නේගොඹො බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩත්වය: මරණ පරීක්ෂණවලින් නිලධාරීන් මරා දැමූ දරුණු පහරදීම් හෙළිවේ
නේගොඹො බන්ධනාගාරයේ ප්රචණ්ඩ කැළඹිලි අතරතුර ජීවිතක්ෂයට පත් බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ දේහයන් පිළිබඳ වෛද්ය විධිමත් පරීක්ෂණවලින් අතිශය ශාරීරික ක්රෑරත්වයේ කලකිරීමට පත් කරවන සාක්ෂි අනාවරණය වී ඇති අතර, මූලික සොයාගැනීම් පෙන්නුම් කරන්නේ ගොදුරු වූවන් මරණයට පත් වීමට පෙර දරුණු හා දිරිගිය පහරදීම්වලට ලක් වූ බවයි.
අධිකරණ වෛද්ය කණ්ඩායම විධිමත් පරීක්ෂණයට නායකත්වය දෙයි
මාරාන්තික සිදුවීම සම්බන්ධ දිගින් දිගටම පවතින විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස මරණ පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා අධිකරණ වෛද්ය නිලධාරීන් පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් පුවරුවක් සකස් කර ඇත. කණ්ඩායමේ මූලික සොයාගැනීම් තහවුරු කරන්නේ නිලධාරීන් දිගු හා දරුණු ශාරීරික පහරදීම් සමඟ සම්බන්ධ බරපතල තුවාල ලබා ඇති බව වන අතර, මෙවැනි ප්රචණ්ඩත්වයක් බන්ධනාගාරය තුළ ගොඩනැගීමට ඉඩ දුන් තත්ත්වයන් පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කර ඇත.
පරීක්ෂණවලින් කම්පනය දනවන විස්තර අනාවරණ වේ
මෑත ස්මරණය තුළ ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ දක්නට ලැබූ වඩාත්ම භීතිජනක ප්රචණ්ඩ සිදුවීම් අතරට ගණනය කෙරෙන මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ පුළුල් විමර්ශනයේ කේන්ද්රීය ශාඛාවක් ලෙස මරණ පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය පිහිටා ඇත. නිලධාරීන්ගේ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම්වල සම්පූර්ණ විස්තරය ගෙනහැර දැක්වීමට විමර්ශකයින් දැන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ල
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ සංශෝධන පහසුකම් තුළ ආරක්ෂක ප්රොතෝකෝල හා තත්ත්වයන් පිළිබඳ බලධාරීන් හා පොදු ජනතාව අතර හදිසි කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත. නේගොඹො බන්ධනාගාරයේ තත්ත්වය මෙතරම් ව්යසනකාරී මට්ටමකට පත් වූ ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙනසුළු පැහැදිලි කිරීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට නිලධාරීන්ට ක්රමයෙන් වැඩෙන පීඩනයකට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විමර්ශනය සක්රීයව ක්රියාත්මක වන අතර, වගකිව යුතු අය නීතිය හමුවට ගෙනඒමට බලධාරීන් කටයුතු කරද්දී වෛද්ය විධිමත් කණ්ඩායමෙන් වැඩිදුර සොයාගැනීම් ලැබෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.