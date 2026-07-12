Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපති දිසානායකගේ ප්‍රංශ සංචාරය අත්හිටුවයි

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපති දිසානායකගේ ප්‍රංශ සංචාරය අත්හිටුවයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ ප්‍රංශයට නියමිතව තිබූ නිල සංචාරය කල් දමා ඇති බව ජනාධිපති කාර්යාලයට ආසන්න ආරංචි මාර්ග පවසයි. වැදගත් රාජතාන්ත්‍රික සහභාගීත්වයක් ලෙස අපේක්ෂා කෙරුණු එම සංචාරය මුලින් සැලසුම් කළ පරිදි ඉදිරියට නොයනු ඇත.

කල් දැමීමට හේතු නිල වශයෙන් අනාවරණය කර නොමැති අතර, ශ්‍රී ලංකාව සහ ප්‍රංශය අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් සැලසුම් කෙරුණු මෙම රාජ්‍ය සංචාරය ප්‍රමාද වීම සැලකිය යුතු වර්ධනයකි.

රටේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමෙන් අනතුරුව යුරෝපීය රාජ්‍යයන් සමඟ නැවත සබඳතා ගොඩනඟා ගැනීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් උත්සාහයන්හි වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙම සංචාරය සලකනු ලැබීය. යුරෝපීය සංගමයේ ප්‍රධාන සාමාජිකයෙකු හා එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ ස්ථිර සාමාජිකයෙකු වශයෙන් ප්‍රංශය, ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති අභිලාෂයන් සඳහා ඉතා වැදගත් උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් දරයි.

මෙම අවස්ථාවේ සංචාරය සඳහා සංශෝධිත දිනයන් නිවේදනය කර නොමැත. කල් දැමීම සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පැහැදිලි කිරීමට හෝ සංචාරය නැවත කවදා සිදු කෙරේදැයි දක්වමින් ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කිරීමට තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැත.

මෙවැනි රාජ්‍ය සංචාර සඳහා දෙරජයන් අතර ප්‍රවේශමෙන් සම්බන්ධීකරණය අවශ්‍ය වන අතර, සැලසුම් වෙනස් වීමට තාර්කික හෝ රාජතාන්ත්‍රික සලකා බැලීම් හේතු වී ඇති බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.

රජය තම ජාත්‍යන්තර රාජතාන්ත්‍රික කාලසටහන කළමනාකරණය කරමින් සිටින අතර, ප්‍රංශ සංචාරය නැවත කාලසටහන් කිරීම සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නියමිත වේලාවට මහජනතාව වෙත ප්‍රකාශ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චාල්ස් රජු විසින් විండ්සර් මාලිගාවේදී ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥයෙකුට නයිට් උපාධිය පිරිනමයි Sinhala

චාල්ස් රජු විසින් විండ්සර් මාලිගාවේදී ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥයෙකුට නයිට් උපාධිය පිරිනමයි

ගැටුම් භූමියක සිට රාජකීය පිළිගැනීමක් දක්වා වූ ගමන ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් මහාචාර්යවරයෙකු බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය තාජ්පදය පිරිනැමිය හැකි ශ්‍රේෂ්ඨතම සම්මාන අතරින් එකක් වන…

12 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම පෙර වර්ෂයේ කාර්යසාධනයට සාපේක්ෂව පහළ යෑම Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම පෙර වර්ෂයේ කාර්යසාධනයට සාපේක්ෂව පහළ යෑම

2026 වර්ෂයේ පළමු භාගය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශයෙන් ලැබෙන විදේශ විනිමය ආදායම, පෙර වර්ෂයේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදය හා සංසන්දනය කිරීමේදී පහළ වැටීමක් සටහන් වී ඇති…

12 Jul 2026 Discuss
ඉන්ධන බෙදා හැරීම කළමනාකරණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ඔත්-ඉවන් අංක පුවරු ක්‍රමය හඳුන්වා දෙයි Sinhala

ඉන්ධන බෙදා හැරීම කළමනාකරණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ඔත්-ඉවන් අංක පුවරු ක්‍රමය හඳුන්වා දෙයි

රේෂන් කිරීමේ නව පියවර ඉන්ධන පෝළිම්වලට පිළිවෙලක් ගෙන ඒමට අරමුණු කරයි රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය මධ්‍යයේ හිඟ ඉන්ධන බෙදා හැරීමට වඩා හොඳ පිළිවෙලක් ගෙනඒම සඳහා, ශ්‍රී…

12 Jul 2026 Discuss