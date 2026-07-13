ශ්රී ලංකාව ඉන්ධන මිල ඉහළ නංවයි, පෙට්රල් මිල රු. 24 කට අධිකව ඉහළට
ශ්රී ලංකාව ඉන්ධන මිල ඉහළ සංශෝධනයක් නිවේදනය කර ඇති අතර, දැනටමත් දුෂ්කර ආර්ථික පරිසරයක සැරිසරන පාරිභෝගිකයන් හා ව්යාපාරික ප්රජාව මත නව බරක් පටවමින් පෙට්රල් මිල රු. 24 කට වඩා ඉහළ ගොස් තිබේ.
සංශෝධිත මිල ගණන් බලාත්මක වෙයි
සම්බන්ධිත අධිකාරීන් විසින් නිවේදනය කරන ලද මෙම මිල සංශෝධනය, දිවයිනේ මෝටර් රථ හිමියන් හා ප්රවාහන ක්රියාකරුවන් සඳහා සැලකිය යුතු වැඩිවීමක් සනිටුහන් කරයි. පෙට්රල් ලීටරයකට රු. 24 කට ඉහළින් සිදු වූ මෙම මිල ඉහළ යෑම, පොදු ප්රවාහනය, සැපයුම් කළමනාකරණය සහ ගෘහස්ත දෛනික වියදම් ඇතුළු බහු අංශ හරහා අනුකූල ප්රතිඵල ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පාරිභෝගිකයන් හා ආර්ථිකය කෙරෙහි බලපෑම
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, ජීවන වියදම ප්රමුඛ උත්කණ්ඨාවක්ව පවතින මෙකී අවස්ථාවේ දී මෙම මිල ඉහළ යෑම ගෘහස්ත අයවැය මත තවත් බරක් ලෙස පිළිබිඹු වේ. පෞද්ගලික වාහන හිමියන්, ත්රිරෝද රථ ක්රියාකරුවන් සහ ඉන්ධන මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින කුඩා ව්යාපාරිකයන් මෙහි බලපෑම වඩාත් තීව්ර ලෙස දැනෙනු ඇති අය අතර වේ.
ප්රවාහන කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සංශෝධිත මිල ගණන්වලට ප්රතිචාර වශයෙන් ගාස්තු ව්යුහයන් සමාලෝචනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එම පියවර දිනපතා බස් රථ හා කුලී ප්රවාහනයන් මත රඳා සිටින මගීන්ට තවදුරටත් බලපෑ හැකිය.
පුළුල් සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල ගණන් මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු උච්චාවචනයන්ට ලක් වී ඇති අතර, ඒවා ගෝලීය තෙල් වෙළෙඳපොළ චලනයන් සහ 2022 දී ඇති වූ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු රට ස්ථාවර කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන් සමඟ සමීපව බැඳී ඇත. ජාත්යන්තර අමු තෙල් මිල ගණන් හා විදේශ විනිමය සාධක සලකා බලමින් අධිකාරීන් විසින් කාලානුරූපව ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කරනු ලැබේ.
වත්මන් සංශෝධනය සඳහා වූ නිශ්චිත හේතු සාධක විස්තර කරමින් හෝ ළඟ දී තවදුරටත් ගැලපීම් අපේක්ෂා කෙරේ ද යන්න පිළිබඳව රජය තවම සවිස්තරාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත.
මහජනතාව හා කර්මාන්ත කණ්ඩායම් නවතම මිල තොරතුරු සඳහා ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සහ සම්බන්ධිත රජයේ අමාත්යාංශවල නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙස 촉구 කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.