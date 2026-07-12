Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹො බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය: මරණ පරීක්ෂණවලින් නිලධාරීන් මරා දැමූ දරුණු පහරදීම් හෙළිවේ

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹො බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය: මරණ පරීක්ෂණවලින් නිලධාරීන් මරා දැමූ දරුණු පහරදීම් හෙළිවේ

නේගොඹො බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩ කැළඹිලි අතරතුර ජීවිතක්ෂයට පත් බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ දේහයන් පිළිබඳ වෛද්‍ය විධිමත් පරීක්ෂණවලින් අතිශය ශාරීරික ක්‍රෑරත්වයේ කලකිරීමට පත් කරවන සාක්ෂි අනාවරණය වී ඇති අතර, මූලික සොයාගැනීම් පෙන්නුම් කරන්නේ ගොදුරු වූවන් මරණයට පත් වීමට පෙර දරුණු හා දිරිගිය පහරදීම්වලට ලක් වූ බවයි.

අධිකරණ වෛද්‍ය කණ්ඩායම විධිමත් පරීක්ෂණයට නායකත්වය දෙයි

මාරාන්තික සිදුවීම සම්බන්ධ දිගින් දිගටම පවතින විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස මරණ පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීන් පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් පුවරුවක් සකස් කර ඇත. කණ්ඩායමේ මූලික සොයාගැනීම් තහවුරු කරන්නේ නිලධාරීන් දිගු හා දරුණු ශාරීරික පහරදීම් සමඟ සම්බන්ධ බරපතල තුවාල ලබා ඇති බව වන අතර, මෙවැනි ප්‍රචණ්ඩත්වයක් බන්ධනාගාරය තුළ ගොඩනැගීමට ඉඩ දුන් තත්ත්වයන් පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

පරීක්ෂණවලින් කම්පනය දනවන විස්තර අනාවරණ වේ

මෑත ස්මරණය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ දක්නට ලැබූ වඩාත්ම භීතිජනක ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීම් අතරට ගණනය කෙරෙන මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ පුළුල් විමර්ශනයේ කේන්ද්‍රීය ශාඛාවක් ලෙස මරණ පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය පිහිටා ඇත. නිලධාරීන්ගේ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම්වල සම්පූර්ණ විස්තරය ගෙනහැර දැක්වීමට විමර්ශකයින් දැන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ල

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධන පහසුකම් තුළ ආරක්ෂක ප්‍රොතෝකෝල හා තත්ත්වයන් පිළිබඳ බලධාරීන් හා පොදු ජනතාව අතර හදිසි කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත. නේගොඹො බන්ධනාගාරයේ තත්ත්වය මෙතරම් ව්‍යසනකාරී මට්ටමකට පත් වූ ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙනසුළු පැහැදිලි කිරීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට නිලධාරීන්ට ක්‍රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

විමර්ශනය සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වන අතර, වගකිව යුතු අය නීතිය හමුවට ගෙනඒමට බලධාරීන් කටයුතු කරද්දී වෛද්‍ය විධිමත් කණ්ඩායමෙන් වැඩිදුර සොයාගැනීම් ලැබෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනප්‍රිය ගායිකා මරියසෙල් ගූනතිලක වයස 68දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි Sinhala

ජනප්‍රිය ගායිකා මරියසෙල් ගූනතිලක වයස 68දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශයින් ජනප්‍රිය ගායිකාවක් වූ, "කැන්ඩි ලැමිස්සි" ගීතයෙන් අමරණීය කීර්තියක් උසුලූ මරියසෙල් ගූනතිලක මහත්මිය වයස 68 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමත් සමඟ ශ්‍රී…

12 Jul 2026 Discuss
අයෝමල් අකලංක වසර 26ක් පැරණි ජාතික 400මී බාධක වාර්තාව තරුණ ආසියානු ශූරතාවලියේදී බිඳ දමයි Sinhala

අයෝමල් අකලංක වසර 26ක් පැරණි ජාතික 400මී බාධක වාර්තාව තරුණ ආසියානු ශූරතාවලියේදී බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලාංකික धावक අයෝමල් අකලංක පෙරේරා, වසර 26ක් තිස්සේ රැකී තිබූ පිරිමි 400 මීටර් බාධක ජාතික වාර්තාව බිඳ දමමින්, ආසියානු යටතේ-23 ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේදී රිදී…

12 Jul 2026 Discuss
දිගු කාලීන මත්පැන් බදු වංචාවලට තිත තැබූ ස්ටිකර් ක්‍රමය — ආදායම් 60%කින් ඉහළට Sinhala

දිගු කාලීන මත්පැන් බදු වංචාවලට තිත තැබූ ස්ටිකර් ක්‍රමය — ආදායම් 60%කින් ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සයිස් ආදායම පසුගිය වසර තුන තුළ සියයට 60කට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෙම විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලය සඳහා මත්පැන් නිෂ්පාදන මත ආදායම් ස්ටිකර්…

12 Jul 2026 Discuss