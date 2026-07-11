Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කටුනායක-ඉස්තාන්බුල් මාර්ගයේ පක්ෂි ගැටීමකින් පසු තුර්කි එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානය ආරක්ෂිතව ගොඩබැස්සේය

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කටුනායක-ඉස්තාන්බුල් මාර්ගයේ පක්ෂි ගැටීමකින් පසු තුර්කි එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානය ආරක්ෂිතව ගොඩබැස්සේය

කටුනායකේ බණ්ඩාරනායක ජාන්තරජාතික ගුවන් තොටුපළේ සිට තුර්කියේ ඉස්තාන්බුල් නුවරට ගමන් කළ තුර්කි එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානයක් පක්ෂි ගැටීමේ සිදුවීමකට මුහුණ දුන් පසුව ආරක්ෂිතව ගොඩ බැස ඇති බව නිලධාරීන් තහවුරු කළේය.

ගුවන් ගමන අතරතුරදී ඇති වූ මෙම පක්ෂි ගැටීම හේතුවෙන් ගුවන් යානා කාර්ය මණ්ඩලය වහාම පූර්වාරක්ෂාකාරී පියවර ගත්තේය. සිදුවීම සිදු වූවද, යානයේ සිටි මගීන්ට හෝ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ට කිසිදු හානියක් සිදු නොවී ගුවන් යානය ගොඩ බා ගැනීමට හැකි විය.

පක්ෂි ගැටීම් ගුවන් සේවාවේ නිරන්තර අවදානමක්

වාණිජ ගුවන් යානා සඳහා නිතර මුහුණ දෙන අන්තරායන් අතරින් පක්ෂි ගැටීම් ප්‍රධාන තැනක් ගනී. විශේෂයෙන් ගුවන් යානා අඩු උසකින් ධාවනය වන පිටත්වීමේ හා ගොඩ බෑමේ අවස්ථාවලදී මෙය සිදු වීමේ ඉඩකඩ වැඩිය. එවැනි සිදුවීම් ගුවන් යානා එන්ජිම් සහ අනෙකුත් තීරණාත්මක කොටස් සඳහා අවදානමක් ඇති කළ හැකි බැවින් ගුවන් නියමුවන් දැඩි හදිසි ක්‍රියාමාර්ග පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීම අවශ්‍ය වේ.

එවැනි සිදුවීම්වල අවදානම අවම කිරීම සඳහා ගුවන් තොටුපළ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල පක්ෂි ක්‍රියාකාරකම් ගුවන් අධිකාරීන් විසින් නිරන්තරයෙන් අධීක්ෂණය කර කළමනාකරණය කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ගුවන් ද්වාරය වන බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ, තම ආරක්ෂක රාමුවේ කොටසක් ලෙස අඛණ්ඩ වනජීවී කළමනාකරණ පියවර පවත්වාගෙන යයි.

මගීන් හා කාර්ය මණ්ඩලය ආරක්ෂිතයි

ගුවන් යානයේ ආරක්ෂිත ගොඩ බෑම මගීන්ට, ඔවුන්ගේ පවුල්වලට හා ගුවන් නිලධාරීන්ට සහනයක් ගෙන දෙනු ඇත. තුර්කි එයාර්ලයින්ස් සමාගම කොළඹ සහ ඉස්තාන්බුල් අතර නිතිපතා නියමිත සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කරන අතර, එහි කේන්ද්‍රය හරහා ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් ජාත්‍යන්තර ගමනාන්ත ජාලයකට සම්බන්ධ කරයි.

ගුවන් යානයට සිදු වූ හානියේ ප්‍රමාණය සහ නිලyeldig පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරනු ලැබේද යන්න පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සුදුසු කාලයක් තුළ අදාළ අධිකාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රාජ්‍යපති සමාව පිරිනැමීමේ ක්‍රමවේදය විනිවිදභාවයෙන් යුත් නව රාමුවකින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී Sinhala

රාජ්‍යපති සමාව පිරිනැමීමේ ක්‍රමවේදය විනිවිදභාවයෙන් යුත් නව රාමුවකින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී

රටේ වඩාත්ම සූක්ෂ්මව අධීක්ෂණය කරනු ලබන නෛතික ක්‍රියාදාමයන්ගෙන් එකක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා යුක්ති අමාත්‍යාංශය සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍යාංශය සැලකිය යුතු…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි: මේ වසරේ මේ දක්වා සිදුවීම් 67,000කට අධිකව සහ මරණ 47ක් වාර්තා වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි: මේ වසරේ මේ දක්වා සිදුවීම් 67,000කට අධිකව සහ මරණ 47ක් වාර්තා වේ

ශ්‍රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඩෙංගු උණ රෝගය දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී. ඒ අනුව, මෙම වසරේ මේ දක්වා සිදුවීම් 67,143ක් සහ…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව පළමු 'ටැප් සහ පේ' ජංගම මුදල් පසුම්බිය දියත් කිරීමත් සමඟ ඩිජිටල් ගෙවීම්වල නව යුගයකට පිවිසේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පළමු 'ටැප් සහ පේ' ජංගම මුදල් පසුම්බිය දියත් කිරීමත් සමඟ ඩිජිටල් ගෙවීම්වල නව යුගයකට පිවිසේ

මුදල් රහිත ගනුදෙනු පරිණාමයේ සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින්, 'ටැප් සහ පේ' තාක්ෂණයෙන් සමන්විත රටේ ප්‍රථම ජංගම මුදල් පසුම්බිය දියත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ…

11 Jul 2026 Discuss