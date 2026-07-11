Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂාපූර් සාද්රාන්ගේ අභාවයෙන් ඇෆ්ගන් ක්‍රිකට් ශෝකයට

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂාපූර් සාද්රාන්ගේ අභාවයෙන් ඇෆ්ගන් ක්‍රිකට් ශෝකයට

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සුවිශේෂ නැගීසිටීමට මුල්වූ පුරෝගාමී චරිතයක් වූ හිටපු වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂාපූර් සාද්රාන්ගේ අභාවයත් සමඟ ඇෆ්ගනිස්ථාන් ක්‍රිකට් ශෝකාවිෂ්ඨ වී ඇත.

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ මුල් කාලීන ක්‍රිකට් ගමනේ වඩාත්ම හඳුනාගත හැකි මුහුණක් වූ සාද්රාන්, ලොව මඟින් තම රට තරඟකාරී ශක්තියක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමට වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ උරුමයක් ඉතිරි කරමින් අභාවප්‍රාප්ත විය.

ඇෆ්ගන් ක්‍රිකට්හි මාවත හෙළිකළ පුරෝගාමියා

වම් අතින් වේගවත් පන්දු යැවූ මෙම ක්‍රීඩකයා ජාත්‍යන්තර තරඟාවලිවල සිය සටහන තැබූ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ පළමු පරම්පරාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් අතර කැපී පෙනෙන්නෙකු විය. උස් රාමුවකින් හෙබිව, සැලකිය යුතු වේගයෙන් පන්දු යවමින්, ඇෆ්ගනිස්ථානය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්හි මුල් වසරවල දී පිටියට බැස්සේ යම් හෙයකදී සාද්රාන් විශේෂ හා බලගතු පෙනුමක් ගෙන ආවේය.

ඔහුගේ දායකත්වය ලැබුණේ ඇෆ්ගනිස්ථානය ජාගත ක්‍රිකට් ප්‍රජාවගේ පිළිගැනීම දිනා ගැනීමට නිරලස ව කටයුතු කළ කාලයකදී වන අතර, සාද්රාන් වැනි ක්‍රීඩකයින් එම විශ්වාසනීයත්වය ගොඩනැගීමේ කේන්ද්‍රීය චරිත විය.

ශෝකාදරය පිරී ගලයි

ඔහුගේ අභාවය පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තිය, සගයන්, නිලධාරීන් සහ රසිකයන් ඇෆ්ගන් ක්‍රිකට්ට ඔහු දැක්වූ කැපවීම හා සේවය වෙනුවෙන් ගෞරවය පුද කරමින්, ක්‍රිකට් ලෝකයෙන් ශෝකාදරයේ රැල්ලක් ඇවිළවීමට හේතු විය.

සාද්රාන් නියෝජනය කළේ සිය රටේ ක්‍රීඩා අභිලාෂයන් පමණක් නොව, රටට අතිශය අභියෝගාත්මක කාලවලදී ක්‍රිකට් තුළ එකමුතුකමේ හා බලාපොරොත්තුවේ ශක්තියක් සොයා ගත් ඇෆ්ගන් පරම්පරාවක ඔරොත්තු දීමේ හා අධිෂ්ඨානයේ ආත්මයද විය.

ඇෆ්ගනිස්ථාන ක්‍රිකට් මණ්ඩලය සහ පුළුල් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සහෝදරත්වය, ඇෆ්ගන් ක්‍රිකට් ව්‍යූහයේ ගෞරවාන්විත චරිතයක් වූ ඔහු අහිමිවීම පිළිබඳ ශෝකය ප්‍රකාශ කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු දකුණු ආසියාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයෝ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ආනුප්‍රේරණාත්මක ගමන දිගු කාලයක් තිස්සේ අනුගමනය කර ඇති අතර, සාද්රාන්ගේ අභාවය කලාපය පුරා ක්‍රීඩාව සඳහා දුකට පත් මොහොතක් සනිටුහන් කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම අඩු වියදම් සංචාරක ගමනාන්ත අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වෙයි — 2026 ගිම්හාන සංචාරකයෝ දැරිය හැකි සුඛෝපභෝගිත්වය සොයයි Sinhala

ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම අඩු වියදම් සංචාරක ගමනාන්ත අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වෙයි — 2026 ගිම්හාන සංචාරකයෝ දැරිය හැකි සුඛෝපභෝගිත්වය සොයයි

2026 ගිම්හාන සෘතුව සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම දැරිය හැකි සහ ඵලදායී සංචාරක ගමනාන්ත අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වී ඇති අතර, සාම්ප්‍රදායික නිවාඩු කේන්ද්‍රස්ථානවල ඉහළ මිල…

11 Jul 2026 Discuss
චීන සබඳතා හා මුදල් ප්‍රේෂණ ආර්ථිකය හසාගනිද්දී සංචාරක ආදායම පහළ ගිය නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ස්ථාවරව පවතී Sinhala

චීන සබඳතා හා මුදල් ප්‍රේෂණ ආර්ථිකය හසාගනිද්දී සංචාරක ආදායම පහළ ගිය නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ස්ථාවරව පවතී

2026 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය තත්ත්වය ශක්තිමත් බවක් පෙන්නුම් කළේය. එම කාලය තුළ සංචාරක ආදායම සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවීමක් වාර්තා කළ නමුත්, ඉහළ යන…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත 2026 ජූනි මාසයේ 6.2%කින් පහළ වැටේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත 2026 ජූනි මාසයේ 6.2%කින් පහළ වැටේ

2026 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත 6.2 ප්‍රතිශතයක සැලකිය යුතු පහළ වැටීමක් වාර්තා කර ඇති බව නවතම දත්ත පෙන්වා දෙන අතර, රටේ ආර්ථික ය立直 ගමන් මාර්ගය…

11 Jul 2026 Discuss