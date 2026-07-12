Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගනී

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ (SIS) හිටපු ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

උසස් පෙළේ අත්අඩංගුවට ගැනීම බුද්ධි ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කරයි

රටේ වඩාත්ම බලගතු හා සංවේදී බුද්ධි ඒජන්සිවලින් එකක් කලින් මෙහෙයවූ සල්ලේගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම, හිටපු නිලධාරීන් වගවීමට ලක් කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන්හි වැදගත් සංවර්ධනයක් සනිටුහන් කරයි. CID විසින් ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙම පියවර, දේශපාලන හා ආරක්ෂක කවයන් දෙකටම කම්පනයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සල්ලේ පෙර පාලනතන්ත්‍රයක් යටතේ රාජ්‍ය බුද්ධි අංශයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස සේවය කළ අතර, එම තනතුර ඔහු රටේ ජාතික ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණයේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ තැබීය. ඔහුගේ ධූරකාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධි ක්ෂේත්‍රයේ වඩාත්ම බලගතු පුද්ගලයෙකු ලෙස ඔහු හැඳිනවිය හැකිය.

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, මෑත මාසවල හිටපු රජයේ නිලධාරීන් හා ආරක්ෂක පුද්ගලයන් සම්බන්ධ ඉහළ පෙළේ නඩු කිහිපයක් ක්‍රියාශීලීව හඹා යයි. සල්ලේගේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වූ නිශ්චිත චෝදනා හෝ අභියෝග, විමර්ශකයන් විසින් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

විමර්ශනයේ ස්වභාවය සහ ඉදිරි නෛතික කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, නඩුව අධිකරණ පද්ධතිය හරහා ඉදිරියට ගමන් කරන විට හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම සංවර්ධනය දේශපාලන නිරීක්ෂකයන්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ සාමාන්‍ය මහජනතාව විසින් සමීපව නරඹනු ලබන අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ වගවීම හා නීතියේ ආධිපත්‍යය පිළිබඳ වත්මන් රජයේ ප්‍රකාශිත කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චාල්ස් රජු විසින් විండ්සර් මාලිගාවේදී ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥයෙකුට නයිට් උපාධිය පිරිනමයි Sinhala

චාල්ස් රජු විසින් විండ්සර් මාලිගාවේදී ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥයෙකුට නයිට් උපාධිය පිරිනමයි

ගැටුම් භූමියක සිට රාජකීය පිළිගැනීමක් දක්වා වූ ගමන ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් මහාචාර්යවරයෙකු බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය තාජ්පදය පිරිනැමිය හැකි ශ්‍රේෂ්ඨතම සම්මාන අතරින් එකක් වන…

12 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම පෙර වර්ෂයේ කාර්යසාධනයට සාපේක්ෂව පහළ යෑම Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම පෙර වර්ෂයේ කාර්යසාධනයට සාපේක්ෂව පහළ යෑම

2026 වර්ෂයේ පළමු භාගය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශයෙන් ලැබෙන විදේශ විනිමය ආදායම, පෙර වර්ෂයේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදය හා සංසන්දනය කිරීමේදී පහළ වැටීමක් සටහන් වී ඇති…

12 Jul 2026 Discuss
ඉන්ධන බෙදා හැරීම කළමනාකරණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ඔත්-ඉවන් අංක පුවරු ක්‍රමය හඳුන්වා දෙයි Sinhala

ඉන්ධන බෙදා හැරීම කළමනාකරණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ඔත්-ඉවන් අංක පුවරු ක්‍රමය හඳුන්වා දෙයි

රේෂන් කිරීමේ නව පියවර ඉන්ධන පෝළිම්වලට පිළිවෙලක් ගෙන ඒමට අරමුණු කරයි රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය මධ්‍යයේ හිඟ ඉන්ධන බෙදා හැරීමට වඩා හොඳ පිළිවෙලක් ගෙනඒම සඳහා, ශ්‍රී…

12 Jul 2026 Discuss