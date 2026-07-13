Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ අඩුම සතුටු රටවල් අතරට — 2026 ගෝලීය වාර්තාව හෙළිකරයි

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ අඩුම සතුටු රටවල් අතරට — 2026 ගෝලීය වාර්තාව හෙළිකරයි

නව ලෝක සතුට වාර්තාව 2026 නිකුත් වීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව නැවත වරක් ලෝකයේ අඩුම සතුටු රටවල් අතර ස්ථානගත වී ඇති අතර, එය දිවයිනේ සමස්ත යහසිරිත පිළිබඳ කලකිරීමට පත් කරවන තක්සේරුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

කලකිරීමට පත් කරවන ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමක්

මිනිස් යහසිරිත මනින ලෝකයේ වඩාත් පුළුල් ගෝලීය මිනුම් දඬු අතරින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන වාර්ෂික ලෝක සතුට වාර්තාව, ශ්‍රී ලංකාව එහි ජාත්‍යන්තර දර්ශකයේ පහළ අන්තය දෙසට ශ්‍රේණිගත කර ඇත. මෙම සොයාගැනීම් මගින් පිළිබිඹු වන්නේ මෑත වසරවල දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලාංකිකයන් මිලියන ගණනක් අඛණ්ඩව විඳදරාගෙන යන දුෂ්කරතා ය.

ආදායම් මට්ටම්, සමාජ සහාය, ආයු අපේක්ෂාව, ජීවිත තේරීම් කිරීමේ නිදහස, කාරුණිකත්වය සහ දූෂණ පිළිබඳ සංජානනය ඇතුළු සාධක පරාසයක් මත රටවල් ඇගයීමට ලක් කරන මෙම වාර්තාව, මෙම දර්ශකයන්ගෙන් කිහිපයක් හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාකාරිත්වය ගෝලීය වේදිකාවේ එරට අහිතකර ස්ථානයට දායක වී ඇත.

දිගු සෙවනක් ඇති කරන ආර්ථික අරගල

රට විඳදරාගත් දිගු ආර්ථික කළඹෙන් පසු, ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ අඩුම සතුටු රටවල් අතර ස්ථාන ලැබීම බොහෝ නිරීක්ෂකයන්ට තරයේ පුදුමයක් නො වේ. 2022 ආර්ථික කඩාවැටීම — ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ දරුණු ලෙස හිඟ වීමෙන් සලකුණු වූ — ජනගහනය කෙරෙහි දැඩි මනෝවිද්‍යාත්මක හා මූල්‍යමය තුවාල ඉතිරි කළ අතර, ඒවා දිනෙදා ජීවිතයට බලපාමින් ම ඇත.

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල් ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනක් හරහා ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට රජය ප්‍රගතියක් ලබා ඇති නමුත්, යථා තත්ත්වයට පත් වීම අසමාන ලෙස සිදුවෙමින් ඇති අතර, බොහෝ සාමාන්‍ය පුරවැසියන් තවමත් ඉහළ ජීවන වියදම, රැකියා විරහිතභාවය සහ රාජ්‍ය සේවා අඩු වීම සමඟ ඇනහිට සිටිති.

වාර්තාව මනින්නේ කුමක් ද

ලෝක සතුට වාර්තාව ප්‍රධාන වශයෙන් ගැලප් ලෝක සමීක්ෂණයේ දත්ත මත රදා පවතින අතර, එය ප්‍රතිචාර දක්වන්නන්ගෙන් තම ජීවිතය ශුන්‍යයේ සිට දහය දක්වා පරිමාණයකින් ඇගයීමට ඉල්ලා සිටියි. ඇගයීමට ලක් කරනු ලබන ප්‍රධාන සාධකයන් අතරට ඇතුළත් වන්නේ:

  • 1 එක් පුද්ගලයකුට ජාතික දළ නිෂ්පාදිතය සහ ආර්ථික සුරක්ෂිතභාවය
  • සමාජ සහාය ජාලයන්ට ප්‍රවේශය
  • උපතේ දී සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආයු අපේක්ෂාව
  • පෞද්ගලික ජීවිත තීරණ ගැනීමේ නිදහස
  • සමාජය තුළ කාරුණිකත්වයේ මට්ටම්
  • රජය සහ ව්‍යාපාරික දූෂණය පිළිබඳ ජනතා විශ්වාසය හා සංජානනය

ස්වයං-විමර්ශනයකට ඇරයුමක්

ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීම තනිකඩව ප්‍රමාණවත් නොවන බවට මෙම වාර්තාව තියුණු සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි — ජනගහනයක සතුට හා යහසිරිත යළි ස්ථාපිත කිරීමට සමාජ විශ්වාසය, මානසික සෞඛ්‍යය සහ සමාන අවස්ථා සඳහා අඛණ්ඩ ආයෝජනයක් අවශ්‍ය වේ.

සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් ශ්‍රී ලංකා රජයට රටේ සතුට ශ්‍රේණිය හුදෙක් සංඛ්‍යාලේඛනමය අවධාරණයක් ලෙස නොව, ඉදිරි ගමනේ දී රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රමුඛතා මෙහෙයවිය යුතු අර්ථවත් දර්ශකයක් ලෙස සැලකීමට අනුරෝධ කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සිය යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ මාර්ගය ගෙවා යද්දී, සොයාගෙන යාම් දිරිගන්වන්නෝ මහා ආර්ථික දර්ශකයන් පමණක් නොව, දෛනික ජීවිතයේ සාමාන්‍ය ජනයාගේ සැබෑ අත්දැකීම් ද ඉලක්ක කර ගැනීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරති — ආර්ථික වර්ධනය සියලු පුරවැසියන්ගේ ජීවන තත්ත්වයේ සැබෑ දියුණුවක් බවට පරිවර්තනය වන බව සහතික කරමිනි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාස කිහිපයකට පෙර විශ්වාසය පළ කළ ECB, බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ කෝච් 座座ලෙස ඉවත් කරයි Sinhala

මාස කිහිපයකට පෙර විශ්වාසය පළ කළ ECB, බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ කෝච් 座座ලෙස ඉවත් කරයි

එංගලන්ත හා වේල්ස් ක්‍රිකට් මණ්ඩලය (ECB) විසින් බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි පිරිමි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන කෝච් තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, එම පියවර…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර අකැමැත්තෙන්ම තෙවන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර අකැමැත්තෙන්ම තෙවන ස්ථානයට

දූපත් රාජ්‍යය ගෝලීය තදබද ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉහළම තුනට එක්වෙයි ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර තෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර, මෙම කනගාටුදායක…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම වසරේ පළමු භාගයේදී 12%කින් පහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම වසරේ පළමු භාගයේදී 12%කින් පහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය මේ වසරේ පළමු භාගය තුළ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල සැලකිය යුතු පහළ යාමක් වාර්තා කර ඇති අතර, පසුගිය වසරේ එම කාලසීමාවට සාපේක්ෂව ආදායම 12%කින්…

13 Jul 2026 Discuss