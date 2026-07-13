මාහර ශෛලියේ මාරාන්තික කැරලිය අනුගමනය කරමින් කිතුනු නායකයින් හදිසි බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීමක් කරති
මාරාන්තික කැරලිගැසීමකදී රැඳවියන් කිහිප දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාව පුරා සිටින කිතුනු නායකයින් රට පුරා ඉදිරිපත් වූ ජනාකීර්ණ හා අඩු අරමුදල් සහිත ශෝධනාගාර පිළිබඳ දිගුකලක් තිස්සේ පැවති කරුණු නැවත අවදි කරමින්, සම්පූර්ණ බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා තීව්ර හඬක් නැගීය.
ආගමික නායකයින් වගවීම ඉල්ලා සිටිති
කතෝලික බිෂොප්වරුන් සහ ප්රොතෙස්තන්ත් නිකායන්හි නියෝජිතයින් ඇතුළු කිතුනු ප්රජාවේ ජ්යෙෂ්ඨ පෞද්ගලිකයින්, රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේ මෙම ඛේදවාචකය සාමාන්ය කැරලිගැසීමක හුදෙකලා සිදුවීමක් ලෙස නොව, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ ඇති ගැඹුරු, ක්රමානුකූල අකාර්යක්ෂමතාවයන්හි රෝගලක්ෂණයක් ලෙස සැලකිය යුතු බවයි.
ආගමික නායකයින් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ, කැරලිය වටා ඇති සිද්ධීන් පිළිබඳ ස්වාධීන හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස වන අතර, රාජ්ය ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතු මූලික මානව හිමිකම් රැඳවියන්ට ඔවුන්ගේ අපරාධ කෙසේ වුවත් හිමිවන බව අවධාරණය කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් දිගු කලක් තිස්සේ පිළිගත හැකි මානවීය ප්රමිතීන්ට වඩා පහළ මට්ටමක පවතින අතර, ප්රතිසංස්කරණ තවදුරටත් ප්රමාද කළ නොහැකි බවට මෙම ඛේදවාචකය වේදනාකාරී මතක්කිරීමකි.
අධික ජනාකීර්ණතාවය හා දුර්වල තත්ත්වයන් අර්බුදයේ හදවතේ
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය වසර ගණනාවක් තිස්සේ දරුණු අධිජනාකීර්ණතාවයෙන් පෙළෙමින්, සෑම අවස්ථාවකම නිර්මාණය කරන ලද ධාරිතාවට වඩා රැඳවියන් බහුලව රඳවා ගනිමින් සිටී. අයිතිවාසිකම් පෙරාතුකරුවන් සහ ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයින් නොසෝදා ඇති සනීපාරක්ෂාව, වෛද්ය සේවා සඳහා සීමිත ප්රවේශය හා ප්රමාණවත් නොවන පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් පිළිබඳ කරුණු නැවත නැවතත් ඉදිරිපත් කර ඇත.
කිතුනු නායකයින් විශේෂයෙන් ඉස්මතු කළේ රජයේ ක්ෂණික අවධානය අවශ්ය පහත සඳහන් ක්ෂේත්රයන්ය:
- නෛතික හා පරිපාලනමය ක්රියාමාර්ග මගින් බන්ධනාගාර අධිජනාකීර්ණතාවය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීම
- රැඳවියන් සඳහා මානසික සෞඛ්ය හා වෛද්ය සේවා වඩාත් ප්රවේශ්ය කිරීම
- බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ස්වාධීන අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ ස්ථාපිත කිරීම
- විභාගය බලාපොරොත්තු සිටින රිමාන්ඩ් රැඳවියන් ඉක්මනින් ක්රියාවලිගත කිරීම
- නැවත අපරාධ කිරීම අඩු කිරීමට අර්ථවත් පුනරුත්ථාපන හා කුසලතා පුහුණු වැඩසටහන්
මහල් කූඩු තුළ හිංසාවේ රටාවක්
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඛේදජනක හේතූන් නිසා ප්රවෘත්තිවලට ලක් වන්නේ මෙය පළමු වතාව නොවේ. 2020 මාහර බන්ධනාගාර කැරලිය, රැඳවියන් කිහිප දෙනෙකු මිය යාමට හා දුසිම් ගණනකට තුවාල සිදු වීමට හේතු වූ අතර, ජාතිය කම්පනයට පත් කළ අතර, ප්රතිවිරෝධකයින් කිසිදා සම්පූර්ණයෙන් ආමන්ත්රණය නොකළ බව කියන ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම් නැවතත් ඉදිරිපත් විය.
සිවිල් සමාජ සංවිධාන පෙන්වා දී ඇත්තේ, පෙර ප්රතිසංස්කරණ පොරොන්දු ඉටු නොකිරීම, ශෝධනාගාර ආයතන තුළ ආතතිජනක පරිසරයකට දායක වී ඇති බවත්, රැඳවියන් අතර හා රැඳවියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය අතර ආතතීන් ඉතා ඉක්මනින් උත්සන්න විය හැකි බවත්ය.
රජය තවමත් විධිමත් ප්රතිචාරයක් දක්වා නොමැත
වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාවේදී, කිතුනු නායකයින් ඉදිරිපත් කළ නිශ්චිත ඉල්ලීම් සඳහා රජය විධිමත් ප්රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. නීතිමය අමාත්යාංශය හා බන්ධනාගාර බලධාරීන් නවතම සිද්ධිය ඉදිරිපිට කිසිඳු සංයුක්ත ප්රතිසංස්කරණ සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කර නොමැත.
ආගමික හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ප්රකාශ කර ඇත්තේ, ඔවුන් නීති සම්පාදකයින් ක
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.