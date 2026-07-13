Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු පක්ෂ පොදු වේදිකාවක් යටතේ එක්සත් වෙයි — හවුල් ගැටලු ඉස්මතු කිරීමට

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු පක්ෂ පොදු වේදිකාවක් යටතේ එක්සත් වෙයි — හවුල් ගැටලු ඉස්මතු කිරීමට

ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු ජාතික දේශපාලන පක්ෂ සාමූහික නියෝජනය දෙසට වැදගත් පියවරක් තබමින්, හවුල් ගැටලු මතු කිරීමට සහ රටේ දේශපාලන පරිසරය තුළ ශක්තිමත් නියෝජනයක් ඉල්ලා සිටීමට පොදු වේදිකාවක් පිහිටුවීම සඳහා එකතු වී ඇත.

සුළු ජාතීන් වෙනුවෙන් එකට එකතු වූ කණ්ඩායමක්

නව ලෙස පිහිටුවන ලද මෙම වේදිකාව, දිගු කලක් තිස්සේ තම ප්‍රජාවන්ට බලපාන ගැටලු සඳහා වඩා ශක්තිමත් පිළිගැනීමක් ලබා ගැනීමට ප්‍රයත්න දරා ආ සුළු ජාතික පක්ෂ කිහිපයක් එකතු කරයි. තනි ධජයක් යටතේ තම හඬ එක්සත් කිරීමෙන්, සහභාගී වන පක්ෂ වැඩි දේශපාලන බලපෑමක් ඇති කිරීමට සහ ජාතික සාකච්ඡාවේදී තම ගැටලු නොතකා හැරීම වලක්වා ගැනීමට අපේක්ෂා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ සහ අනුප්‍රාප්තික රජයන් සමඟ ගනුදෙනුවේදී සුළු ජාතීන්ගේ කේවල් බලය ඓතිහාසිකව සීමා කළ ඛණ්ඩනය ජය ගැනීමට ගන්නා උපායමාර්ගික ප්‍රයත්නයක් ලෙස මෙම පියවර පුළුල් ලෙස සැලකේ.

මෙම මුලපිරීම ඇති කළ මූලික ගැටලු

නිශ්චිත ප්‍රතිපත්ති ඉල්ලීම් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ විධිමත් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂිත වුවද, මෙම වේදිකාව මගින් ප්‍රතිකාර සෙවිය නොහැකිව පවතින ගැටලු ඇතුළු කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ:

  • සුළු ජාතික ප්‍රජාවන්ගේ දේශපාලන හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය පිළිගැනීම
  • සුළු ජාතීන් බහුල ප්‍රදේශවල ආර්ථික සංවර්ධනය
  • භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ මව් භාෂාවෙන් රාජ්‍ය සේවාවන්ට ප්‍රවේශය
  • දශක ගණනාවක් පුරා පැවති ජනවාර්ගික ගැටුමෙන් ජනිත වූ වගවීම් සහ 化解ය (සංහිඳියා) ක්‍රියාවලීන්

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන පරිසරය සඳහා වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාව සංකීර්ණ දේශපාලන හා ආර්ථික සංක්‍රාන්තීන් සමඟ පොරබදන මෙවැනි අවස්ථාවක මෙවැනි සන්ධානයක් පිහිටුවීම සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් ගනී. දෙමළ හා මුස්ලිම් ප්‍රජාවන් ඇතුළු සුළු ජාතිකයෝ, කේන්ද්‍රීය රජය වෙතින් ලැබෙන අවධානය ප්‍රමාණවත් නොවන බව නිතර නිතර හඬ නඟා ඇත.

එකට එකතු වීමෙන්, සුළු ජාතික පක්ෂ ප්‍රතික්‍රියාශීලී දේශපාලනයෙන් ඉවත් ව ජාතික ප්‍රතිපත්ති තීරණ හැඩ ගැස්වීමේ ක්‍රියාවලියේ වඩා ක්‍රියාශීලී කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙති.

දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ යෝජනා කරන්නේ, සන්ධාන ගතිකතා ප්‍රායෝගිකව ව්‍යවස්ථාදායක න්‍යාය පත්‍රවල සාර්ථකත්වය හෝ අසාර්ථකත්වය නිර්ණය කරන පාර්ලිමේන්තු පරිසරයක් තුළ, විශේෂයෙන් ම මෙම වේදිකාව බලගතු ලෙස ඔප්පු විය හැකි බවයි. ආසන ගණනින් සීමිත වුවද, සමගිව ක්‍රියා කරන සුළු ජාතික කණ්ඩායමකට බල තුලනය ඉරීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකිය.

ප්‍රතිචාර සහ ඉදිරි මාර්ගය

මෙම මුලපිරීම දේශපාලන ස්පෙක්ට්‍රමය හරහා අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, සහභාගී පක්ෂවලට තනි ගැටලු ඉදිරිපත් වූ විට ඔවුන්ගේ සන්ධානය කෙතරම් ඒකාබද්ධව පවත්වා ගත හැකිද යන්න මත එහි දිගු කාලීන ඵලදායීතාවය රඳා පවතිනු ඇති බව නිරීක්ෂකයෝ සටහන් කරති.

ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු ජාතික ප්‍රජාවන් සඳහා, ඔවුනොවුන්ගේ දෛනික ජීවිත හා미래 හැඩ ගස්වන තීරණවල ඔවුන්ගේ හඬ වඩා ශක්තිමත් ව කෙරෙහි ලන්නා ලෙස සහතික කිරීමට ගන්නා සාමූහික අධිෂ්ඨානයේ ප්‍රකාශනයක් ලෙස — ප්‍රවේශම් සහිත විශ්වාසයේ මොහොතක් ලෙස — මෙම වේදිකාවේ ආරම්භය නියෝජනය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කඳුළු සහිත සතුටක්: දුබායිහි සිටි ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් තම වයස අවුරුදු 56ක් වූ මවගේ මාස්ටර් උපාධි පිළිගැනීම සජීවීව නරඹමින් හැඬුවාය Sinhala

කඳුළු සහිත සතුටක්: දුබායිහි සිටි ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් තම වයස අවුරුදු 56ක් වූ මවගේ මාස්ටර් උපාධි පිළිගැනීම සජීවීව නරඹමින් හැඬුවාය

බොහෝ දෙනාගේ හදවත්සසල කළ ඒ අනමොල මොහොතේ, දුබායිහි රැකියාවේ නිරත ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක්, ඇගේ වයස අවුරුදු 56ක් වූ මව, කිලෝමීටර් දහස් ගණනක් ඈතින් සිට, තිරය ඔස්සේ…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සුමට මාර්ග දැක පුදුමයට පත් වූ ඉන්දීය සංචාරිකාව: 'එක් වළක් වත් නැහැ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සුමට මාර්ග දැක පුදුමයට පත් වූ ඉන්දීය සංචාරිකාව: 'එක් වළක් වත් නැහැ

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ඉන්දීය සංචාරිකාවක් දිවයිනේ සුවිශේෂ ලක්ෂණයක් දැක අනපේක්ෂිත නමුත් උණුසුම් ප්‍රශංසාවක් රටට හිමි කර දී තිබේ. ඇය වඩාත් විස්මයට පත් වූයේ මනරම්…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා යටතේ-19 කණ්ඩායම පළමු යෞවන ටෙස්ට් පළමු දිනය ආධිපත්‍යය කරයි — වේකුණාගොඩ ඉන්දියාවට එරෙහිව නොදෙවෙනි ද්විශතකයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා යටතේ-19 කණ්ඩායම පළමු යෞවන ටෙස්ට් පළමු දිනය ආධිපත්‍යය කරයි — වේකුණාගොඩ ඉන්දියාවට එරෙහිව නොදෙවෙනි ද්විශතකයක් සටහන් කරයි

ඉන්දියා යටතේ-19 කණ්ඩායමට එරෙහි පළමු යෞවන ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනය ශ්‍රී ලංකා යටතේ-19 කණ්ඩායම බලගතු ලෙස ආරම්භ කළ අතර, වේකුණාගොඩ නමැති පිතිකරු තනි අතින් කණ්ඩායම…

13 Jul 2026 Discuss