Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ව්‍යාජ මැලේසියානු ගමන් බලපත්‍ර භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් ජාවාරම් කිරීමට තැත් කළ ජාත්‍යන්තර ජාවාරම් කණ්ඩායමක් තායි පොලිසිය විසින් හෙළිදරව් කෙරේ

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ව්‍යාජ මැලේසියානු ගමන් බලපත්‍ර භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් ජාවාරම් කිරීමට තැත් කළ ජාත්‍යන්තර ජාවාරම් කණ්ඩායමක් තායි පොලිසිය විසින් හෙළිදරව් කෙරේ

බැංකොක්හි ඩොන් මියුවාං ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළදී ව්‍යාජ මැලේසියානු ගමන් ලේඛන භාවිතයෙන් කසකස්තානයට ජාවාරම් කිරීමට අපෝහා ලද ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, තායි ආගමන අධිකාරීන් ජාත්‍යන්තර මානව ජාවාරම් සංවිධානයක් විරුද්ධ දැඩි පියවර ගෙන ඇත.

බැංකොක් ගුවන්තොටුපළේදී පවුල අත්අඩංගුවට

ඩොන් මියුවාං ගුවන්තොටුපළේ රාජකාරි කළ නිලධාරීන් එම කණ්ඩායම පිළිබඳ සැකය දැනෙන්නට වූ අතර, වැඩිදුර ප්‍රශ්නකිරීම් සඳහා ඔවුන් රඳවා ගැනීමට කටයුතු කළහ. පරීක්ෂා කිරීමේදී, ශ්‍රී ලාංකික පවුල මැලේසියානු ගමන් බලපත්‍ර යටතේ ගමන් කරමින් සිටින බව හෙළිදරව් වූ අතර, ඒ හේතුවෙන් ආගමන නිලධාරීන් වහාම සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කළහ.

මෙම මෙහෙයුම පිටුපස ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක්

මෙම සිදුවීම, ආසියාවේ රටවල් කිහිපයක් හරහා ක්‍රියාත්මක වූ සංකීර්ණ දේශසීමා ජාවාරම් ජාලයක ක්‍රියාකාරිත්වය හෙළිදරව් කර ඇත. ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන් නීතිවිරෝධී ලෙස ගෙනයාම සඳහා ව්‍යාජ මැලේසියානු ගමන් ලේඛන මෙම සංවිධානය විසින් සූදානම් කරන ලද බව වාර්තා වන අතර, කසකස්තානය අපේක්ෂිත අවසන් ගමනාන්තය ලෙස සැලකේ.

මෙවැනි මානව ජාවාරම් ජාල සාමාන්‍යයෙන් විදේශයන්හි ආර්ථික අවස්ථා හෝ රැකවරණය සොයන අවදානම් පුද්ගලයන් හා පවුල් සූරාකනු ලබන අතර, තෙවන රටවල් හරහා නීති විරෝධී ගමන් සුලභ කිරීමේ වන්දිය ලෙස විශාල මුදල් ප්‍රමාණ අයකරයි.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වර්ධනය වන උත්කණ්ඨාවක්

මෑත වසරවල රටේ දිගු කාලීන ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් අනතුරුව, මෙම සිදුවීම මගින් මානව ජාවාරම් හා ජාවාරම් මෙහෙයුම්වලට ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන් නිරන්තරයෙන් ගොදුරු වන බව ඉස්මතු වේ. බලධාරීන් නැවත නැවතත් අනතුරු අඟවා ඇති ආකාරයට, අපරාධ සංවිධාන විදේශයන්හි වඩා හොඳ අනාගතයක් ලැබේ යැයි පොරොන්දු දෙමින් දුෂ්කරතාවට පත් පවුල් ඉලක්ක කරගනිති.

ජාවාරම් ජාලයේ සම්පූර්ණ ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ විමර්ශනය තායි ආගමන නිලධාරීන් විසින් අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙන අතර, මෙම මෙහෙයුම හා සම්බන්ධ අනෙකුත් පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමේ ප්‍රයත්නයන් ද ක්‍රියාත්මකව පවතී. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථානීය පහසුකම් සපයන්නන් කිසිවෙකු පවුලේ පිටත්ව යාම සූදානම් කිරීමේදී කාර්යභාරයක් ඉටු කළේ දැයි තවමත් අපැහැදිලිය.

ශ්‍රී ලාංකා බලධාරීන් මෙම සිදුවීම සඳහා නිල ප්‍රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොමැති නමුත්, මෙවැනි සිද්ධීන් සාමාන්‍යයෙන් රටවල් දෙකේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණයට මගපාදයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනප්‍රිය ගායිකා මරියසෙල් ගූනතිලක වයස 68දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි Sinhala

ජනප්‍රිය ගායිකා මරියසෙල් ගූනතිලක වයස 68දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශයින් ජනප්‍රිය ගායිකාවක් වූ, "කැන්ඩි ලැමිස්සි" ගීතයෙන් අමරණීය කීර්තියක් උසුලූ මරියසෙල් ගූනතිලක මහත්මිය වයස 68 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමත් සමඟ ශ්‍රී…

12 Jul 2026 Discuss
අයෝමල් අකලංක වසර 26ක් පැරණි ජාතික 400මී බාධක වාර්තාව තරුණ ආසියානු ශූරතාවලියේදී බිඳ දමයි Sinhala

අයෝමල් අකලංක වසර 26ක් පැරණි ජාතික 400මී බාධක වාර්තාව තරුණ ආසියානු ශූරතාවලියේදී බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලාංකික धावक අයෝමල් අකලංක පෙරේරා, වසර 26ක් තිස්සේ රැකී තිබූ පිරිමි 400 මීටර් බාධක ජාතික වාර්තාව බිඳ දමමින්, ආසියානු යටතේ-23 ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේදී රිදී…

12 Jul 2026 Discuss
දිගු කාලීන මත්පැන් බදු වංචාවලට තිත තැබූ ස්ටිකර් ක්‍රමය — ආදායම් 60%කින් ඉහළට Sinhala

දිගු කාලීන මත්පැන් බදු වංචාවලට තිත තැබූ ස්ටිකර් ක්‍රමය — ආදායම් 60%කින් ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සයිස් ආදායම පසුගිය වසර තුන තුළ සියයට 60කට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෙම විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලය සඳහා මත්පැන් නිෂ්පාදන මත ආදායම් ස්ටිකර්…

12 Jul 2026 Discuss