සිංගප්පූරුවෙන් ලැබෙන පාඩම්: ශ්රී ලංකාව සිය හැකියාව මුදා හැරීමට සැබෑ ගුණාත්මක තරඟකාරිත්වය වැළඳ ගත යුතු ඇයි
එක් ජාතියක් ගොඩනැගූ මූලධර්මය
ගුණාත්මක තරඟකාරිත්වය පදනම් කරගත් සමාජයක ජීවත් වීම සැබවින්ම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? මෙම ප්රශ්නය ශ්රී ලංකාව සඳහා අතිමහත් බරක් දරයි — මෙය මානව හැකියාවෙන් පොහොසත් රටක් වූවද, දිගු කලක් තිස්සේ ක්රමවේද විසින් හේතු ජාලයන් හා සම්බන්ධතා, හැකියාවට වඩා ඉදිරියට දමා ඇත. මේ ප්රශ්නයට පිළිතුරක් සෙවීමට සිංගප්පූරුව දෙස බැලීම ප්රමාණවත් ය — සම්පත් රහිත කුඩා දූපතක් සිට, එක් පරම්පරාවක් තුළ ලෝකයේ වඩාත්ම සශ්රීක ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් දක්වා දිගු ගමනක් ගිය ජාතියකි.
එම පරිවර්තනයේ හදවතේ තිබුණේ සිංගප්පූරුවේ නිර්මාතෘ නායක ලී කුවාන් යූ断固 දැරූ සරල නමුත් ගැඹුරු විශ්වාසයකි: රටක් සතු මහත්ම සම්පත වනුයේ එහි ජනතාව ය, ඒ ජනතාවට ඔවුන්ගේ පවුලේ නම, ජාතිය, හෝ ඔවුන් දන්නා කවුද යන්න නොව, ඔවුන්ගේ හැකියාවේ ශක්තිය මත පමණක් ඉහළ යාමට හැකිවිය යුතු ය.
හැකියාවට වඩා සම්බන්ධතා: හුරුපුරුදු ගැටලුවක්
බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, දේශපාලන අනුග්රහය, ඥාතිවාදය, හෝ පෞද්ගලික සම්බන්ධතා හරහා අඩු සුදුසුකම් ඇත්තන් ඉදිරියට යනු දෙස බලා සිටීමේ කලකිරීම සිද්ධාන්තමය ගැටලුවක් නොව — ජීවිතයේ සැබෑ අත්දැකීමකි. රාජ්ය සේවයේ, රාජ්ය ව්යාපාරවල, හෝ පෞද්ගලික අංශයේ සමහර කොටස්වල වුව, සම්බන්ධතා ප්රථමයෙන්, හැකියාව ද්විතීයිකව යන සංස්කෘතිය දශක ගණනාවක් පුරා රාජ්ය විශ්වාසය නිහඬව ඛාදනය කර ජාතික සංවර්ධනය අවහිර කර ඇත.
ඊට ඇති ප්රතිවිපාක දුරදිග ය. හැකියාවෙන් සපිරි තරුණ වෘත්තිකයන් සම්බන්ධතා ඇත්තන්ට ඉදිරි ස්ථාන ලබා දෙමින් මග හරිනු ලබන විට, රටට ඉතා හදිසියෙන් අවශ්ය නවෝත්පාදනය සහ ශ්රමශීලිත්වය රට අහිමි කරගනී. එම පුද්ගලයන් බොහෝ දෙනෙක් අවසානයේ ශ්රී ලංකාවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම පිටව යයි, රටේ ආර්ථික අභියෝග තවදුරටත් සංකීර්ණ කරන මොළ පලා යාමක් ඇති කරමිනි.
සැබෑ ගුණාත්මක තරඟකාරිත්වයට අවශ්ය දේ
සැබවින්ම ගුණාත්මක තරඟකාරිත්වය පදනම් කරගත් සමාජයක් ගොඩනැගීම, එය ප්රකාශ කිරීමකින් ඉටු වන කාර්යයක් නොවේ. ජාතික ජීවිතයේ බහු ස්තම්භ හරහා සිතාමතා, ව්යූහාත්මක කැපවීමක් ඉල්ලා සිටී:
- අධ්යාපනය: සෑම දරුවෙකුටම, ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ගේ ආදායම හෝ ඔවුන් ජීවත් වන ප්රදේශය නොතකා, සමාන පදනමක් මත තරඟ කිරීමට ඔවුන් සන්නද්ධ කරන ගුණාත්මක අධ්යාපනයක් ලැබිය යුතු ය.
- විනිවිද පෙනෙන බඳවා ගැනීම්: රාජ්ය ආයතන සහ රජයේ ආයතනවල, දේශපාලන මැදිහත්වීමෙන් ආරක්ෂිත, විවෘත, තරඟකාරී, සහ ස්වාධීනව තක්සේරු කරන ලද බඳවා ගැනීමේ ක්රියාවලීන් අනුගමනය කළ යුතු ය.
- වගවීමේ යාන්ත්රණ: ඥාතිවාදය සහ දූෂිත පත්වීම් විමර්ශනය කිරීමට හා දඬුවම් කිරීමට සැබෑ ස්වාධීනත්වය ඇති ශක්තිමත් අධීක්ෂණ ආයතන පැවතිය යුතු ය.
- සංස්කෘතික වෙනසක්: ප්රතිපත්තිවලින් ඔබ්බට, ශ්රී ලාංකික සමාජය සාමූහිකව වාස්ටා සාමාන්යකරණය ප්රතික්ෂේප කළ යුතු ය — ඔබ දන්නා කවුද යන්න, ඔබට කළ හැකි දේ කුමක්ද යන්නට වඩා වැදගත් ය යන නිහඬ සාමාජිකත්වය.
ක්රියාවිරහිත වීමේ වියදම
මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය, නායකත්ව තනතුරු විශේෂඥභාවය වෙනුවට පක්ෂපාතිත්වය මත පිරවූ විට සිදු වන්නේ කුමක්ද යන්නේ කෲර සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්රියා කළේය. ඒ සඳහා සුදුසුකම් නොලත් පුද්ගලයින් විසින් ඉමහත් ප්රතිවිපාක ඇති තීරණ ගනු ලැබූ අතර, සුදුසුකම් ඇති හඬ ආන්තිකගත කරනු ලැබිණ. සාමාන්ය පුරවැසියා ඒ සඳහා ඉන්ධන පෝලිම්, ඖෂධ හිඟකම, සහ දරු ගතිය අනෙකාගෙන් ගනු ලද උද්ධමනය ලෙස මිල ගෙව්වේය.
වරප්රසාද ආරක්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.