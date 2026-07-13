Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව අධිකරණ සේවා සංගමය එකමතිකව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව අධිකරණ සේවා සංගමය එකමතිකව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මහේස්ත්‍රාත්වරුන් සහ දිස්ත්‍රික් විනිසුරුවරුන් නියෝජනය කරන සංවිධානය වන අධිකරණ සේවා සංගමය (JSA), උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවට විරෝධය දක්වමින් එකමතික යෝජනාවක් සම්මත කර ගෙන ඇත.

විශේෂ සාමාන්‍ය රැස්වීමේදී යෝජනාව සම්මත වෙයි

විශේෂයෙන් කැඳවනු ලැබූ සංගමයේ සාමාන්‍ය රැස්වීමකදී මෙම යෝජනාව සම්මත කර ගන්නා ලද අතර, යෝජිත නීති සංශෝධනයට එරෙහිව අධිකරණය තුළින්ම ශක්තිමත් සාමූහික විරෝධයක් මතු වී ඇති බව එමගින් පැහැදිලි වේ. ඡන්දය එකමතිකව ලැබීම, දූපතේ අධිකරණ ක්‍රමයේ නිදහස සහ කාර්යක්ෂමතාව කෙරෙහි මෙවැනි ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඇති කළ හැකි බලපෑම් පිළිබඳව පහළ අධිකරණ විනිසුරුවරුන් තුළ පවතින ගැඹුරු කනස්සල්ල මනාව ඉස්මතු කරයි.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල

අධිකරණ සේවා සංගමයේ විරෝධය, උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ නියුක්ති කාලය දීර්ඝ කිරීමේ විය හැකි ප්‍රතිවිපාක සම්බන්ධයෙන් පවතින පුළුල් සංශයන් පිළිබිඹු කරයි. එයට අධිකරණයේ අපක්ෂපාතීභාවය අවදානමට ලක් විය හැකි බවත්, අධිකරණ ක්‍රමයේ විවිධ මට්ටම් අතර යුක්තිය පරිපාලනයේ අසමතුලිතතා ඇති විය හැකි බවත් යන භීතිකාවන් ද ඇතුළත් වේ.

  • අධිකරණ සේවා සංගමය ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින මහේස්ත්‍රාත්වරුන් සහ දිස්ත්‍රික් විනිසුරුවරුන් නියෝජනය කරයි.
  • විශේෂ සාමාන්‍ය රැස්වීමකදී යෝජනාව එකමතිකව සම්මත කර ගන්නා ලදී.
  • උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවට එරෙහිව සංගමයේ ස්ථාවරය යොමු වී ඇත.

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ වටා ගොඩනැගී ඇති පවතින විවාදයට සැලකිය යුතු නව හඬක් එකතු කරයි. අධිකරණයේම සාමාජිකයින් දැන් රජයේ සැලසුම්වලට විරෝධය විධිමත්ව ලේඛනගත කර ඇති මෙම තත්ත්වයට පරිපාලනය කෙසේ ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇත්දැයි බලා සිටීමට සිදුව ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව එකමුතු වන ලෙස ශ්‍රීලනිප විපක්ෂ පක්ෂවලින් ඉල්ලයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව එකමුතු වන ලෙස ශ්‍රීලනිප විපක්ෂ පක්ෂවලින් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (ශ්‍රීලනිප) ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීමේ රජයේ මුලපිරීම ඉතාමත් කනස්සල්ලට කරුණක් ලෙස හඳුන්වමින්, එයට එරෙහිව…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පද්ධතිය පීඩනයට පත්වෙද්දී ඩෙංගු අර්බුදය අතාරින්නට නොහැකි තත්ත්වයකට පත්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පද්ධතිය පීඩනයට පත්වෙද්දී ඩෙංගු අර්බුදය අතාරින්නට නොහැකි තත්ත්වයකට පත්වෙයි

සම්පූර්ණ වසංගතයක් පිළිබඳ වර්ධනය වන භීතිය මධ්‍යයේ දස දහස් ගණනක් ආසාදනය වෙයි ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා දස දහස් ගණනක් ආසාදනය කර ඇති වේගයෙන් උත්සන්න වන ඩෙංගු…

13 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද-ඉරාන හමුදා උද්දීපනය තීව්‍ර වීමත් සමඟ තෙල් මිල ඉහළට Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන හමුදා උද්දීපනය තීව්‍ර වීමත් සමඟ තෙල් මිල ඉහළට

නැවුම් ප්‍රහාර හුවමාරුවෙන් ගෝලීය බලශක්ති වෙළඳපොළ කම්පනයට එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර නව හමුදා ප්‍රහාර චක්‍රයක් ඇරඹීමත් සමඟ සඳුදා ගෝලීය තෙල් මිල තියුනු ලෙස ඉහළ…

13 Jul 2026 Discuss