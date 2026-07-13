Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දෙමළ සහ මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ හය කොළඹදී රහසිගත සාකච්ඡාවකට සූදානම්

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දෙමළ සහ මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ හය කොළඹදී රහසිගත සාකච්ඡාවකට සූදානම්

දෙමළ සහ මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ හයක් හෙට කොළඹදී රහසිගත සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිත අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ සුළුතර දේශපාලන පාර්ශ්වකරුවන් අතර සිදුවන වැදගත් පිටුපස-රංග රැස්වීමක් ලෙස සැලකේ.

සුළුතර පක්ෂ පෞද්ගලික සාකච්ඡා සඳහා එක්වේ

දූපතේ දෙමළ සහ මුස්ලිම් ප්‍රජාවන් නියෝජනය කරන පක්ෂ හයක නියෝජිතයන් එක්රැස් වන මෙම දොර වසා ගත් රැස්වීම, රටේ වෙනස් වෙමින් පවතින දේශපාලන ගතිකතාවයන් මධ්‍යයේ සුළුතර දේශපාලන කණ්ඩායම් අතර වැඩි සම්බන්ධීකරණයක් කරා යාමේ හැකියාව පිළිඹිබු කරයි.

සාකච්ඡාවල න්‍යාය පත්‍රය සම්බන්ධ තොරතුරු දැඩි ලෙස රහසිගතව තබා ඇති අතර, සහභාගී වන පක්ෂ රැස්වීමට පෙර කිසිදු නිල මහජන ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. සාකච්ඡාවල රහසිගත ස්වභාවය රට පුරා දේශපාලන නිරීක්ෂකයන්ගේ සැලකිය යුතු අවධානයට ලක්ව ඇත.

රැස්වීමේ වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සහ මුස්ලිම් ප්‍රජාවන් රටේ ජනගහනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් නියෝජනය කරන අතර, ඔවුන්ගේ පිළිවෙළ පක්ෂ අතර ඕනෑම සම්බන්ධිත දේශපාලන ප්‍රයත්නයක් ජාතික දේශපාලන භූ දර්ශනයේ සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.

දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් යෝජනා කරන්නේ එවැනි සාකච්ඡා අරමුණු කරගත හැක්කේ:

  • ප්‍රධාන සුළුතර අයිතිවාසිකම් ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් එක්සත් පෙනුමක් ගොඩනැගීම
  • ඉදිරි මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ උපාය මාර්ග සාකච්ඡා කිරීම
  • පාලනය සහ ව්‍යවස්ථාමය කරුණු සම්බන්ධ පොදු ගැටළු විසඳීම
  • පුළුල් දේශපාලන සන්ධානයක් සඳහා ඇති හැකියාව සොයා බැලීම

පුළුල් දේශපාලන සන්දර්භය

මෑත මැතිවරණ හා පාලන සංවර්ධනයන් අනුව විවිධ පක්ෂ තම සන්ධාන සහ ස්ථාවරයන් නැවත ඇගයීමට ලක් කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ තීරණාත්මක හන්දියක් වෙලාවේ මෙම රැස්වීම පැවැත්වේ. ජාතික දේශපාලන රාමුව තුළ සුළුතර ප්‍රජාවන් ඓතිහාසිකව වැඩි නියෝජනයක් සහ තම අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීමක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ දරා ඇත.

හෙට රැස්වීම අවසන් වීමෙන් පසු සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵල සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් සිදුවීම් අනුගමනය කිරීම දිගටම සිදු කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාස කිහිපයකට පෙර විශ්වාසය පළ කළ ECB, බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ කෝච් 座座ලෙස ඉවත් කරයි Sinhala

මාස කිහිපයකට පෙර විශ්වාසය පළ කළ ECB, බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ කෝච් 座座ලෙස ඉවත් කරයි

එංගලන්ත හා වේල්ස් ක්‍රිකට් මණ්ඩලය (ECB) විසින් බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් ඉංග්‍රීසි පිරිමි ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන කෝච් තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, එම පියවර…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර අකැමැත්තෙන්ම තෙවන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර අකැමැත්තෙන්ම තෙවන ස්ථානයට

දූපත් රාජ්‍යය ගෝලීය තදබද ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉහළම තුනට එක්වෙයි ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම රථවාහන තදබදය සහිත රටවල් අතර තෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර, මෙම කනගාටුදායක…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම වසරේ පළමු භාගයේදී 12%කින් පහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම වසරේ පළමු භාගයේදී 12%කින් පහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය මේ වසරේ පළමු භාගය තුළ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල සැලකිය යුතු පහළ යාමක් වාර්තා කර ඇති අතර, පසුගිය වසරේ එම කාලසීමාවට සාපේක්ෂව ආදායම 12%කින්…

13 Jul 2026 Discuss