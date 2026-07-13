ඇමරිකාවේ බෝම්බ හෙලීම්වලට ප්රතිචාර වශයෙන් ඉරානය බහ්රේන්, කුවේට් සහ ජෝර්දානය ඉලක්ක කර ගනිමින් පුළුල් මිසයිල් හා ඩ්රෝන් ප්රහාර දියත් කරයි
ඉරානය කලාපය පුරා මහා පරිමාණ ප්රහාර දියත් කරමින් ප්රතිශෝධය ගනී
ඉරානයේ රාජ්ය අනුබද්ධ නූර් නිව්ස් ඒජන්සිය වාර්තා කරන අන්දමට, එරට විසින් බහ්රේන්, කුවේට් සහ ජෝර්දානය ඉලක්ක කරගනිමින් පුළුල් මිසයිල් හා ඩ්රෝන් ප්රහාර දියත් කර ඇති අතර, මෙය එක්සත් ජනපදය විසින් මෑතකදී සිදු කරන ලද බෝම්බ ප්රහාරවලට ගෙනා සෘජු හමුදා ප්රතිචාරයක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ.
ඉරාන හමුදා බලකා එක්ව ප්රහාරාත්මක මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය කරයි
මෙම ප්රහාර ඉරාන යුද හමුදාව සහ ඉස්ලාමීය විප්ලවවාදී ආරක්ෂක බලකාය (IRGC) විසින් එක්ව සිදු කරන ලද බව වාර්තා වන අතර, නූර් නිව්ස් ඒජන්සිය මෙම මෙහෙයුම "මහා පරිමාණ මිසයිල් හා ඩ්රෝන් ප්රහාරයක්" ලෙස හඳුන්වා දී ඇත. මෙම ප්රහාරයේ සම්බන්ධීකරණ ස්වභාවය දෙස බලන කල, ඊට සැලකිය යුතු පූර්ව සැලසුම් කිරීමක් සහ ඉරානයේ වඩාත් ශ්රේෂ්ඨ හා ප්රබල හමුදා අංශවල සහභාගිත්වය ඇති බව පෙනී යයි.
කලාපීය තතනාකම උච්චතම අවස්ථාවට ළඟා වෙයි
මෙම ප්රහාර, ඉරානය සහ එක්සත් ජනපදය අතර, මෙන්ම ඔවුන්ගේ කලාපීය සන්ධාන රටවල් අතර තතනාකම තීව්ර ලෙස උත්සන්න වීමක් සනිටුහන් කරයි. වොෂිංටනය සමඟ සමීප සබඳතා පවත්වාගෙන යන රටවල් වන බහ්රේන්, කුවේට් සහ ජෝර්දානය ඉලක්ක කිරීම, ටෙහෙරාන් සිය ප්රදේශ සීමාවෙන් ඔබ්බට ගත්නා ගැටුමේ රංග භූමිය පුළුල් කිරීමේ චේතනාව ඇති බව සංඥා කරයි.
- බහ්රේන් හි එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාවේ පස්වන නාවික ඒකකය රඳවා ගෙන ඇති හෙයින්, එය උපාය මාර්ගිකව ඉතා වැදගත් ඉලක්කයක් වෙයි.
- කුවේට් දිගු කලක් තිස්සේ ඇමරිකා හමුදාව සමඟ ශක්තිමත් ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයක් පවත්වාගෙන ඇත.
- ජෝර්දානය පුළුල් මැද පෙරදිග කලාපයේ ප්රධාන බටහිර-සංරේඛිත හවුල්කරුවකු ලෙස තමන් ස්ථානගත කරගෙන ඇත.
ජාත්යන්තර ප්රජාව ඉහළ අවධානයකින් සිටී
මෙම සිදුවීම ජාත්යන්තර ප්රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, කලාපය පුරා රජයන් සහ රාජ්යතාන්ත්රික මෙහෙයුම් වැඩිදුර උත්සන්නයකට සූදානම් වෙමින් සිටිති. ගල්ෆ් කලාපයේ ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ සහ ගුවන් ගමන් මාර්ගවලට ද, ශීඝ්රයෙන් පිරිහෙන ආරක්ෂක තත්ත්වයේ ඍජු බලපෑම දැනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉරානයේ නූර් නිව්ස් ඒජන්සිය, ඉරාන යුද හමුදාව සහ IRGC විසින් සිදු කරන ලද මෙම මෙහෙයුම් "මහා පරිමාණ මිසයිල් හා ඩ්රෝන් ප්රහාර" ලෙස හඳුන්වා දී ඇත.
හානිය, ප්රහාරයට ලක් වූ නිශ්චිත ඉලක්ක සහ හානිවල සම්පූර්ණ පරිමාණය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු තවමත් ලැබෙමින් පවතී. තත්ත්වය ඉතා වෙනස් වෙමින් පවතින අතර, බලපෑමට ලක් වූ රටවල බලධාරීන් ප්රහාරවල පරිමාණය පිළිබඳ සම්පූර්ණ නිල ප්රකාශ තවම නිකුත් කර නොමැත.
ගල්ෆ් කලාපයේ අවශ්යතා ඇති ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් සහ ව්යාපාරිකයන්, තත්ත්වය දිගිනු දිගටම වර්ධනය වන හෙයින්, නිල සංචාරක උපදේශ ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.