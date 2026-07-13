කළුතර දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ගිනි ගැනේ
කළුතරේ ප්රධාන පරිපාලන මධ්යස්ථානයේ ගිනිකඩා වාර්තා වේ
සඳුදා (13) දින කළුතර දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ගිනි ගැනීමක් සිදු වූ අතර, එය කලාපයේ වඩාත් වැදගත් රාජ්ය පරිපාලන මධ්යස්ථානවලින් එකක් වන බැවින් මහජනයා අතර දැඩි කලබලයක් ඇති විය.
මූලික වාර්තාවලට අනුව, ලේකම් කාර්යාල පරිශ්රය තුළ ගිනිදැල් හඳුනා ගැනීමත් සමඟ හදිසි ආපදා සේවා ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක විය. ගිනිගැනීමේ හේතුව සහ සිදු වූ හානිය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු නිලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.
කළුතර දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය දිස්ත්රික්කයේ රාජ්ය පරිපාලනය සඳහා ඉතා වැදගත් කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස කටයුතු කරන අතර, ප්රදේශයේ පදිංචිකරුවන් වෙනුවෙන් පුළුල් රාජ්ය සේවා රාශියක් සපයයි. එහි කටයුතුවලට ඕනෑම බාධාවක් ජනතාවට ලබා දෙන අත්යාවශ්ය සේවාවන් කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.
නිලධාරීන් දැනට සිද්ධිස්ථානයේ තත්ත්වය තක්සේරු කරමින් සිටින අතර, ගිනිදැල් සම්පූර්ණයෙන් මැඩපැවැත්වූ පසු ගිනිගැනීමේ මූලාශ්රය සොයා ගැනීමේ විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම සිද්ධිය නිරන්තරයෙන් අනුගමනය කරමින්, නිලධාරීන්ගෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු සමඟ යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.