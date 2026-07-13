Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඩෙංගු උණ රටපුරා 47 දෙනකුගේ ජීවිත හිමිකර ගනිද්දී සෞඛ්‍ය බලධාරීන් හදිසි මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඩෙංගු උණ රටපුරා 47 දෙනකුගේ ජීවිත හිමිකර ගනිද්දී සෞඛ්‍ය බලධාරීන් හදිසි මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඩෙංගු තත්ත්වය උත්සන්න වෙද්දී මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යෑම

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ වසංගතය ශීඝ්‍රයෙන් බරපතල වෙමින් පවතින අතර, රට තුළ සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 47 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති හෙයින් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් තත්ත්වය පාලනය කිරීමට දැඩි උත්සාහයක් ගෙන දිගු. තත්ත්වය වඩාත් බැරෑරුම් වීමත් සමග, සෙට දින සිට රටපුරා විශේෂ මදුරු මර්දන වැඩසටහන් දියත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

හදිසි පියවර ජාතික මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, මදුරු බෝරෝග ව්‍යාප්තිය වේගයෙන් මැඩ පැවැත්වීමේ අරමුණින් ඉලක්කගත මදුරු撲 멸 මෙහෙයුම් දියත් කරන බව නිවේදනය කර ඇත. මෙම විශේෂ වැඩසටහන් ඩෙංගු සම්ප්‍රේෂණ අනුපාත ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතින ලෙස හඳුනාගත් අවදානම් ප්‍රදේශ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ලබන අතර, රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්, පළාත් පාලන නිලධාරීන් සහ ප්‍රජා ස්වේච්ඡා සේවකයින් එක්ව සම්බන්ධීකෘත ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනු ලැබේ.

වර්ධනය වෙමින් පවතින මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි තත්ත්වය

Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ඨනය මගින් සම්ප්‍රේෂණය වන ඩෙංගු උණ, විශේෂයෙන් වැසි කාලවලදී ගොඩ ගැසෙන ජලය මදුරු බෝවීමට වාසිදායක පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම හේතුවෙන් දිවයිනේ ප්‍රජාවන්ට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරමින් පවතී. සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් මහජනතාව වෙත ඇතුළු ව පහත පරිදි ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස නිර්දේශ කර ඇත:

  • නිවාස හා කාර්යාල ආශ්‍රිතව ගොඩ ගැසෙන ජලය ඉවත් කිරීම
  • ජල ගබඩා භාජන නිසි ලෙස ආවරණය කිරීම
  • මදුරු විකර්ෂකයන් හා ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
  • උණ හෝ ඩෙංගු ආශ්‍රිත රෝග ලක්ෂණ දිස්වූ විගස වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම

සහයෝගය දැක්වීමට මහජනතාවට ඉල්ලීමක්

මෙම මර්දන වැඩසටහන් සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ප්‍රජා සහභාගිත්වය අත්‍යවශ්‍ය බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අවධාරණය කරමින්, ඩෙංගු රෝගයට එරෙහි සටන රජයේ ක්‍රියාමාර්ග පමණකින් ජය ගත නොහැකි බව අනතුරු අඟවා ඇත.

සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ කණ්ඩායම්වලට සහාය දීමට සහ තම පරිශ්‍ර තුළ මදුරු බෝවීමට හේතු විය හැකි ස්ථාන නොමැති බව සහතික කර ගැනීමට පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. සාමූහිකව ක්‍රියා කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මරණ සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බව නිලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා මහජන සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අමතර මැදිහත්වීම් අවශ්‍ය දැයි තීරණය කිරීම සඳහා නිතිපතා තක්සේරු කිරීම් සිදු කරමින් විශේෂ මදුරු මර්දන වැඩසටහන සමීපව අධීක්ෂණය කරන බව රජය පෙන්වා දී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාස කිහිපයකට පෙර විශ්වාසය පළ කළ ECB, බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ කෝච් 座座ලෙස ඉවත් කරයි Sinhala

මාස කිහිපයකට පෙර විශ්වාසය පළ කළ ECB, බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ කෝච් 座座ලෙස ඉවත් කරයි

එංගලන්ත හා වේල්ස් ක්‍රිකට් මණ්ඩලය (ECB) විසින් බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි පිරිමි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන කෝච් තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, එම පියවර…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර අකැමැත්තෙන්ම තෙවන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර අකැමැත්තෙන්ම තෙවන ස්ථානයට

දූපත් රාජ්‍යය ගෝලීය තදබද ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉහළම තුනට එක්වෙයි ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර තෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර, මෙම කනගාටුදායක…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම වසරේ පළමු භාගයේදී 12%කින් පහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම වසරේ පළමු භාගයේදී 12%කින් පහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය මේ වසරේ පළමු භාගය තුළ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල සැලකිය යුතු පහළ යාමක් වාර්තා කර ඇති අතර, පසුගිය වසරේ එම කාලසීමාවට සාපේක්ෂව ආදායම 12%කින්…

13 Jul 2026 Discuss