Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමරිකාවේ බෝම්බ හෙලීම්වලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඉරානය බහ්රේන්, කුවේට් සහ ජෝර්දානය ඉලක්ක කර ගනිමින් පුළුල් මිසයිල් හා ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාර දියත් කරයි

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමරිකාවේ බෝම්බ හෙලීම්වලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඉරානය බහ්රේන්, කුවේට් සහ ජෝර්දානය ඉලක්ක කර ගනිමින් පුළුල් මිසයිල් හා ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාර දියත් කරයි

ඉරානය කලාපය පුරා මහා පරිමාණ ප්‍රහාර දියත් කරමින් ප්‍රතිශෝධය ගනී

ඉරානයේ රාජ්‍ය අනුබද්ධ නූර් නිව්ස් ඒජන්සිය වාර්තා කරන අන්දමට, එරට විසින් බහ්රේන්, කුවේට් සහ ජෝර්දානය ඉලක්ක කරගනිමින් පුළුල් මිසයිල් හා ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාර දියත් කර ඇති අතර, මෙය එක්සත් ජනපදය විසින් මෑතකදී සිදු කරන ලද බෝම්බ ප්‍රහාරවලට ගෙනා සෘජු හමුදා ප්‍රතිචාරයක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ.

ඉරාන හමුදා බලකා එක්ව ප්‍රහාරාත්මක මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය කරයි

මෙම ප්‍රහාර ඉරාන යුද හමුදාව සහ ඉස්ලාමීය විප්ලවවාදී ආරක්ෂක බලකාය (IRGC) විසින් එක්ව සිදු කරන ලද බව වාර්තා වන අතර, නූර් නිව්ස් ඒජන්සිය මෙම මෙහෙයුම "මහා පරිමාණ මිසයිල් හා ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාරයක්" ලෙස හඳුන්වා දී ඇත. මෙම ප්‍රහාරයේ සම්බන්ධීකරණ ස්වභාවය දෙස බලන කල, ඊට සැලකිය යුතු පූර්ව සැලසුම් කිරීමක් සහ ඉරානයේ වඩාත් ශ්‍රේෂ්ඨ හා ප්‍රබල හමුදා අංශවල සහභාගිත්වය ඇති බව පෙනී යයි.

කලාපීය තතනාකම උච්චතම අවස්ථාවට ළඟා වෙයි

මෙම ප්‍රහාර, ඉරානය සහ එක්සත් ජනපදය අතර, මෙන්ම ඔවුන්ගේ කලාපීය සන්ධාන රටවල් අතර තතනාකම තීව්‍ර ලෙස උත්සන්න වීමක් සනිටුහන් කරයි. වොෂිංටනය සමඟ සමීප සබඳතා පවත්වාගෙන යන රටවල් වන බහ්රේන්, කුවේට් සහ ජෝර්දානය ඉලක්ක කිරීම, ටෙහෙරාන් සිය ප්‍රදේශ සීමාවෙන් ඔබ්බට ගත්නා ගැටුමේ රංග භූමිය පුළුල් කිරීමේ චේතනාව ඇති බව සංඥා කරයි.

  • බහ්රේන් හි එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාවේ පස්වන නාවික ඒකකය රඳවා ගෙන ඇති හෙයින්, එය උපාය මාර්ගිකව ඉතා වැදගත් ඉලක්කයක් වෙයි.
  • කුවේට් දිගු කලක් තිස්සේ ඇමරිකා හමුදාව සමඟ ශක්තිමත් ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයක් පවත්වාගෙන ඇත.
  • ජෝර්දානය පුළුල් මැද පෙරදිග කලාපයේ ප්‍රධාන බටහිර-සංරේඛිත හවුල්කරුවකු ලෙස තමන් ස්ථානගත කරගෙන ඇත.

ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව ඉහළ අවධානයකින් සිටී

මෙම සිදුවීම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, කලාපය පුරා රජයන් සහ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මෙහෙයුම් වැඩිදුර උත්සන්නයකට සූදානම් වෙමින් සිටිති. ගල්ෆ් කලාපයේ ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ සහ ගුවන් ගමන් මාර්ගවලට ද, ශීඝ්‍රයෙන් පිරිහෙන ආරක්ෂක තත්ත්වයේ ඍජු බලපෑම දැනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉරානයේ නූර් නිව්ස් ඒජන්සිය, ඉරාන යුද හමුදාව සහ IRGC විසින් සිදු කරන ලද මෙම මෙහෙයුම් "මහා පරිමාණ මිසයිල් හා ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාර" ලෙස හඳුන්වා දී ඇත.

හානිය, ප්‍රහාරයට ලක් වූ නිශ්චිත ඉලක්ක සහ හානිවල සම්පූර්ණ පරිමාණය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු තවමත් ලැබෙමින් පවතී. තත්ත්වය ඉතා වෙනස් වෙමින් පවතින අතර, බලපෑමට ලක් වූ රටවල බලධාරීන් ප්‍රහාරවල පරිමාණය පිළිබඳ සම්පූර්ණ නිල ප්‍රකාශ තවම නිකුත් කර නොමැත.

ගල්ෆ් කලාපයේ අවශ්‍යතා ඇති ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් සහ ව්‍යාපාරිකයන්, තත්ත්වය දිගිනු දිගටම වර්ධනය වන හෙයින්, නිල සංචාරක උපදේශ ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — 2025 වර්ෂයේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 68,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — 2025 වර්ෂයේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 68,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාව මේ වසරේ දරුණු ඩෙංගු තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම දත්තවලට අනුව 2026 වර්ෂය වන විට වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 68,672 දක්වා ඉහළ ගොස්…

13 Jul 2026 Discuss
නුගේගොඩ අධිකරණය දෙංගු දඩ මුදල් සඳහා වාර්තාවක් තබයි — එකම දිනක රු. මිලියන 2.1ක් අය කෙරේ Sinhala

නුගේගොඩ අධිකරණය දෙංගු දඩ මුදල් සඳහා වාර්තාවක් තබයි — එකම දිනක රු. මිලියන 2.1ක් අය කෙරේ

නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ශ්‍රී ලංකාවේ දෙංගු උණ මර්දන ඉතිහාසයේ නව වාර්තාවක් තබමින්, මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය ව්‍යාප්ත වීමට හේතු වන නීති උල්ලංඝනය කිරීම්…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක පිය්වරක්: බලහත්කාර ශ්‍රමය යොදා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක පිය්වරක්: බලහත්කාර ශ්‍රමය යොදා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම්

ගෝලීය සැපයුම් දාමවල සූරාකෑමේ ශ්‍රම ක්‍රියාවලීන් ඉලක්ක කරගත් ඓතිහාසික ප්‍රතිපත්ති පියවරක් බලහත්කාර ශ්‍රමය යොදා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම තහනම් කරමින් ශ්‍රී…

13 Jul 2026 Discuss