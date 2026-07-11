වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂාපූර් සාද්රාන්ගේ අභාවයෙන් ඇෆ්ගන් ක්රිකට් ශෝකයට
ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්ෂේත්රයේ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සුවිශේෂ නැගීසිටීමට මුල්වූ පුරෝගාමී චරිතයක් වූ හිටපු වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂාපූර් සාද්රාන්ගේ අභාවයත් සමඟ ඇෆ්ගනිස්ථාන් ක්රිකට් ශෝකාවිෂ්ඨ වී ඇත.
ඇෆ්ගනිස්ථානයේ මුල් කාලීන ක්රිකට් ගමනේ වඩාත්ම හඳුනාගත හැකි මුහුණක් වූ සාද්රාන්, ලොව මඟින් තම රට තරඟකාරී ශක්තියක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමට වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ උරුමයක් ඉතිරි කරමින් අභාවප්රාප්ත විය.
ඇෆ්ගන් ක්රිකට්හි මාවත හෙළිකළ පුරෝගාමියා
වම් අතින් වේගවත් පන්දු යැවූ මෙම ක්රීඩකයා ජාත්යන්තර තරඟාවලිවල සිය සටහන තැබූ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ පළමු පරම්පරාවේ ක්රිකට් ක්රීඩකයින් අතර කැපී පෙනෙන්නෙකු විය. උස් රාමුවකින් හෙබිව, සැලකිය යුතු වේගයෙන් පන්දු යවමින්, ඇෆ්ගනිස්ථානය ජාත්යන්තර ක්රිකට්හි මුල් වසරවල දී පිටියට බැස්සේ යම් හෙයකදී සාද්රාන් විශේෂ හා බලගතු පෙනුමක් ගෙන ආවේය.
ඔහුගේ දායකත්වය ලැබුණේ ඇෆ්ගනිස්ථානය ජාගත ක්රිකට් ප්රජාවගේ පිළිගැනීම දිනා ගැනීමට නිරලස ව කටයුතු කළ කාලයකදී වන අතර, සාද්රාන් වැනි ක්රීඩකයින් එම විශ්වාසනීයත්වය ගොඩනැගීමේ කේන්ද්රීය චරිත විය.
ශෝකාදරය පිරී ගලයි
ඔහුගේ අභාවය පිළිබඳ ප්රවෘත්තිය, සගයන්, නිලධාරීන් සහ රසිකයන් ඇෆ්ගන් ක්රිකට්ට ඔහු දැක්වූ කැපවීම හා සේවය වෙනුවෙන් ගෞරවය පුද කරමින්, ක්රිකට් ලෝකයෙන් ශෝකාදරයේ රැල්ලක් ඇවිළවීමට හේතු විය.
සාද්රාන් නියෝජනය කළේ සිය රටේ ක්රීඩා අභිලාෂයන් පමණක් නොව, රටට අතිශය අභියෝගාත්මක කාලවලදී ක්රිකට් තුළ එකමුතුකමේ හා බලාපොරොත්තුවේ ශක්තියක් සොයා ගත් ඇෆ්ගන් පරම්පරාවක ඔරොත්තු දීමේ හා අධිෂ්ඨානයේ ආත්මයද විය.
ඇෆ්ගනිස්ථාන ක්රිකට් මණ්ඩලය සහ පුළුල් ජාත්යන්තර ක්රිකට් සහෝදරත්වය, ඇෆ්ගන් ක්රිකට් ව්යූහයේ ගෞරවාන්විත චරිතයක් වූ ඔහු අහිමිවීම පිළිබඳ ශෝකය ප්රකාශ කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව ඇතුළු දකුණු ආසියාව පුරා ක්රිකට් රසිකයෝ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ආනුප්රේරණාත්මක ගමන දිගු කාලයක් තිස්සේ අනුගමනය කර ඇති අතර, සාද්රාන්ගේ අභාවය කලාපය පුරා ක්රීඩාව සඳහා දුකට පත් මොහොතක් සනිටුහන් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.