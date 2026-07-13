Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — 2025 වර්ෂයේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 68,000 ඉක්මවයි

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — 2025 වර්ෂයේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 68,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාව මේ වසරේ දරුණු ඩෙංගු තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම දත්තවලට අනුව 2026 වර්ෂය වන විට වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 68,672 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. මෙම සංඛ්‍යා, මදුරුවන් මගින් ව්‍යාප්ත වන මෙම රෝගය පාලනය කිරීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කටයුතු කරන අතරතුර, දිවයිනේ ප්‍රජා සෞඛ්‍යයට එල්ල වී ඇති බරපතළ අභියෝගය පිළිබිඹු කරයි.

වර්ධනය වන ප්‍රජා සෞඛ්‍ය තර්ජනයක්

ප්‍රධාන වශයෙන් Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටය මගින් සංක්‍රමණය වන ඩෙංගු උණ, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ජනප්‍රජාවට බරපතළ තර්ජනයක් එල්ල කිරීම අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතී. ගැලී සිටින වතුර මදුරුවන්ගේ වාසස්ථාන සඳහා සුදුසු පරිසරයක් සෑදෙන බැවින්, අධික වර්ෂාපතනය සහිත කාලවලදී මෙම රෝගය වේගයෙන් පැතිරෙන ස්වභාවයක් දක්නට ලැබේ.

ඉහළ යන රෝගීන් සංඛ්‍යාව රටේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය කෙරෙහි දැඩි බරක් ඇති කර ඇති අතර, බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල රෝහල් සහ වෛද්‍ය පහසුකම් ස්ථානවලට වැඩිවන රෝගී සංඛ්‍යාවක් හමු වෙමින් තිබේ.

මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු

ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානම අවම කර ගැනීම සඳහා වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් මහජනතාවට නිරන්තරයෙන් අවවාද කර ඇත. බලධාරීන් විසින් නිර්දේශ කරනු ලැබූ ප්‍රධාන පියවර අතරට පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත් වේ:

  • නිවාස සහ රැකියාස්ථාන අවට고여 ඇති ජලය ඉවත් කිරීම
  • මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
  • රෝද සහ බඳුන් වැනි ජලය රැඳෙන භාජන නිසි ලෙස බැහැර කිරීම
  • දරුණු උණ, දැඩි හිසරදය සහ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ දිස් වූ විට වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම

බලධාරීන්ට ක්‍රියාත්මක වන ලෙස 촉구කෙරේ

ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් විසින් ස්ථානීය රජයේ ආයතන සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉල්ලා සිටින්නේ, විශේෂයෙන් ඝන ජනාවාස නාගරික ප්‍රදේශවල සහ ඓතිහාසිකව ඩෙංගු රෝගය බහුලව ව්‍යාප්ත වූ ප්‍රදේශවල දෛශික පාලන මෙහෙයුම් තීව්‍ර කරන ලෙසයි. ඕනෑම ඵලදායී ප්‍රතිචාර උපාය මාර්ගයක තීරණාත්මක අංගයක් ලෙස ප්‍රජා මට්ටමේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ද හඳුනාගෙන ඇත.

රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යෑම අඛණ්ඩව ඉදිරියට ද සිදු වෙමින් පවතින බැවින්, ශ්‍රී ලාංකිකයන් සිය ආසන්න පරිසරය තුළ මදුරු බෝවන ස්ථාන තුරන් කිරීමේදී අවධානයෙන් සිට පුද්ගලික වගකීම භාර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නුගේගොඩ අධිකරණය දෙංගු දඩ මුදල් සඳහා වාර්තාවක් තබයි — එකම දිනක රු. මිලියන 2.1ක් අය කෙරේ Sinhala

නුගේගොඩ අධිකරණය දෙංගු දඩ මුදල් සඳහා වාර්තාවක් තබයි — එකම දිනක රු. මිලියන 2.1ක් අය කෙරේ

නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ශ්‍රී ලංකාවේ දෙංගු උණ මර්දන ඉතිහාසයේ නව වාර්තාවක් තබමින්, මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය ව්‍යාප්ත වීමට හේතු වන නීති උල්ලංඝනය කිරීම්…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක පිය්වරක්: බලහත්කාර ශ්‍රමය යොදා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක පිය්වරක්: බලහත්කාර ශ්‍රමය යොදා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම්

ගෝලීය සැපයුම් දාමවල සූරාකෑමේ ශ්‍රම ක්‍රියාවලීන් ඉලක්ක කරගත් ඓතිහාසික ප්‍රතිපත්ති පියවරක් බලහත්කාර ශ්‍රමය යොදා නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම තහනම් කරමින් ශ්‍රී…

13 Jul 2026 Discuss
කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ගිනි ගැනේ Sinhala

කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ගිනි ගැනේ

කළුතරේ ප්‍රධාන පරිපාලන මධ්‍යස්ථානයේ ගිනිකඩා වාර්තා වේ සඳුදා (13) දින කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ගිනි ගැනීමක් සිදු වූ අතර, එය කලාපයේ වඩාත් වැදගත් රාජ්‍ය…

13 Jul 2026 Discuss