හිටපු ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සීඊඕ කපිල චන්ද්රසේන මියගිය බව පොලිසිය තහවුරු කරයි
හිටපු ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ප්රධාන විධායක නිලධාරී කපිල චන්ද්රසේන මියගොස් සිටිය බව ශ්රී ලංකා පොලිසිය තහවුරු කර ඇත.
චන්ද්රසේනගේ මෘතදේහය සොයාගැනීම රට පුරා ගුවන් සේවා හා ව්යාපාරික ක්ෂේත්රය කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, ඔහුගේ මරණයට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනය ආරම්භ කිරීමට බලධාරීන් ක්ෂණිකව කටයුතු කර ඇත.
චන්ද්රසේන මීට පෙර ජාතික ගුවන් සේවාව වන ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් හි ප්රධාන විධායක නිලධාරීවරයා ලෙස සේවය කළ අතර, ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා ක්ෂේත්රයේ කැපී පෙනෙන පෞද්ගලිකත්වයක් ඉසිලූ චරිතයක් විය. ජාතික ගුවන් සේවාවේ නායකත්වය දැරීම හේතුවෙන් ඔහු රටේ ආයතනික ක්ෂේත්රයේ සුප්රසිද්ධ නාමයක් බවට පත් විය.
පොලිස් විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි
ශ්රී ලංකා පොලිසිය මෙම මරණය තහවුරු කර ඇති අතර, දැනට එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමින් සිටී. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම මෘතදේහය සොයාගත් නිශ්චිත තත්ත්වයන් හා ස්ථානය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
මරණයට හේතු සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් තවමත් නිල මාධ්ය නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැති අතර, විමර්ශන කටයුතු මෙම අවස්ථාවේ දී ද අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී.
ශ්රී ලාංකික ගුවන් සේවා ඉතිහාසයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක්
ශ්රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමඟ කපිල චන්ද්රසේනගේ සම්බන්ධය, ඔහු සීඊඕ ධුරයේ සිටි කාලය තුළ ජාතික ගුවන් සේවාවට බලපෑ ප්රධාන තීරණ ගණනාවකට ඔහු මධ්යස්ථානය බවට පත් කළේය. ඔහුගේ අභාවය ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු අවස්ථාවක් ලෙස සනිටුහන් වේ.
ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් මෙම වර්ධනය වෙමින් පවතින ප්රවෘත්තිය අඛණ්ඩව අනුගමනය කරන අතර, නිල මූලාශ්රවලින් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.