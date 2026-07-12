ඉන්ධන බෙදා හැරීම කළමනාකරණය කිරීමට ශ්රී ලංකාව ඔත්-ඉවන් අංක පුවරු ක්රමය හඳුන්වා දෙයි
රේෂන් කිරීමේ නව පියවර ඉන්ධන පෝළිම්වලට පිළිවෙලක් ගෙන ඒමට අරමුණු කරයි
රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය මධ්යයේ හිඟ ඉන්ධන බෙදා හැරීමට වඩා හොඳ පිළිවෙලක් ගෙනඒම සඳහා, ශ්රී ලංකාව ඉන්ධන බෙදා හැරීමේදී ඔත්-ඉවන් වාහන අංක පුවරු ක්රමය හඳුන්වා දීමට සූදානම් වෙමින් සිටී.
යෝජිත යෝජනා ක්රමය යටතේ, ඔත් ඉලක්කම්වලින් අවසන් වන අංක පුවරු සහිත වාහනවලට නිශ්චිත දිනවලදී ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට අවසර දෙනු ලබන අතර, ඉවන් අංකිත පුවරු සහිත වාහනවලට ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා වෙනම දිනයන් වෙන් කෙරෙනු ඇත. දිවයිනේ පෙට්රල් හල් වටා දිගු වී ඇති දිගු පෝළිම් අඩු කිරීමටත්, පවතින ඉන්ධන තොග වඩාත් සාධාරණ ලෙස බෙදා හැරීමටත් මෙම පියවර අරමුණු කොට ගෙන ඇත.
අර්බුදය බලධාරීන් දැඩි පාලනයක් දෙසට තල්ලු කරයි
ශ්රී ලංකාව දැඩි ඉන්ධන හිඟයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය මිලියන ගණනක් පුරවැසියන්ගේ දෛනික ජීවිතය අඩාල කර ආර්ථිකයේ තීරණාත්මක අංශ ස්ථාවරත්වයකින් තොරව ගෙන ගොස් ඇත. ඉන්ධන හල් ඉදිරිපිට කිලෝමීටර් ගණනක් දිගු වූ දිගු පෝළිම් සාමාන්ය දර්ශනයක් බවට පත්ව ඇති අතර, සමහර මෝටර් රථ රියදුරන් සීමිත ප්රමාණයක පෙට්රල් හෝ ඩීසල් ලබා ගැනීමට දින ගණනක් රැඳී සිටිති.
ඉන්ධන හිඟය ඇති කාලවලදී ඔත්-ඉවන් රේෂන් ක්රමය විවිධ රටවල භාවිතා කර ඇති අතර, ඉල්ලුම කළමනාකරණය කිරීමට සහ ගබඩා කිරීම වැළැක්වීමට ඵලදායී කෙටි කාලීන යාන්ත්රණයක් ලෙස බොහෝ ආර්ථික විද්යාඥයන් සහ සැපයුම් විශේෂඥයන් විසින් සලකනු ලැබේ.
සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස මහජනතාවට අනුරෝදනය
නව ක්රමය ක්රියාත්මක කිරීමේදී බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් සහයෝගය අපේක්ෂා කරනු ඇති අතර, ක්රමය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අනුකූලතාවය අත්යවශ්ය බව අවධාරණය කරනු ඇත. ඉන්ධන හල්වල ක්රියාත්මක කිරීම ඉතා වැදගත් වන අතර, රටේ නාගරික හා ග්රාමීය යන දෙඅංශයේම මෙම යෝජනා ක්රමය කෙතරම් ඵලදායී ලෙස ක්රියාත්මක කළ හැකිද යන්න තවමත් අනාවරණය විය යුතුව ඇත.
ශ්රී ලංකාව ඉන්ධන, ඖෂධ සහ ගෑස් ඇතුළු අත්යාවශ්ය භාණ්ඩවල ප්රමාණවත් සැපයුමක් සහතික කිරීමට සහ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ඇතුළු ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සහ ණය දෙන්නන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීම දිගටම කරගෙන යයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.