කටුනායක-ඉස්තාන්බුල් මාර්ගයේ පක්ෂි ගැටීමකින් පසු තුර්කි එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානය ආරක්ෂිතව ගොඩබැස්සේය
කටුනායකේ බණ්ඩාරනායක ජාන්තරජාතික ගුවන් තොටුපළේ සිට තුර්කියේ ඉස්තාන්බුල් නුවරට ගමන් කළ තුර්කි එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානයක් පක්ෂි ගැටීමේ සිදුවීමකට මුහුණ දුන් පසුව ආරක්ෂිතව ගොඩ බැස ඇති බව නිලධාරීන් තහවුරු කළේය.
ගුවන් ගමන අතරතුරදී ඇති වූ මෙම පක්ෂි ගැටීම හේතුවෙන් ගුවන් යානා කාර්ය මණ්ඩලය වහාම පූර්වාරක්ෂාකාරී පියවර ගත්තේය. සිදුවීම සිදු වූවද, යානයේ සිටි මගීන්ට හෝ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ට කිසිදු හානියක් සිදු නොවී ගුවන් යානය ගොඩ බා ගැනීමට හැකි විය.
පක්ෂි ගැටීම් ගුවන් සේවාවේ නිරන්තර අවදානමක්
වාණිජ ගුවන් යානා සඳහා නිතර මුහුණ දෙන අන්තරායන් අතරින් පක්ෂි ගැටීම් ප්රධාන තැනක් ගනී. විශේෂයෙන් ගුවන් යානා අඩු උසකින් ධාවනය වන පිටත්වීමේ හා ගොඩ බෑමේ අවස්ථාවලදී මෙය සිදු වීමේ ඉඩකඩ වැඩිය. එවැනි සිදුවීම් ගුවන් යානා එන්ජිම් සහ අනෙකුත් තීරණාත්මක කොටස් සඳහා අවදානමක් ඇති කළ හැකි බැවින් ගුවන් නියමුවන් දැඩි හදිසි ක්රියාමාර්ග පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීම අවශ්ය වේ.
එවැනි සිදුවීම්වල අවදානම අවම කිරීම සඳහා ගුවන් තොටුපළ ආශ්රිත ප්රදේශවල පක්ෂි ක්රියාකාරකම් ගුවන් අධිකාරීන් විසින් නිරන්තරයෙන් අධීක්ෂණය කර කළමනාකරණය කෙරේ. ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ජාත්යන්තර ගුවන් ද්වාරය වන බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපළ, තම ආරක්ෂක රාමුවේ කොටසක් ලෙස අඛණ්ඩ වනජීවී කළමනාකරණ පියවර පවත්වාගෙන යයි.
මගීන් හා කාර්ය මණ්ඩලය ආරක්ෂිතයි
ගුවන් යානයේ ආරක්ෂිත ගොඩ බෑම මගීන්ට, ඔවුන්ගේ පවුල්වලට හා ගුවන් නිලධාරීන්ට සහනයක් ගෙන දෙනු ඇත. තුර්කි එයාර්ලයින්ස් සමාගම කොළඹ සහ ඉස්තාන්බුල් අතර නිතිපතා නියමිත සේවාවන් ක්රියාත්මක කරන අතර, එහි කේන්ද්රය හරහා ශ්රී ලංකාව පුළුල් ජාත්යන්තර ගමනාන්ත ජාලයකට සම්බන්ධ කරයි.
ගුවන් යානයට සිදු වූ හානියේ ප්රමාණය සහ නිලyeldig පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරනු ලැබේද යන්න පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සුදුසු කාලයක් තුළ අදාළ අධිකාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.