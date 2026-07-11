Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රාජ්‍යපති සමාව පිරිනැමීමේ ක්‍රමවේදය විනිවිදභාවයෙන් යුත් නව රාමුවකින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රාජ්‍යපති සමාව පිරිනැමීමේ ක්‍රමවේදය විනිවිදභාවයෙන් යුත් නව රාමුවකින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී

රටේ වඩාත්ම සූක්ෂ්මව අධීක්ෂණය කරනු ලබන නෛතික ක්‍රියාදාමයන්ගෙන් එකක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා යුක්ති අමාත්‍යාංශය සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍යාංශය සැලකිය යුතු පියවරක් ගෙන ඇති අතර, දඬුවම් නියම වූ රැඳවියන්ට රාජ්‍යපති සමාව ප්‍රදානය කිරීම සඳහා වඩාත් ක්‍රමවත්, සාධාරණ සහ විනිවිදභාවයෙන් යුත් යාන්ත්‍රණයක් ඉල්ලා සිටින කමිටු වාර්තාවක් ලබා ගෙන ඇත.

අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම වාර්තාව, දීර්ඝ කලක් තිස්සේ විචාරකයන් අපාරදර්ශී හා අනනුකූලව ක්‍රියාත්මක වන බවට දොස් පවරා ඇති සමාව පිරිනැමීමේ ක්‍රියාවලිය, යුක්තිය හා වගවීමේ මූලධර්ම ප්‍රවර්ධනය කරන පැහැදිලිව නිර්වචිත රාමුවකින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට අරමුණු කරගත් නිර්දේශ ඇතුළත් කරයි.

බොහෝ කලක් තිස්සේ අවශ්‍ය වූ ප්‍රතිසංස්කරණයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍යපති සමාව පිරිනැමීමේ ක්‍රමය ඓතිහාසිකව මතභේදයන්ට තුඩු දී ඇති අතර, කල් මුලින් නිදහස් කිරීම් සඳහා භාවිතා කරනු ලබන නිර්ණායක සහ එවැනි තීරණ ගුණාත්මකව ගනු ලබන්නේද නැතහොත් දේශපාලන සලකා බැලීම්වලින් බලපෑම් ලැබේද යන්න පිළිබඳ සැලකිල්ල මතු ව ඇත. මෙම නවතම පියවර, පුළුල් බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයක කොටසක් ලෙස මෙම ගැටලු සෘජුවම විසඳීමට රජයේ අභිප්‍රාය සංඥා කරයි.

කමිටුවේ නිර්දේශ, සමාව ඉල්ලීම් තක්සේරු කරනු ලබන ආකාරය පිළිබඳ ව ව්‍යූහගත මාර්ගෝපදේශ හඳුන්වා දීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, තදහොට ලෙස තීරණ ගැනීම වෙනුවට ස්ථාවර හා නෛතිකව පදනම් වූ ක්‍රියාවලියක් හරහා තීරණ ගනු ලබන බව සහතික කරයි.

පුළුල් බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතියේ කොටසක්

දීර්ඝ කලක් තිස්සේ දැඩි අධික ජනාකීර්ණතාව, ප්‍රමාණවත් නොවන පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් සහ රැඳවියන්ගේ සුභසාධනය පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇතුළු අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය නවීකරණය කිරීමට අධිකාරීන් මත වර්ධනය වන පීඩනය මධ්‍යයේ මෙම සංවර්ධනය සිදු ව ඇත.

බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා පෙනී සිටින්නන් මෙම මුලපිරීම සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කළ විට විනිවිදභාවයෙන් යුත් සමාව පිරිනැමීමේ යාන්ත්‍රණයක් විශේෂයෙන් මානවීය හේතු හෝ ප්‍රකාශිත පුනරුත්ථාපනය ඇතුළත් නඩු සඳහා යුක්තියේ අර්ථවත් මෙවලමක් ලෙස සේවය කළ හැකි බව සඳහන් කරයි.

  • වාර්තාව යුක්ති අමාත්‍යාංශය සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කරන ලදී
  • රාජ්‍යපති සමාව සඳහා ක්‍රමානුකූල හා විනිවිදභාවයෙන් යුත් රාමුවක් නිර්දේශ කරයි
  • මෙම මුලපිරීම රජයේ පුළුල් බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයේ කොටසක් වේ

යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඊළඟ පියවර තීරණය කිරීමට පෙර යුක්ති අමාත්‍යාංශය සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් කමිටුවේ නිගමන අධ්‍යයනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නව යාන්ත්‍රණය ව්‍යූහගත කරනු ලබන සහ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආකාරය පිළිබඳ තවත් නිවේදන ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත 2026 ජූනි මාසයේ 6.2%කින් පහළ වැටේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත 2026 ජූනි මාසයේ 6.2%කින් පහළ වැටේ

2026 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත 6.2 ප්‍රතිශතයක සැලකිය යුතු පහළ වැටීමක් වාර්තා කර ඇති බව නවතම දත්ත පෙන්වා දෙන අතර, රටේ ආර්ථික ය立直 ගමන් මාර්ගය…

11 Jul 2026 Discuss
කටුනායක-ඉස්තාන්බුල් මාර්ගයේ පක්ෂි ගැටීමකින් පසු තුර්කි එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානය ආරක්ෂිතව ගොඩබැස්සේය Sinhala

කටුනායක-ඉස්තාන්බුල් මාර්ගයේ පක්ෂි ගැටීමකින් පසු තුර්කි එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානය ආරක්ෂිතව ගොඩබැස්සේය

කටුනායකේ බණ්ඩාරනායක ජාන්තරජාතික ගුවන් තොටුපළේ සිට තුර්කියේ ඉස්තාන්බුල් නුවරට ගමන් කළ තුර්කි එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානයක් පක්ෂි ගැටීමේ සිදුවීමකට මුහුණ දුන් පසුව…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි: මේ වසරේ මේ දක්වා සිදුවීම් 67,000කට අධිකව සහ මරණ 47ක් වාර්තා වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි: මේ වසරේ මේ දක්වා සිදුවීම් 67,000කට අධිකව සහ මරණ 47ක් වාර්තා වේ

ශ්‍රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඩෙංගු උණ රෝගය දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී. ඒ අනුව, මෙම වසරේ මේ දක්වා සිදුවීම් 67,143ක් සහ…

11 Jul 2026 Discuss