ශ්රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්ය පද්ධතිය පීඩනයට පත්වෙද්දී ඩෙංගු අර්බුදය අතාරින්නට නොහැකි තත්ත්වයකට පත්වෙයි
සම්පූර්ණ වසංගතයක් පිළිබඳ වර්ධනය වන භීතිය මධ්යයේ දස දහස් ගණනක් ආසාදනය වෙයි
ශ්රී ලංකාව දිවයින පුරා දස දහස් ගණනක් ආසාදනය කර ඇති වේගයෙන් උත්සන්න වන ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම අර්බුදය මැඩලීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට රටේ මහජන සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම්වල හැකියාව පිළිබඳව දැඩි කනස්සල්ල මතුව ඇත.
සෞඛ්ය බලධාරීන් මෑත මාසවලදී ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව තියුණු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා කර ඇති අතර, පළාත් කිහිපයක රෝහල් මදුරු රෝගයෙන් පෙළෙන අධික ගණනක රෝගීන් ඉදිරිපත් වී ඇති බව වාර්තා කරයි. මෙම තත්ත්වය දැනටමත් පීඩනයට ලක්ව ඇති වෛද්ය පහසුකම් මත අතිමහත් බරක් තබමින්, ජාතික සෞඛ්ය සේවා ක්රමය තුළ ගැඹුරු ව්යුහාත්මක දුර්වලතා අනාවරණය කර ඇත.
රෝහල් යටපත්ව, සම්පත් භයානක ලෙස හිඟවෙයි
රාජ්ය රෝහල්වල වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩලය, ධාරිතාවෙන් ඔබ්බට ක්රියාත්මක වන වාට්ටු සහ ඵලදායී ප්රතිකාර සඳහා අත්යවශ්ය සම්පත් හිඟකම විස්තර කර ඇත. පෙරමුණේ සේවය කරන වෛද්යවරුන් සහ හෙදියන් අනතුරු අඟවන්නේ, ආයතනවලට ප්රතිචාර දැක්විය හැකි වේගයට වඩා වේගයෙන් තත්ත්වය පිරිහෙමින් ඇති බවයි.
වසංගතය නාගරික හා ග්රාමීය ප්රජා දෙකටම බලපා ඇතත්, ජලාපවහන හා සනීපාරක්ෂක යටිතල පහසුකම් ප්රමාණවත් නොවන ඝනකම් ජනාකීර්ණ ප්රදේශ වඩාත්ම දරුණු බරට නිරාවරණය වී ඇති බව පෙනේ. ඩෙංගු රෝගය සම්ප්රේෂණය කිරීමට වගකිව යුතු Aedes aegypti මදුරු ජාතියට ප්රධාන අභිජනනස්ථානයක් වන රැඳී සිටින ජලය, රටේ බොහෝ ප්රදේශවල තිරසාර ගැටළුවක්ව පවතී.
අර්බුදයකට ගිලී ගිය ක්රමයක්
විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, වසංගතයේ පරිමාණය හුදෙක් මහජන සෞඛ්ය හදිසි තත්ත්වයක් පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා ක්රමය දශක ගණනාවක් තිස්සේ නිදන්ගත ලෙස අඩු අරමුදල් ලැබීමට, වැරදි කළමනාකරණයට සහ නොසලකා හැරීමට ලක් වීමේ සෘජු ප්රතිඵලයක් බවයි. මෑත වසරවලදී රටට ග්රාස කළ ආර්ථික අර්බුදය සෞඛ්ය සේවා සඳහා රජයේ වියදම් දැඩි ලෙස සීමා කළ අතර, ඒ නිසා රෝහල් විශාල පරිමාණ රෝග වසංගත හමුවේ ප්රමාණවත් ලෙස සන්නද්ධ නොවී ඇත.
- රාජ්ය රෝහල් කිහිපයක ඩෙංගු පරීක්ෂණ කට්ටල සහ අභ්යන්තර ශිරා ද්රව හිඟකම් වාර්තා වී ඇත.
- රෝගීන්ගේ සංඛ්යාවට සාපේක්ෂව වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩල සංඛ්යාව ප්රමාණවත් නොවේ.
- වාහක පාලන වැළැක්වීමේ වැඩසටහන් අඩු අරමුදල් සහ ශ්රම බලය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව ඇත.
- ප්රජා දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර අනිත්ය ස්වභාවයකින් යුතුව සහ සීමිත ආවරණයකින් ක්රියාත්මක වී ඇත.
ක්රියා කිරීමට බලධාරීන් මත පීඩනය
මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් ප්රජාවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, නිවෙස් අවට රැඳී ඇති ජලය ඉවත් කිරීම, මදුරු විකර්ෂකයන් භාවිත කිරීම සහ උණ හෝ වෙනත් ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම ඇතුළු ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙසයි. කෙසේ වෙතත්, බොහෝ පුරවැසියන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් තර්ක කරන්නේ, ශක්තිමත් රාජ්ය නායකත්වයෙන් යුත් මැදිහත්වීමකින් තොරව ස්වකීය පුද්ගලයන් මත බර පැටවීම ප්රමාණවත් නොවන බවයි.
ඩෙංගු යනු වැළැක්විය හැකි රෝගයකි, එහෙත් ජනතාව ආරක්ෂා කළ යුතු ක්රම දශක ගණනාවක් තිස්සේ හිස් කර ඇති බැවින් දහස් ගණනක් දුක් විඳිනු අප දකිමු. මෙය සෞඛ්ය හදිසි තත්ත්වයක් තරමටම ප්රතිපත්ති අසාර්ථකත්වයකි.
ආසාදිත රෝහල් සඳහා අමතර සම්පත් ක්ෂණිකව වෙන් කිරීම, මදුරු පාලන මෙහෙයුම් පුළුල් කිරීම සහ සම්බන්ධීකෘත ජාතික දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාරයක් ඇතුළු හදිසි රජයේ ප්රත
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.