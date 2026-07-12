එක්සත් ජනපද හමුදා ප්රහාරයකට පිළිතුරු වශයෙන් ඉරානය ගල්ෆ් රාජ්යයන්ට සහ ජෝර්දානයට මිසයිල හා ඩ්රෝන ප්රහාර එල්ල කරයි
මැදපෙරදිග ප්රදේශය පුරා උද්වේගය තීව්ර ලෙස උත්සන්න වෙමින්, එක්සත් ජනපදය ඉරාන භූමිය ඉලක්ක කරගනිමින් නැවත වරක් ප්රහාර දියත් කිරීමෙන් අනතුරුව, තෙහෙරානය බහ්රේනය, කුවේතය, ජෝර්දානය, කටාර් සහ ඕමානය ඇතුළු කලාපීය රාජ්යයන් කිහිපයක් ඉලක්ක කරගනිමින් මිසයිල හා ඩ්රෝන ප්රහාර රැල්ලක් එල්ල කළේය.
උද්වේගය උග්ර වෙත්දී ඉරානය අසල්වැසි රාජ්යයන්ට පහර දෙයි
තෙහෙරානය සහ වොෂිංටනය අතර ගැටුම භයානක නව අදියරකට පිවිසෙත්දී, ඉරාන හමුදාව අසල්වැසි රාජ්යයන් ඉලක්ක කළ ප්රහාර සිදු කළ බව තහවුරු කළේය. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය ද තම භූමිය ඉලක්ක කළ ඉරාන මිසයිල හා ඩ්රෝන තර්ජන බාධා කළ බව වාර්තා කළ අතර, එය ගැටුමේ ඉතා වේගයෙන් පුළුල් වන පරිධිය ඉස්මතු කළේය.
එකම සතිය තුළ ඉරානයට එරෙහිව අඛණ්ඩ තෙවන වාරය හමුදා ප්රහාර දියත් කිරීමට වොෂිංටනය ප්රකාශ කිරීමට සෘජු ප්රතිචාරයක් ලෙස මෙම ප්රහාර සිදු වූ අතර, දැනටමත් අස්ථායී කලාපීය තත්ත්වය තව දුරටත් ඇවිළෙන්නට ඉඩ සැලසිණ.
බහාල නෞකාවකට එල්ල වූ ප්රහාරය උත්ප්රේරකය ලෙස දක්වයි
සයිප්රස් ධජය ගෙන යන බහාල නෞකාවකට ප්රහාර එල්ල කළ බවට තෙහෙරානය අභියෝගයට ලක් කිරීමෙන් එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහි නවතම බෝම්බ ප්රහාරය යුක්ති සහගත කළ අතර, එම සිදුවීම තීරණාත්මක හමුදා ප්රතිචාරයක් අවශ්ය කළ බව වොෂිංටනය ප්රකාශ කළේය. ඇමෙරිකාවේ පීඩනයට නතු නොවූ ඉරානය, ගල්ෆ් ප්රදේශය හරහා ජෝර්දානය දක්වා ප්රතිප්රහාරයේ පරාසය පුළුල් කිරීමට තෝරා ගත්තේය.
ගැටුම පුළුල් වෙත්දී කලාපීය සැලකිල්ල වර්ධනය වෙයි
ගල්ෆ් රාජ්යයන් කිහිපයක් එකවර ඉලක්ක කිරීම, ඉරානයේ උපාය මාර්ගික ඉරියව්වෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් ඇඟවීමක් වන අතර, ඇමෙරිකාවේ හමුදා පිහිටුවා ඇති රාජ්යයන් සහිත ජාතීන් කිහිපයක් ඇ.එ.ජ.-ඉරාන ගැටුමේ කෙලවරට සෘජුවම ඇද දමන ලදී. ප්රහාර දියත් වෙත්දී බලපෑමට ලක් වූ රාජ්යයන් පුරා ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධති ඉහළ අවධානයක් යටතේ තබා ගන්නා ලදී.
මෙම තත්ත්වය කලාපීය රජයන් සහ ජාත්යන්තර වෙළෙඳ පොළ යන දෙකටම කම්පනයක් ඇති කළ අතර, මෙම තත්ත්වය මැදපෙරදිගට සහ ඉන් ඔබ්බට දුරදිග ගිය ප්රතිවිපාක සහිත පුළුල් හමුදා ගැටුමකට හැරෙන බරපතල අවදානම් දරන බව ගෝලීය නිරීක්ෂකයන් අනතුරු ඇඟවීය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.