ශ්රී ලංකාවේ ඉන්දියාවට කරන අපනයන වසර පහකින් 160%කින් ඉහළට — ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම ඇ.ඩො. බිලියන 7.2 ඉක්මවයි
ශ්රී ලංකාවේ උතුරේ පිහිටි යෝධ අසල්වැසියා වෙත සිදුකරන අපනයන කටයුතු කැපී පෙනෙන ප්රතිෂ්ඨාපනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, පසුගිය වසර පහ තුළ ඉන්දියාවට යොමු කරන නැව්භාර 160 සියයට ඉහළ ගොස් ඇති අතර, දෙරට අතර සමස්ත ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 7.2 ඉක්මවා ඇත.
වෙළඳ සබඳතාවල ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක්
අපනයනවල මෙම විශිෂ්ට වර්ධනය, කොළඹ සහ නව දිල්ලිය අතර ආර්ථික සබඳතාවල සැලකිය යුතු වෙනසක් පිළිබිඹු කරයි. වෙළඳ තුලාව දිගු කලක් ඉන්දියාවට එකතැන් ව පැවති පසුබිමක, ශ්රී ලංකාව ඉන්දීය වෙළඳපොළෙහි තම ප්රමාණය ක්රමිකව වර්ධනය කරගෙන ඇත.
සමස්ත ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම ඇ.ඩො. බිලියන 7.2 ඉක්මවීමේ සන්ධිස්ථානය, දෙරට අතර වාණිජ්යය නව උච්චතම අවස්ථාවකට ළඟා වී ඇති බව සංකේතවත් කරන අතර, ගැඹුරු ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වීමත්, ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් ලෝකයේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන පාරිභෝගික වෙළඳපොළවල් ඉලක්ක කිරීමේ වැඩෙන විශ්වාසයත් ඉන් පිළිබිඹු වේ.
මෙම වර්ධනය ඇති කළේ කුමක් ද?
ඉන්දියාවට ශ්රී ලාංකික අපනයන තියුණු ලෙස ඉහළ යාමට හේතු ලෙස සඳහන් වන්නේ, පවතින වෙළඳ රාමු යටතේ වැඩිදියුණු වූ වෙළඳපොළ ප්රවේශය, ශක්තිමත් රාජ්යතාන්ත්රික සහකාරිත්වය, සහ ශ්රී ලාංකික ව්යාපාරිකයන් සම්ප්රදායික බටහිර වෙළඳපොළ ඉක්මවා තම අපනයන ගමනාන්ත විවිධාංගීකරණය කිරීම සඳහා ගත් සුපැහැදිලි ප්රයත්නය යන කරුණු කිහිපයකි.
ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ඉන්දු-ශ්රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ක්රියාත්මක වන අතර, එය වරප්රසාද සහිත වෙළඳපොළ ප්රවේශය සඳහා පදනමක් සපයා ඇත. වඩාත් සවිස්තරාත්මක ආර්ථික හවුල්කාරිත්වයක් පිළිබඳ ජාරිත සාකච්ඡා, ඉදිරි වසරවලදී වෙළඳ ප්රවාහ තව දුරටත් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති වැදගත්කම
දශක ගණනාවක් තුළ මෙරට මුහුණ දුන් දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට අභියෝගාත්මක ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමක නිරත වන දූපත් රාජ්යයක් ලෙස, ඉන්දියාවට සිදුවන අපනයන ඉහළ යාම ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි. අපනයන ආදායම ඉහළ නැංවීම, ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල් අනුග්රහය ලත් ප්රකෘතිමත් වීමේ වැඩපිළිවෙළේ කේන්ද්රීය කුළුණක් වන අතර, ඉන්දියාව සමඟ ශක්තිමත් වෙළඳාම සෘජුවම එම අරමුණට දායක වේ.
- ශ්රී ලංකාවේ ඉන්දියාවට කෙරෙන අපනයන වසර පහක් තුළ 160 සියයටකින් ඉහළ ගියේය
- දෙරට අතර සමස්ත ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම ඇ.ඩො. බිලියන 7.2 ඉක්මවීය
- මෙම වර්ධනය, පුළුල් වූ වෙළඳපොළ ප්රවේශය සහ ශක්තිමත් රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතා පිළිබිඹු කරයි
- ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ සැලැස්ම යටතේ අපනයන විවිධාංගීකරණය ප්රධාන ප්රමුඛතාවක් ලෙස පවතී
අනාගතය දෙස බලමින්
වෙළඳ විශ්ලේෂකයන් සහ රජයේ නිලධාරීන් ශුභවාදී ආකල්පයක් ප්රකාශ කර ඇත්තේ, විශේෂයෙන් ශ්රී ලංකාව ඉන්දියාවේ ව්යාප්ත වෙමින් පවතින මධ්යම පාංතිකයන් සහ ආනයනික භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ඇති වෙමින් පවතින ඉල්ලුම ප්රයෝජනයට ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බැවිනි. ත්වරණය පවත්වා ගෙන යාම සඳහා අපනයන තරඟකාරිත්වය, නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය සහ සන්නිවේදන යටිතල පහසුකම් සඳහා අඛණ්ඩ ආයෝජනය ඉතා 결정적 වනු ඇත.
දෙරජයම ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සහකාරිත්වය තව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීමේ කැපවීමක් සංඥා කරමින් සිටින බැවින්, ඉන්දියාව සමඟ ශ්රී ලංකාවේ වෙළඳ සබඳතාව ඉදිරි වසරවලදී වඩාත් තීරණාත්මක ස්වරූපයකට ළඟා වීමට සුදානම් ව ඇති බව පෙනේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.