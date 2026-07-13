නුගේගොඩ අධිකරණය දෙංගු දඩ මුදල් සඳහා වාර්තාවක් තබයි — එකම දිනක රු. මිලියන 2.1ක් අය කෙරේ
නුගේගොඩ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ශ්රී ලංකාවේ දෙංගු උණ මර්දන ඉතිහාසයේ නව වාර්තාවක් තබමින්, මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය ව්යාප්ත වීමට හේතු වන නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් 84 දෙනෙකු සහ ආයතන වලට එකම දිනක රු. මිලියන 2.1ක් දඩ ගෙවීමට නියම කළේය.
දෙංගු සටනේ ඓතිහාසික තීන්දුවක්
මෙම ඓතිහාසික තීන්දුව, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණයක් දෙංගු සම්බන්ධ වරදවල් සඳහා එකම නඩු විභාගයකදී නියම කළ ඉහළම සමුච්චිත දඩ මුදල ලෙස සැලකේ. රටපුරා දෙංගු රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීම අරමුණු කරගත් මහජන සෞඛ්ය රෙගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීමේදී නීතිය ශක්තිමත් ලෙස යොදා ගැනීමේ වැදගත් ඉදිරි පියවරක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
තම දේපළවල මදුරු අභිජනනය සඳහා ඉඩ සලසන අය සම්බන්ධයෙන් වඩාත් දැඩි පියවර ගත යුතු බවට සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ නීති නිලධාරීන් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටියහ. නුගේගොඩ මහේස්ත්රාත් අධිකරණයේ අඟහරුවාදා පවත්වන ලද නඩු විභාගය, මෙම කරුණේ ශුන්ය ඉවසීම් ප්රතිපත්තිය කරා තීරණාත්මක ලෙස මාරු වීමක් නියෝජනය කරන බව පෙනේ.
ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ නඟින දෙංගු තර්ජනය
ශ්රී ලංකාව දිගින් දිගටම දෙංගු උණ නිරන්තර හා බරපතල මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක් ලෙස ගෙන දෙමින්, වසර පුරාම දිස්ත්රික්ක කිහිපයක් හරහා රෝගය පැතිරෙමින් පවතී. ඉවතලන බඳුන්වල고이 ගත් වතුර, අවහිර වූ ජලාපවාහන, සහ නිසි ලෙස නඩත්තු නොකළ පරිශ්ර, දෙංගු වෛරසයේ ප්රධාන රෝගවාහකයා වන Aedes aegypti මදුරුවාගේ ප්රධාන අභිජනන භූමි ලෙස පවතී.
සම්ප්රේෂණ අනුපාත අඩු කිරීම සඳහා ගනු ලබන පුළුල් ජාතික උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස, තම නිවෙස්, කාර්යාල සහ අසල්වැසි ප්රදේශ අවට ඇති ගැලෙන මදුරු අභිජනන භූමි ඉවත් කරන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවට නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිටිති.
නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම වැළැක්වීමේ ක්රමයක් ලෙස
නුගේගොඩදී නියම කළ අසාමාන්ය ප්රමාණයේ දඩ මුදල්, බස්නාහිර පළාත සහ ඉන් ඔබ්බෙහි දේපල හිමියන් හා ව්යාපාරිකයන්ට ශක්තිමත් පණිවිඩයක් යවමින්, අධිකරණ ක්රමය වැළැක්වීමේ මෙවලමක් ලෙස යොදා ගැනීමේ හිතාමතා උත්සාහයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
වාර්තාගත දඩ මුදල මගින් පිරිසිදු, මදුරු රහිත පරිසරයන් පවත්වා ගැනීමේදී වැඩි මහජන සුපරීක්ෂාකාරිත්වයක් සහ වගකීමක් ඇති කිරීමට සෞඛ්ය හා නීති බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වේ.
පළාත් පාලන බලධාරීන් යටතේ කටයුතු කරන මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් නේවාසික හා වාණිජ ප්රදේශවල දැඩි පරීක්ෂාවන් සිදු කරමින්, මදුරු කීටයන් හඳුනා ගත් පරිශ්ර හඳුනාගෙන නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා නඩු ඉදිරිපත් කර ඇත.
මහජනතාවට වගකීම භාරගන්නා ලෙස ඉල්ලීමක්
දෙංගු රෝගය වැළැක්වීමේදී ක්රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස නිලධාරීන් සියලු ශ්රී ලාංකිකයන්ට ඉල්ලා සිටිති. එම පියවරවලට ඇතුළත් වන්නේ:
- ජල ගබඩා බඳුන් නිතිපතා හිස් කිරීම හා පිරිසිදු කිරීම
- වැසි ජලය රැඳෙන ටයර්, පොලිතීන් සහ අනෙකුත් භාණ්ඩ නිසි ලෙස බැහැර කිරීම සහතික කිරීම
- ජලය රැඳීම වැළැක්වීම සඳහා ජලාපවාහන සහ ජල මාර්ග නඩත්තු කිරීම
- සැක සහිත මදුරු අභිජනන භූමි පිළිබඳව දේශීය සෞඛ්ය බලධාරීන්ට වාර්තා කිරීම
වැසි කාලය සාමාන්යයෙන් දෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ නැංවීමට හේතු වන බැවින්, තවදුරටත් රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ප්රජා සහයෝගය අත්යවශ්ය බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් අනතුරු අඟවයි. නුගේගොඩ අධිකරණයේ වාර්තාගත දඩ මුදල, මෙම කරුණේ නොසැලකිලිමත්කම බරපතල නීතිමය ප්රතිවිපාක ගෙන දෙන බව කදිම සිහිපත් කිරීමක් ලෙස ක්රියා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.