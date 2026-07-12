මහා සිරගෙවල් පිටුපස සහ ඉන් ඔබ්බෙහි: බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණය NPP රජයේ උරුමය තීරණය කළ හැකි ආකාරය
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය බොහෝ කලක සිට රාජ්ය ප්රතිපත්ති සාකච්ඡාවල සෙවනැල්ලේ ගිලී පැවත ඇත — අධික කාරාගාරගත වීමෙන්, ප්රමාණවත් නොවන සම්පත් වෙන් කිරීමෙන් සහ නොසන්සුන් තත්ත්වයන්ගෙන් ග්රස්ත ව. එහෙත් මෑතකදී සිරගෙය් තුළ ඇති වූ නොසන්සුන්කාරී සිදුවීම් රැල්ලක් මෙම ප්රශ්නය ජාතික අවධානයට ලක් කරමින්, බලයට පත් ජාතික ජනබලවේගය රජය ඉදිරිපිට, ධූරයට පත් වූ දා සිට මෙවන් ඔරොත්තු දීමට ඇති හැකියාව අභියෝගයට ලක් කරමින් ඉතාමත් ඉක්මන් ක්රියාමාර්ගයක් ගත යුතු ප්රශ්නයක් ලෙස මෙය ඉස්මතු ව ඇත.
පීඩනයට ලක් වූ ක්රමවේදයක්
ශ්රී ලංකාවේ නිවැරදිකරණ ආයතන දශක ගණනාවක් පුරා දරුණු අධිකාරාගාරගත වීම, ප්රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ ගැඹුරට මුල් බැස ගත් ආයතනික අක්රිය බව යන බරෙහි ලා අකුලී ඇත. මෙම තත්ත්වයන් නැවත නැවතත් ගිනිඅවුලක් බවට පත් ව ඇති අතර, කාලයෙන් කාලයට ඇති වන හිංසාකාරී සිදුවීම් මඟින් යථා තත්ත්වය තවදුරටත් පවත්වා ගත නොහැකි බව සෘජු ලෙස මතු ව දිස් වේ.
මෑත කාලීන බන්ධනාගාර නොසන්සුන් සිදුවීම් නිසා ප්රතිපත්ති立 立立 සම්පාදකයෝ අනිත්ය ව ඇත්ත හමු කර ගැනීමට යොමු ව ඇත — එනම්, අනුප්රාප්තික රජ්ය පරිපාලනයන් විසින් බොහෝ දුරට ක්ෂය ව යාමට ඉඩ හළ ක්රමවේදයක ඇත්ත ස්වභාවය ගැනය. ව්යූහගත වෙනස්කම් සහ දූෂණ විරෝධී ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ දෘඩ ප්රතිඥාවක් සමඟ බලයට පත් NPP රජය සඳහා, රටේ බන්ධනාගාර පිරිහෙමින් යෑමේ තත්ත්වය දෙවිදියකින් ම අභියෝගයක් ද, ඉතිහාසය තීරණය කළ හැකි අවස්ථාවක් ද වන්නේ ය.
බන්ධනාගාර අර්බුදයේ දේශපාලන මානයන්
මෙම ප්රශ්නය විශේෂයෙන් සංකීර්ණ වන්නේ, බන්ධනාගාර දේශපාලනය පුළුල් ආණ්ඩුකරණ අභියෝග සමඟ ගැටෙන ආකාරය නිසා ය. ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර හුදෙක් රැඳවුම් ස්ථාන පමණක් නොව, ඒවා සමහර විට දේශපාලන අනුග්රහ ජාලයන්හි දිගුවක් ලෙස ද ක්රියාත්මක ව ඇත — ඉදිරිපත් කළ ආදර්ශවාදය කුමක් වුව ද, බලය, ආරක්ෂාව සහ දඬුවම් ශිත බව මෙම ජාලය ඔස්සේ හුවමාරු ව ඇත.
හරියටම මෙවැනි මුල් ගැඹුරට වළලා ගත් ගිවිසුම් කඩා බිඳ දැමීමේ විශ්වාසයෙන් තම ප්රතිමාව ගොඩ නඟා ගත් ආණ්ඩුවකට, බන්ධනාගාර අක්රිය භාවය ඉදිරියට ම පවත්වා ගැනීම ජනතාවට ඉතා ප්රතිවිරෝධී පණිවිඩයක් නිකුත් කරනු ඇත. ඊට හාත්පසින් ම වෙනස් ව, බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණයට දක්ෂ හා විනිවිද පෙනෙන ප්රවේශයක් NPP රජය රාජ්ය ක්රමයේ සෑම මට්ටමකදීම ආයතනික පරිවර්තනයට බැඳී සිටින බව ප්රබල ලෙස ඔප්පු කළ හැකිය.
අර්බුදයකට වෙස් ගත් අවස්ථාවක්
දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ සහ සිවිල් සමාජ නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙන්නේ, ආයතනික අර්බුද අවස්ථාවන් දුෂ්කර වුව ද, ඒවා බොහෝ විට අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ සඳහා අවශ්ය දේශපාලන කොන්දේසි ඇති කරන බව ය. බන්ධනාගාර නොසන්සුන්කාරී භාවයෙන් ජනනය වූ දෘශ්යතාව සහ ඉක්මන් බව, ඇත්ත ම, ආණ්ඩුවට කලින් ආණ්ඩු ක්රියාත්මක කිරීමට කැමැත්ත හෝ දේශපාලන ශක්තිය නොතිබූ වෙනස්කම් ඉදිරියට තල්ලු කිරීම සඳහා ජනතා බලය ලබා ගැනීමේ ශක්යතාව ලබා දිය හැකිය.
ප්රතිසංස්කරණය බොහෝ කල් ගිය ය යැයි පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන ප්රධාන ක්ෂේත්ර ඇතුළත් වන්නේ:
- රැඳවියන් අමානුෂික තත්ත්වයන්ට ලක් කරන සහ නිලධාරීන් පීඩාවට ලක් කරන නිදන්ගත අධිකාරාගාරගත වීම අඩු කිරීම
- නඩු ව්යවහාරය ත්වරිත කිරීම — නඩු විභාගය බලාපොරොත්තු ව සිටින රිමාන්ඩ් රැඳවියන්ගේ අසාමාන්ය ලෙස ඉහළ සංඛ්යාව ඉවත් කිරීමට
- නැවත වරද කිරීම අඩු කිරීම සහ රැඳවියන්ට ශක්ය ඉදිරි මාර්ගයක් ලබා දෙන පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් සඳහා ආයෝජනය කිරී
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.