඇනහිට තිබෙන සංහිඳියා ප්රයත්නවලට නැවුම් ජවයක් ලබා දිය හැකි බවයි. ස්වාධිපත්ය ඉල්ලීම් සඳහා වූ මෙම අලුත් ඉල්ලීමට වත්මන් රජය ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය, ඉදිරි මාසවල රටේ වාර්ගික සබඳතාවල ගමන් මාර්ගය නිර්ණය කිරීමට ඉඩ ඇත.
මෙම සංවර්ධනය දේශීය දේශපාලන පාර්ශ්වකරුවන් මෙන්ම, දූපතේ සියලු ප්රජාවන්ගේ අභිලාෂයන් සපුරාලන, චිරස්ථායී හා සර්වසම්පූර්ණ දේශපාලන විසඳුමක් සොයා ගන්නා ලෙස ශ්රී ලංකාවට දිගු කලක් 촉구 කළ ජාත්යන්තර ප්රජාව විසින් ද සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.