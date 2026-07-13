Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ගිනි ගැනේ

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ගිනි ගැනේ

කළුතරේ ප්‍රධාන පරිපාලන මධ්‍යස්ථානයේ ගිනිකඩා වාර්තා වේ

සඳුදා (13) දින කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ගිනි ගැනීමක් සිදු වූ අතර, එය කලාපයේ වඩාත් වැදගත් රාජ්‍ය පරිපාලන මධ්‍යස්ථානවලින් එකක් වන බැවින් මහජනයා අතර දැඩි කලබලයක් ඇති විය.

මූලික වාර්තාවලට අනුව, ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රය තුළ ගිනිදැල් හඳුනා ගැනීමත් සමඟ හදිසි ආපදා සේවා ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක විය. ගිනිගැනීමේ හේතුව සහ සිදු වූ හානිය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු නිලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.

කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය පරිපාලනය සඳහා ඉතා වැදගත් කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස කටයුතු කරන අතර, ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් වෙනුවෙන් පුළුල් රාජ්‍ය සේවා රාශියක් සපයයි. එහි කටයුතුවලට ඕනෑම බාධාවක් ජනතාවට ලබා දෙන අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.

නිලධාරීන් දැනට සිද්ධිස්ථානයේ තත්ත්වය තක්සේරු කරමින් සිටින අතර, ගිනිදැල් සම්පූර්ණයෙන් මැඩපැවැත්වූ පසු ගිනිගැනීමේ මූලාශ්‍රය සොයා ගැනීමේ විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම සිද්ධිය නිරන්තරයෙන් අනුගමනය කරමින්, නිලධාරීන්ගෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු සමඟ යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — 2025 වර්ෂයේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 68,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — 2025 වර්ෂයේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 68,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාව මේ වසරේ දරුණු ඩෙංගු තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම දත්තවලට අනුව 2026 වර්ෂය වන විට වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 68,672 දක්වා ඉහළ ගොස්…

13 Jul 2026 Discuss
නුගේගොඩ අධිකරණය දෙංගු දඩ මුදල් සඳහා වාර්තාවක් තබයි — එකම දිනක රු. මිලියන 2.1ක් අය කෙරේ Sinhala

නුගේගොඩ අධිකරණය දෙංගු දඩ මුදල් සඳහා වාර්තාවක් තබයි — එකම දිනක රු. මිලියන 2.1ක් අය කෙරේ

නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ශ්‍රී ලංකාවේ දෙංගු උණ මර්දන ඉතිහාසයේ නව වාර්තාවක් තබමින්, මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය ව්‍යාප්ත වීමට හේතු වන නීති උල්ලංඝනය කිරීම්…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක පිය්වරක්: බලහත්කාර ශ්‍රමය යොදා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක පිය්වරක්: බලහත්කාර ශ්‍රමය යොදා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම්

ගෝලීය සැපයුම් දාමවල සූරාකෑමේ ශ්‍රම ක්‍රියාවලීන් ඉලක්ක කරගත් ඓතිහාසික ප්‍රතිපත්ති පියවරක් බලහත්කාර ශ්‍රමය යොදා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම තහනම් කරමින් ශ්‍රී…

13 Jul 2026 Discuss