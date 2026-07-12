විදුලිබල මණ්ඩලය විසුරුවා හරිමින් ශ්රී ලංකාවේ විදුලි අංශයේ වගකීම නව සමාගම් හයකට පවරයි
ශ්රී ලංකාවේ විදුලි අංශයේ ඓතිහාසික ප්රතිව්යූහගත කිරීම
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් කැපී පෙනෙන රාජ්ය ආයතනයක් වන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) විධිමත් ලෙස විසුරුවා හරිනු ලැබ ඇති අතර, එය රටේ බලශක්ති අංශයේ එක් යුගයක අවසානය සනිටුහන් කරයි. එහි ස්ථානයට අලුතින් පිහිටුවන ලද සමාගම් හයක් රට පුරා විදුලිය ජනනය, සම්ප්රේෂණය හා බෙදා හැරීමේ වගකීම භාර ගෙන ඇත.
ශ්රී ලංකාව තම විදුලිය කළමනාකරණය කරන ආකාරයේ විශාල වෙනසක්
විදුලිබල මණ්ඩලය විසුරුවා හැරීම දශක ගණනාවක් තුළ ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශයේ සිදු වූ වඩාත්ම වැදගත් ව්යූහාත්මක ප්රතිසංස්කරණයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරයි. මෙම පියවර, දිගු කලක් තිස්සේ විශ්වාසනීයත්වය, මූල්ය赤字 සහ කළමනාකරණ දුර්වලතා සම්බන්ධයෙන් විවේචනයට ලක් වූ විදුලි සේවාවල කාර්යක්ෂමතාව නවීකරණය කිරීමට හා ඉහළ නැංවීමට ගන්නා පුළුල් උත්සාහයක කොටසකි.
නව ආයතන හය වඩා ස්වාධීනව හා වගවීමකින් යුතුව කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, විදුලිබල මණ්ඩලය පුරාවට පවත්වාගෙන ආ එකල මධ්යගත ආකෘතිය ඒවා ප්රතිස්ථාපනය කරනු ඇත. විදුලි සැපයුම් දාමයේ විවිධ කාර්යයන් වෙනම සමාගම් වෙත බෙදා දීමෙන්, අංශය තුළ වැඩි විනිවිදභාවයක් සහ මෙහෙයුම් විනයක් ඇති කර ගත හැකි වනු ඇතැයි බලධාරීන් අපේක්ෂා කරයි.
පාරිභෝගිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, දෛනික විදුලි සැපයුම කිසිදු බාධාවකින් තොරව අඛණ්ඩව ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම ප්රතිව්යූහගත කිරීම දිගු කාලීන වැඩිදියුණු කිරීම් ගෙන ඒමට අදහස් කෙරෙන අතර, ඒවා අතර:
- විදුලිය ජනනය හා බෙදා හැරීමේ වඩාත් කාර්යක්ෂම කළමනාකරණය
- ඓතිහාසිකව රාජ්ය භාරය වී තිබූ මූල්ය赤字 අඩු කිරීම
- ගෘහස්ත හා ව්යාපාරික අංශවලට ලබා දෙන සේවාවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම
- බලශක්ති අංශයට පෞද්ගලික ආයෝජන誘致 කර ගැනීමේ විශාල අවකාශයක් ඇති කිරීම
ප්රතිසංස්කරණයේ පසුබිම
විදුලිබල මණ්ඩලය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නොකඩවා පැවති මූල්ය පීඩනය යටතේ කටයුතු කළ අතර, සැලකිය යුතු ණය රාශියක් එකතු කර ගනිමින් රටේ විදුලි ඉල්ලුම සපුරාලීමේ දී අඛණ්ඩ අභියෝගවලට මුහුණ දුන්නේය. ආයතනය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සම්බන්ධ කතාබහ දිගු කාලයක් තිස්සේ සිදු වූ අතර, වෙළඳ සංගම්, කර්මාන්ත විශේෂඥයින් සහ ජාත්යන්තර ණය දෙන්නන් ඇතුළු විවිධ පාර්ශ්වකරුවන් ඉදිරි ගමන් මගේ හොඳම ක්රමය පිළිබඳ විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් කළහ.
දැන් සිදු වූ විධිමත් විසුරුවා හැරීම සහ සාමාජික සමාගම් හයකින් එය ප්රතිස්ථාපනය කිරීම, දිගු කලක් පැවති එම සංවාදයට තීරණාත්මක නිගමනයක් ගෙන ආ අතර, ශ්රී ලංකාවේ විදුලිබල පාලනයේ නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සනිටුහන් කරයි.
විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රතිව්යූහගත කිරීම, මෑත ඉතිහාසයේ ශ්රී ලංකා රජය විසින් ගනු ලැබූ වඩාත්ම නිර්භීත බලශක්ති අංශ ප්රතිසංස්කරණවලින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
නව සමාගම් හය එක් එක්කෙහි නිශ්චිත භූමිකාවන් හා රාජකාරීන් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, අංශය සංක්රමණය වෙමින් පවතින ඉදිරි දිනවල මහජනතාවට ප්රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.