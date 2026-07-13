උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව අධිකරණ සේවා සංගමය එකමතිකව ප්රතික්ෂේප කරයි
ශ්රී ලංකාවේ මහේස්ත්රාත්වරුන් සහ දිස්ත්රික් විනිසුරුවරුන් නියෝජනය කරන සංවිධානය වන අධිකරණ සේවා සංගමය (JSA), උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවට විරෝධය දක්වමින් එකමතික යෝජනාවක් සම්මත කර ගෙන ඇත.
විශේෂ සාමාන්ය රැස්වීමේදී යෝජනාව සම්මත වෙයි
විශේෂයෙන් කැඳවනු ලැබූ සංගමයේ සාමාන්ය රැස්වීමකදී මෙම යෝජනාව සම්මත කර ගන්නා ලද අතර, යෝජිත නීති සංශෝධනයට එරෙහිව අධිකරණය තුළින්ම ශක්තිමත් සාමූහික විරෝධයක් මතු වී ඇති බව එමගින් පැහැදිලි වේ. ඡන්දය එකමතිකව ලැබීම, දූපතේ අධිකරණ ක්රමයේ නිදහස සහ කාර්යක්ෂමතාව කෙරෙහි මෙවැනි ප්රතිසංස්කරණයක් ඇති කළ හැකි බලපෑම් පිළිබඳව පහළ අධිකරණ විනිසුරුවරුන් තුළ පවතින ගැඹුරු කනස්සල්ල මනාව ඉස්මතු කරයි.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල
අධිකරණ සේවා සංගමයේ විරෝධය, උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ නියුක්ති කාලය දීර්ඝ කිරීමේ විය හැකි ප්රතිවිපාක සම්බන්ධයෙන් පවතින පුළුල් සංශයන් පිළිබිඹු කරයි. එයට අධිකරණයේ අපක්ෂපාතීභාවය අවදානමට ලක් විය හැකි බවත්, අධිකරණ ක්රමයේ විවිධ මට්ටම් අතර යුක්තිය පරිපාලනයේ අසමතුලිතතා ඇති විය හැකි බවත් යන භීතිකාවන් ද ඇතුළත් වේ.
- අධිකරණ සේවා සංගමය ශ්රී ලංකාව පුරා සිටින මහේස්ත්රාත්වරුන් සහ දිස්ත්රික් විනිසුරුවරුන් නියෝජනය කරයි.
- විශේෂ සාමාන්ය රැස්වීමකදී යෝජනාව එකමතිකව සම්මත කර ගන්නා ලදී.
- උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවට එරෙහිව සංගමයේ ස්ථාවරය යොමු වී ඇත.
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ වටා ගොඩනැගී ඇති පවතින විවාදයට සැලකිය යුතු නව හඬක් එකතු කරයි. අධිකරණයේම සාමාජිකයින් දැන් රජයේ සැලසුම්වලට විරෝධය විධිමත්ව ලේඛනගත කර ඇති මෙම තත්ත්වයට පරිපාලනය කෙසේ ප්රතිචාර දක්වනු ඇත්දැයි බලා සිටීමට සිදුව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.