ජනාධිපති දිසානායකගේ ප්රංශ සංචාරය අත්හිටුවයි
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ ප්රංශයට නියමිතව තිබූ නිල සංචාරය කල් දමා ඇති බව ජනාධිපති කාර්යාලයට ආසන්න ආරංචි මාර්ග පවසයි. වැදගත් රාජතාන්ත්රික සහභාගීත්වයක් ලෙස අපේක්ෂා කෙරුණු එම සංචාරය මුලින් සැලසුම් කළ පරිදි ඉදිරියට නොයනු ඇත.
කල් දැමීමට හේතු නිල වශයෙන් අනාවරණය කර නොමැති අතර, ශ්රී ලංකාව සහ ප්රංශය අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් සැලසුම් කෙරුණු මෙම රාජ්ය සංචාරය ප්රමාද වීම සැලකිය යුතු වර්ධනයකි.
රටේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමෙන් අනතුරුව යුරෝපීය රාජ්යයන් සමඟ නැවත සබඳතා ගොඩනඟා ගැනීමේ ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් උත්සාහයන්හි වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙම සංචාරය සලකනු ලැබීය. යුරෝපීය සංගමයේ ප්රධාන සාමාජිකයෙකු හා එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ ස්ථිර සාමාජිකයෙකු වශයෙන් ප්රංශය, ශ්රී ලංකාවේ විදේශ ප්රතිපත්ති අභිලාෂයන් සඳහා ඉතා වැදගත් උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් දරයි.
මෙම අවස්ථාවේ සංචාරය සඳහා සංශෝධිත දිනයන් නිවේදනය කර නොමැත. කල් දැමීම සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පැහැදිලි කිරීමට හෝ සංචාරය නැවත කවදා සිදු කෙරේදැයි දක්වමින් ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කිරීමට තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැත.
මෙවැනි රාජ්ය සංචාර සඳහා දෙරජයන් අතර ප්රවේශමෙන් සම්බන්ධීකරණය අවශ්ය වන අතර, සැලසුම් වෙනස් වීමට තාර්කික හෝ රාජතාන්ත්රික සලකා බැලීම් හේතු වී ඇති බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.
රජය තම ජාත්යන්තර රාජතාන්ත්රික කාලසටහන කළමනාකරණය කරමින් සිටින අතර, ප්රංශ සංචාරය නැවත කාලසටහන් කිරීම සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නියමිත වේලාවට මහජනතාව වෙත ප්රකාශ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.