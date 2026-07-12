Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුධිරයෙන් තීන්දු කෙරුණු සත්‍යය: ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ වගවීමේ අර්බුදය

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුධිරයෙන් තීන්දු කෙරුණු සත්‍යය: ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ වගවීමේ අර්බුදය

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තාප්පයෝ දිගු කලක සිටම අපහසුතාවයට පත් කරවන සත්‍යයන් සඟවා ගෙන සිටියහ — නමුත් මෑතකදී මීගමු බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ සිදුවීම් ඒ සත්‍යයන් එලිදරව් කළේය. දැන් විචාරකයෝ පවසන ආකාරයට, ජීවතුන් අතර නොසිටින රැඳවියන්ගේ රුධිරයෙන් ලියැවුණු ඒ සත්‍යයන් මහජනයා ඉදිරියට පැමිණ ඇත.

විමර්ශනයට ලක් වූ ක්‍රමවේදයක්

රටේ වඩාත්ම ඉදිරිපත් කිරීමේ ධාරිතාව ඉක්මවා ක්‍රියාත්මක වන බන්ධනාගාරවලින් එකක් වන මීගමු බන්ධනාගාරය, රැඳවියන්ගේ මරණ, පරිපාලන නොසැලකිල්ල සහ මානව හිමිකම් පෙරළිකාරයෝ දිගු කලක සිට අභියෝගයකට ලක් නොකළ බව පවසන ආයතනික දඬුවම් නොලැබීමේ සංස්කෘතිය සම්බන්ධ චෝදනා රාශියකේ කේන්ද්‍රයට නැවතත් පත් ව ඇත.

ප්‍රමාණවත් ලෙස පැහැදිලි නොකළ හේතු යටතේ රැඳවියන් මිය යාම, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පරිපාලනය තුළ හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා නැවත ඉල්ලීම් ඇවිළෙව්වා — විචාරකයෝ තර්ක කරන ආකාරයට, තමා රැකබලා ගැනීමට ඇති අවදානම් සහිත පුද්ගලයන් ආරක්ෂා කිරීමට වෙනුවට, ආයතනය ආරක්ෂා කරගැනීමට ව්‍යූහාත්මකව සැකසුණු නිලධාරිතාවයක් ගැන.

නිලධාරීන් සහ දඬුවම් නොලැබීමේ රැකවරණය

මෙම ආරවුලේ හදවතේ හඳුනාගත හැකි රටාවක් ඇත: සිදුවීම් ඇති වෙයි, විමර්ශන ප්‍රකාශ කෙරෙයි, කමිටු පිහිටුවනු ලැබෙයි — ඉන් පසු නිහඬතාව බැස ගනී. ජ්‍යෙෂ්ඨ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් කලාතුරකින් පුද්ගලික වශයෙන් වගකීමට ලක් කෙරෙයි, මිය ගිය රැඳවියන්ගේ ඥාතීන් ගොදුරු වූවන්ගේ අවසාන මොහොත් ගැන පිළිතුරු සෙවීමේදී නිරන්තරයෙන්ම කිසිවක් නොකියා ආපසු හැරෙන තතු වාර්තා කරති.

රැඳවියන් සෞඛ්‍ය සංවිධාන සමඟ කටයුතු කරන නීති උපදේශකයෝ පෙන්වා දෙන්නේ, ප්‍රතිඵල නොමැති මෙම විමර්ශන චක්‍රය ඉතා පුරෝකථනය කළ හැකි ආකාරයට පෙළ ගැසී ඇති බවත්, දැන් එය ස්වයං ක්‍රියාකාරී ක්‍රමවේදයක් ලෙස ක්‍රියා කරන බවත්ය — ශෝකය දරා ගන්නා පවුල්වලට යුක්තිය නොදෙමින්, තීරණ ගන්නා අයට විමර්ශනයෙන් ඵලදායී රැකවරණය ලබා දෙන ක්‍රමවේදයකි.

ව්‍යූහාත්මක ප්‍රචණ්ඩත්වය ලෙස අධික ඉදිරිපත් කිරීම සහ නොසැලකිල්ල

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දශක ගණනාවක් ධාරිතාව ඉක්මවා ක්‍රියාත්මක ව ඇත. මීගමු බන්ධනාගාරය ද ඊට ව්‍යතිරේකයක් නොවේ. අධික ඉදිරිපත් කිරීම කෙළින්ම දිරාපත් වන සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන්ට, රැඳවියන් අතර උත්සන්න වෙන තතු, සහ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් අධීක්ෂණය දුර්වල වීමට දායක වෙයි — මේ සියල්ල වැළැක්විය හැකි මරණ සිදු වීමේ අවදානම ඉහළ නංවන සාධකයෝ වෙති.

බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ පෙරළිකාරයෝ තර්ක කරන්නේ, මේවා හුදකලා අසාර්ථකත්වයන් නොව, අඛණ්ඩ රජයන් කෙටිකාලීන ඉවසීමෙහි ප්‍රතිලාභ ඉල්ලා, අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණ කල් දැමීමේ පුළුල් ප්‍රතිපත්තිමය නොසැලකිල්ලේ රෝග ලක්ෂණ බවයි.

මෙම තාප්පය ඇතුළෙදී සිදු වන මරණ අනතුරු නොවේ — ඒවා කිසිදා තම ක්‍රියාවල වගකීම භාර නොගැනීමට ලක් නොවූ ක්‍රමවේදයක ස්වාභාවිකව ඇතිවන ප්‍රතිඵලයයි.

ස්වාධීන අධීක්ෂණය සඳහා ඉල්ලීම්

සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ පාර්ලිමේන්තුවේ විරුද්ධ පක්ෂ නියෝජිතයෝ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය සඳහා ස්වාධීන අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණයක් ලෙස නැවත ඉල්ලීම් කරති — බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ බලයෙන් බාහිරව ක්‍රියාත්මක ව, මරණ පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමට, පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව පහසුකම් පරීක්ෂා කිරීමට, සහ සාධාරණ හේතු ඇති විට නඩු පවරන ලෙස නිර්දේශ කිරීමට බලය ලත් යාන්ත්‍රණයකට.

එවැනි යාන්ත්‍රණයක් නොමැතිව, මීගමු හිදී සිදු වූ මරණ ලේඛනගත කෙරෙනු ඇති, කෙටිකාලීනව ශෝකය ප්‍රකාශ කෙරෙනු ඇති, සහ අවසානයේ අමතකව යනු ඇති — ඊ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අනුර කරුණාතිලක ශ්‍රී ලංකාවේ නව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි Sinhala

අනුර කරුණාතිලක ශ්‍රී ලංකාවේ නව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි

අනුර කරුණාතිලක මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ නව බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දී ඇති අතර, එය රටේ ඉතාමත් තීරණාත්මක කැබිනට් විෂය පථයන්ගෙන් එකක් සඳහා සිදු කරන ලද නව…

12 Jul 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ඉහළට — පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය වැටලීම් තීව්‍ර කරයි Sinhala

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ඉහළට — පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය වැටලීම් තීව්‍ර කරයි

මෑතකදී සිදු කරන ලද ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පුරා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාමට පටන් ගෙන ඇති අතර, දැනටමත් ජීවන වියදමේ බරෙන් පීඩාවට පත්…

12 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ගැටුම්වල මරණ සංඛ්‍යාව 25 දක්වා ඉහළ යයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ගැටුම්වල මරණ සංඛ්‍යාව 25 දක්වා ඉහළ යයි

මිනීමරු කැලඹිල්ල හිරගෙදර ඇතුළත දැල්වේ ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ දරුණු ගැටුම් හේතුවෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 25 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මරණයට පත්…

12 Jul 2026 Discuss