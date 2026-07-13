ශ්රී ලංකාවේ සුමට මාර්ග දැක පුදුමයට පත් වූ ඉන්දීය සංචාරිකාව: 'එක් වළක් වත් නැහැ
ශ්රී ලංකාවට පැමිණි ඉන්දීය සංචාරිකාවක් දිවයිනේ සුවිශේෂ ලක්ෂණයක් දැක අනපේක්ෂිත නමුත් උණුසුම් ප්රශංසාවක් රටට හිමි කර දී තිබේ. ඇය වඩාත් විස්මයට පත් වූයේ මනරම් වෙරළ තීරයන් හෝ පුරාණ විහාරස්ථාන නිසා නොව, රටේ මාර්ගවල ඇති කැපී පෙනෙන සුමටභාවය නිසාය.
සමාජ මාධ්ය ඔස්සේ තම අත්දැකීම බෙදා ගත් ඇය, මෙම සංචාරය "සංස්කෘතික කම්පනයක්" ලෙස වර්ණනා කළාය. ඉන්දියාවේ බොහෝ ප්රදේශවල සුලභ වූ වළවල් සහිත මාර්ගවලට හුරු වී සිටි ඇය, ශ්රී ලංකාවේ මාර්ගවල ගුණාත්මකභාවය දැක ගැඹුරු විස්මයකට පත් විය. ඇගේ ප්රතිචාරය දහස් ගණනක් පරිශීලකයන් අතර ඉතා ඉක්මනින් ප්රතිරාවය ඇති කළ අතර, දකුණු ආසියාව පුරා යටිතල පහසුකම් සහ මාර්ග නඩත්තුව පිළිබඳ පුළුල් සංවාදයකට තුඩු දුන්නේය.
"එක් වළක් වත් නැහැ, එකක් වත්" යනුවෙන් ඇය ප්රකාශ කළ බව වාර්තා වේ. ශ්රී ලංකා සංචාරය පුරාම ඇය මුණ ගැසුණු මාර්ගවල ගුණාත්මකභාවය ඇයට ඇදහිය නොහැකි තරම් විය.
ඇගේ අදහස් සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගත් අතර, බොහෝ ඉන්දීය සමාජ මාධ්ය පරිශීලකයන් ශ්රී ලංකාවේ ඇය අත්විඳ සිටි මාර්ග තත්ත්වය සහ ඔවුන්ගේ රටේ මාර්ග තත්ත්වය අතර ඇති වෙනස පිළිගත්හ. විශේෂයෙන් බිහිවෙමින් යන මාර්ග මතුපිට දිනපතා සටන් වදින ඉන්දීය නාගරික ප්රතිචාරිකයන් අතර මෙම සටහන ගැඹුරු හැඟීමක් ඇති කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක රූපයට ශක්තියක්
2022 වර්ෂයේ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු සංචාරක ක්ෂේත්රය යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒමට දැඩි ප්රයත්නයක් දරමින් සිටින ශ්රී ලංකාවට, සංචාරකයන් ලබා දෙන මෙවැනි ස්වයංස්ඵූර්ත ප්රශංසා ඉතා වටිනා වේ. රටේ හොඳින් නඩත්තු කරන ලද යටිතල පහසුකම් ඉස්මතු කරන මුඛ පරිචාරණ නිර්දේශ, කලාපයේ අනාගත සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ ප්රබල මෙවලමක් ලෙස ක්රියා කරයි.
කොළඹ, මහනුවර, ගාල්ල සහ අනෙකුත් ප්රධාන ගමනාන්ත සම්බන්ධ කරන ප්රධාන සංචාරක කොරිඩෝ ඔස්සේ ශ්රී ලංකාවේ මාර්ග ජාලය සඳහා වසර ගණනාවක් පුරා අඛණ්ඩ ආයෝජනයක් සිදු වී ඇති අතර, එම ප්රයත්නය දැන් ජාත්යන්තර සංචාරකයන් කෙරෙහි ස්ථිර හැඟීමක් ඇති කිරීමට සමත් වී ඇති බව පෙනේ.
ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ආඩම්බරයෙන් යුත් ප්රතිචාර
මෙම වෛරල් සිදුවීම සමාජ මාධ්යවල ශ්රී ලාංකිකයන් අතර ආඩම්බරයේ රැල්ලක් අවුළුවා ගෙන ඇති අතර, ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු මෙම ස්වීකෘතිය සාදරයෙන් පිළිගනිමින්, ප්රදේශය අනුව මාර්ග ගුණාත්මකභාවය වෙනස් විය හැකි බවද සඳහන් කළහ. ප්රධාන මහාමාර්ග හා සංචාරක මාර්ග සාමාන්යයෙන් හොඳින් නඩත්තු වන නමුත්, ග්රාමීය හා අභ්යන්තර මාර්ග තවමත් අභියෝගවලට මුහුණ දෙන බව ඇතැම් දේශීය පාර්ශ්ව ඉක්මනින් පෙන්වා දුන්නේය.
- ශ්රී ලංකාවේ දකුණු අධිවේගී මාර්ගය සහ අනෙකුත් ප්රධාන මහාමාර්ග ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය හා නඩත්තුව සඳහා නිරන්තරව ප්රශංසාවට ලක් වේ.
- සීගිරිය, එල්ල සහ දකුණු වෙරළ තීරය වෙත යොමු වන සංචාරක-බහුල මාර්ග සාමාන්යයෙන් හොඳ තත්ත්වයකින් යුක්ත වේ.
- පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘතිමත්වීම් සහ සංචාරක ප්රවර්ධන ප්රයත්නවල කොටසක් ලෙස රජය මාර්ග යටිතල පහසුකම් ප්රමුඛ අවධානයට ලක් කර ඇත.
විවිධ සූක්ෂ්මතා කෙසේ වෙතත්, ඉන්දීය සංචාරිකාවගේ අවංක ප්රතිචාරය ශ්රී ලංකාවට කාලෝචිත සිහිපත් කිරීමක් ලබා දී ඇත — හොඳින් නඩත්තු කරන ලද මහජන යටිතල පහසුකම් ජනනය කළ හැකි මෘදු බලය, එක් සුමට මාර්ගයක් ගණනේ ගෙනෙන ආකාරය ඉන් හොඳින් ඔප්පු වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.