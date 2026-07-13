Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන හමුදා උද්දීපනය තීව්‍ර වීමත් සමඟ තෙල් මිල ඉහළට

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපද-ඉරාන හමුදා උද්දීපනය තීව්‍ර වීමත් සමඟ තෙල් මිල ඉහළට

නැවුම් ප්‍රහාර හුවමාරුවෙන් ගෝලීය බලශක්ති වෙළඳපොළ කම්පනයට

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර නව හමුදා ප්‍රහාර චක්‍රයක් ඇරඹීමත් සමඟ සඳුදා ගෝලීය තෙල් මිල තියුනු ලෙස ඉහළ ගිය අතර, ලෝකයේ ඉතාමත් උපායමාර්ගිකව තීරණාත්මක කලාපයක් ලෙස සැලකෙන ප්‍රදේශයේ බලශක්ති සැපයුම්වල ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ නැවුම් භීතිය ඇති විය.

තීව්‍ර වන උද්දීපනයට වෙළඳපොළ ප්‍රතිචාර දක්වයි

වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර මෙම නවතම උද්දීපනය ජාත්‍යන්තර වෙළඳ භාණ්ඩ වෙළඳපොළ හරහා ක්ෂණික කම්පනයක් ඇති කළ අතර, මැදපෙරදිග ප්‍රදේශයේ සැපයුම් බාධා ඇති වීමේ වැඩිවූ අවදානමට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට වෙළෙඳුන් සහ ආයෝජකයන් ක්ෂණිකව පෙළඹුණි — ලොව තෙල් නිෂ්පාදනය හා අපනයන ධාරිතාවෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් හිමිවන්නේ එම කලාපයටයි.

පුළුල් භූ-දේශපාලනික අවිනිශ්චිතතා මධ්‍යයේ දැනටමත් ශ්‍රද්ධාවෙන් නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් තිබූ තෙල් මිල, අන්‍යොන්‍ය ප්‍රහාරවල ප්‍රවෘත්ති හෙළිදරව් වීමත් සමඟ ඉහළ ගිය අතර, ගල්ෆ් කලාපයේ ගැටුම් සම්බන්ධයෙන් බලශක්ති වෙළඳපොළ කෙතරම් සංවේදීද යන්න ඒ හරහා ප්‍රකාශ විය.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

තම බලශක්ති අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට ආනයනික ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන මත බෙහෙවින් රඳා පවතින ශ්‍රී ලංකාවට, ගෝලීය තෙල් මිලේ ඕනෑම ස්ථායී වැඩිවීමක් බරපතල ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක ගෙන දෙයි. දශක ගණනාවක ඉතිහාසය තුළ ඇති වූ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු අස්ථිර ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත්වෙමින් සිටින මෙම දූපත් රාජ්‍යය, මෙවැනි බාහිර කම්පනවලට ඉතා අවදානමට ලක්ව ඇත.

  • ඉහළ ගිය ශුද්ධ ඛනිජ තෙල් මිල සාමාන්‍යයෙන් පාරිභෝගිකයන්ට සහ කර්මාන්ත සඳහා වැඩිවූ ඉන්ධන පිරිවැයක් ලෙස පරිවර්තනය වේ.
  • ආනයන බිල්පත් ඉහළ යාම ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත මත අමතර බරක් පැටවිය හැකිය.
  • මිල ඉහළව පවතී නම් ප්‍රවාහන හා බලශක්ති පිරිවැය හා සම්බන්ධ උද්ධමනය නැවත ඇවිළිය හැකිය.

කලාපීය හා ගෝලීය දැක්ම

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර තත්ත්වය තවදුරටත් පිරිහෙන්නේ නම්, තෙල් නැව් ගමන් මාර්ග — විශේෂයෙන් හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ඔස්සේ — දිගු කාලීනව බාධා වීමෙන් ගෝලීය වෙළඳපොළවල මිල සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යා හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

ගල්ෆ් කලාපයේ ඇති වන ඕනෑම ස්ථායී හමුදා ගැටුමක් ගෝලීය බලශක්ති ආරක්ෂාවට සෘජු තර්ජනයක් ගෙන දෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ආසියාව පුරා ආනයනය මත රඳා පවතින ආර්ථිකයන් හරහා ඊට ප්‍රතිවිපාක රැල්ලක් දැනෙනු ඇත.

දෙපාර්ශ්වය අතර ఉద్రిక్තතలను тనగ్గించాలని ජාත්‍යන්තර ඉල්ලීම් වැඩිවෙමින් පවතින අතර, රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිරීක්ෂකයෝ සිදුවීම් සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරති. කෙසේ වෙතත්, දැනට බලශක්ති වෙළඳපොළ වෙළා ගෙන ඇති අවිනිශ්චිතතාව සමනය වීමේ ලකුණු නොපෙනෙන අතර, ලොව පුරා රජයන් සහ ව්‍යාපාරික ආයතන ශ්‍රේෂ්ඨ ආතතියකින් පසුවෙති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩෙංගු උණ රටපුරා 47 දෙනකුගේ ජීවිත හිමිකර ගනිද්දී සෞඛ්‍ය බලධාරීන් හදිසි මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි Sinhala

ඩෙංගු උණ රටපුරා 47 දෙනකුගේ ජීවිත හිමිකර ගනිද්දී සෞඛ්‍ය බලධාරීන් හදිසි මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඩෙංගු තත්ත්වය උත්සන්න වෙද්දී මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යෑම ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ වසංගතය ශීඝ්‍රයෙන් බරපතල වෙමින් පවතින අතර, රට තුළ සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 47…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල ඉහළ නංවයි, පෙට්‍රල් මිල රු. 24 කට අධිකව ඉහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල ඉහළ නංවයි, පෙට්‍රල් මිල රු. 24 කට අධිකව ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල ඉහළ සංශෝධනයක් නිවේදනය කර ඇති අතර, දැනටමත් දුෂ්කර ආර්ථික පරිසරයක සැරිසරන පාරිභෝගිකයන් හා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව මත නව බරක් පටවමින් පෙට්‍රල්…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියාවට කරන අපනයන වසර පහකින් 160%කින් ඉහළට — ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම ඇ.ඩො. බිලියන 7.2 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියාවට කරන අපනයන වසර පහකින් 160%කින් ඉහළට — ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම ඇ.ඩො. බිලියන 7.2 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරේ පිහිටි යෝධ අසල්වැසියා වෙත සිදුකරන අපනයන කටයුතු කැපී පෙනෙන ප්‍රතිෂ්ඨාපනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, පසුගිය වසර පහ තුළ ඉන්දියාවට යොමු කරන නැව්භාර…

13 Jul 2026 Discuss