Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චාල්ස් රජු විසින් විండ්සර් මාලිගාවේදී ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥයෙකුට නයිට් උපාධිය පිරිනමයි

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චාල්ස් රජු විසින් විండ්සර් මාලිගාවේදී ශ්‍රී ලාංකික ජාතික අධ්‍යාපනඥයෙකුට නයිට් උපාධිය පිරිනමයි

ගැටුම් භූමියක සිට රාජකීය පිළිගැනීමක් දක්වා වූ ගමන

ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් මහාචාර්යවරයෙකු බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය තාජ්පදය පිරිනැමිය හැකි ශ්‍රේෂ්ඨතම සම්මාන අතරින් එකක් වන නයිට් උපාධිය, විండ්සර් මාලිගාවේදී චාල්ස් තෙවැනි රජු අතින් ලැබ ගත් අතර, එය සිවිල් යුද්ධයෙන් දැඩි ලෙස පීඩාවට පත් රටක සිට බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය මාලිගාවේ ශාලා දක්වා දිවෙන, කැපී පෙනෙන පෞද්ගලික ගමනක සනිටුහනකි.

අධ්‍යාපනික විශිෂ්ටත්වය වෙනුවෙන් මහාචාර්ය කනගරාජා සම්මානිත කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවට මුල් බැස සිටින විශිෂ්ට විද්වතෙකු වන මහාචාර්ය සුරේෂ් කනගරාජා, ශාස්ත්‍රීය ක්ෂේත්‍රයට ඔහු ලබා දී ඇති සුවිශේෂ දායකත්වය අභිනන්දනය කරමින් චාල්ස් තෙවැනි රජු විසින් නයිට් උපාධියෙන් පිදුම් ලැබීය. ඓතිහාසික විණ්ඩ්සර් මාලිගාවේදී පැවැත්වූ සම්මාන ප්‍රදාන උත්සවය, ගෝලීය වේදිකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා ලබා ඇති බුද්ධිමය ජයග්‍රහණ හා ශාස්ත්‍රීය බලපෑම පිළිගැනීමක් ලෙස, ඒ ගෞරවය නිල වශයෙන් තහවුරු කළේය.

මහාචාර්ය කනගරාජා, භාෂා විද්‍යාව හා භාෂා අධ්‍යාපනය යන ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රමුඛ චරිතයක් ලෙස ලොව පුරා පිළිගැනෙන අතර, ඔහු ඉපදුණු දූපතෙන් බොහෝ දුරකට ගොස් ජාත්‍යන්තරව ගෞරවයට පාත්‍ර වූ ශාස්ත්‍රීය වෘත්තීය ජීවිතයක් ගොඩ නඟා ගෙන ඇත. බහුභාෂාව, භාෂා අනන්‍යතාව සහ ගෝලීය භාෂාවක් ලෙස ඉංග්‍රීසිය පිළිබඳ ගතිකතාවයන් ලෝකයේ විද්වතුන් හා අධ්‍යාපනඥයෝ වටහා ගන්නා ආකාරය හැඩගස්වා ගැනීමට ඔහුගේ කෘතීන් දායක වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ කළබලකාරී වසරවලින් ගෝලීය කීර්තිය දක්වා

මහාචාර්යවරයාගේ ජීවන කථාව ඔරොත්තු දීමේ හා අධිෂ්ඨානයේ කතාවකි. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් කලබලකාරී අවධිවලින් එකක් වූ, ප්‍රජාවන් බෙදා වෙන් කරමින් අනන්ත ජීවිත කඩාකප්පල් කළ දශක ගණනාවක් පුරා ගෙන ගිය සන්නද්ධ ගැටුම් සමයේ වැඩෙමින්, ඔහු ඉදිරි මඟ ලෙස අධ්‍යාපනය හොයා ගිය අතර, අවසානයේ විදේශයන්හි ප්‍රමුඛ විශ්වවිද්‍යාලවල කීර්තිමත් ස්ථානයකට පත් විය.

යුද්ධයෙන් දැඩි ලෙස පීඩාවට පත් ශ්‍රී ලංකාවේ සිට විණ්ඩ්සර් මාලිගාව දක්වා ඔහු ගෙවූ ගමන, ශාස්ත්‍රීය කැපවීම හා අධිෂ්ඨානය ඉටු කළ හැකි දෙය පිළිබඳ ආශ්වාදජනක සාක්ෂියක් වන අතර, බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය තාජ්පදය ඔහුට ලබා දීම, දේශීය හා විදේශ ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර ගැඹුරු ප්‍රතිධ්වනියක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලාංකික සමාජය පුරා ආඩම්බරය

නයිට් උපාධිය ලැබීමේ සුභ ආරංචිය ශ්‍රී ලංකාව තුළ හා විදේශයන්හි සිටින ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවන් අතර පුළුල් ආඩම්බරයකින් පිළිගැනේ. ශ්‍රී ලංකාව නැවත ගොඩ නැඟීමේ හා ලොවට ස්වකීය හැකියාවන් ඉදිරිපත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් දිගටම ගෙන යන මෙම කාලයේ, ඒ සම්මානය රටේ ශාස්ත්‍රීය දක්ෂතාව කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර ප්‍රශංසාවේ ආලෝකය හෙළයි.

මහාචාර්ය කනගරාජා, ගෝලීය පිළිගැනීම දිනා ගත් ශ්‍රී ලාංකික උරුමය ඇති ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයන්ගේ ගෞරවාන්විත ලැයිස්තුවට එක් වෙමින්, ශාස්ත්‍රීය ක්ෂේත්‍රයේ හා ඉන් ඔබ්බෙහිද සිය සටහන ලොවට ඉතිරි කිරීමට අභිලාෂ කරන තරුණ පරම්පරාවන්ට ආශ්වාදයේ මූලාශ්‍රයක් ලෙස සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම පෙර වර්ෂයේ කාර්යසාධනයට සාපේක්ෂව පහළ යෑම Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම පෙර වර්ෂයේ කාර්යසාධනයට සාපේක්ෂව පහළ යෑම

2026 වර්ෂයේ පළමු භාගය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශයෙන් ලැබෙන විදේශ විනිමය ආදායම, පෙර වර්ෂයේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදය හා සංසන්දනය කිරීමේදී පහළ වැටීමක් සටහන් වී ඇති…

12 Jul 2026 Discuss
ඉන්ධන බෙදා හැරීම කළමනාකරණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ඔත්-ඉවන් අංක පුවරු ක්‍රමය හඳුන්වා දෙයි Sinhala

ඉන්ධන බෙදා හැරීම කළමනාකරණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ඔත්-ඉවන් අංක පුවරු ක්‍රමය හඳුන්වා දෙයි

රේෂන් කිරීමේ නව පියවර ඉන්ධන පෝළිම්වලට පිළිවෙලක් ගෙන ඒමට අරමුණු කරයි රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය මධ්‍යයේ හිඟ ඉන්ධන බෙදා හැරීමට වඩා හොඳ පිළිවෙලක් ගෙනඒම සඳහා, ශ්‍රී…

12 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායකගේ ප්‍රංශ සංචාරය අත්හිටුවයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායකගේ ප්‍රංශ සංචාරය අත්හිටුවයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ ප්‍රංශයට නියමිතව තිබූ නිල සංචාරය කල් දමා ඇති බව ජනාධිපති කාර්යාලයට ආසන්න ආරංචි මාර්ග පවසයි. වැදගත් රාජතාන්ත්‍රික සහභාගීත්වයක්…

12 Jul 2026 Discuss