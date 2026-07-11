Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත 2026 ජූනි මාසයේ 6.2%කින් පහළ වැටේ

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත 2026 ජූනි මාසයේ 6.2%කින් පහළ වැටේ

2026 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත 6.2 ප්‍රතිශතයක සැලකිය යුතු පහළ වැටීමක් වාර්තා කර ඇති බව නවතම දත්ත පෙන්වා දෙන අතර, රටේ ආර්ථික ය立直 ගමන් මාර්ගය ඉදිරියට ගෙන යන මෙවේලේ බාහිර මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ නව ප්‍රශ්න මතු කරයි.

සංචිත සමුච්චනයේ පසුබෑමක්

2022 වර්ෂයේ දිවයිනට ග්‍රහණය කරගත් දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ක්‍රමයෙන් ගොඩනැගෙමින් පැවති රටේ සංචිත හිඟය යළිත් ප්‍රතිලෝම දිශාවකට හැරෙන බව මෙම පහළ වැටීම තහවුරු කරයි. ශ්‍රී ලංකාව, ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහන යටතේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා ඇති නමුත්, සංචිත මට්ටම්වල නොස්ථායිතාව යළිස්ථාවරවීමේ ක්‍රියාවලිය තවමත් අනතුරේ ඇති බව සිහිපත් කරයි.

විදේශ විනිමය සංචිත යනු, රටකට තමන්ගේ ජාත්‍යන්තර ගෙවීම් වගකීම් ඉටු කිරීමේ, බාහිර ණය සේවය කිරීමේ සහ තමන්ගේ මුදල් ආරක්ෂා කිරීමේ හැකියාව මැනෙන තීරණාත්මක දර්ශකයකි. එක් මාසයක් තුළ මෙතරම් විශාල පහළ වැටීමක් මූල්‍ය විශ්ලේෂකයින්, ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් සහ ප්‍රතිපත්ති立案 සම්පාදකයින්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් වීම නොවැළැක්විය හැකිය.

පහළ වැටීම පිටුපස ඇති සාධක

2026 ජූනි මාසයේ වාර්තා වූ පහළ වැටීමේ නිශ්චිත හේතු නිල ප්‍රකාශයන්හි සවිස්තරාත්මකව දක්වා නොමැති නමුත්, ශ්‍රී ලංකාවේ සංචිත චලනයන්ට සාමාන්‍යයෙන් බලපාන සාධක අතර පහත දෑ ඇතුළත් වේ:

  • ණය ආපසු ගෙවීමේ වගකීම් සහ බාහිර ණය සේවා කිරීම
  • රුපියල ස්ථාවර කිරීම සඳහා විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළේ මහ බැංකු මැදිහත්වීම්
  • අපනයන ආදායම් සහ සංචාරක ව්‍යාපාර ආදායම්වල ඉහළ පහළ යෑම්
  • විශේෂයෙන් ඉන්ධන සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා ආනයන වියදම්

IMF වැඩසටහන සහ යළිස්ථාවරවීමේ සන්දර්භය

ශ්‍රී ලංකාව දැනට IMF සමඟ වසර හතරක දීර්ඝ අරමුදල් පහසුකම් එකඟතාවයක් යටතේ කටයුතු කරන අතර, ඒ යටතේ සංචිත සමුච්චන ඉලක්ක ප්‍රධාන කාර්ය සාධන මිනුමක් ලෙස නියම කර ඇත. සංචිත දිගු කාලයක් පහළ යෑමක් ඇති වුවහොත්, රටේ වැඩසටහන් කොන්දේසි සපුරාලීම සංකීර්ණ වී, අනාගත මුදල් වාරිකවල් ලැබීමට බාධා ඇතිවිය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරකරණ උත්සාහයේ දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයින් අතරද වඩාත්ම සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කෙරෙන දර්ශකයක් ලෙස ප්‍රමාණවත් සංචිත මට්ටම් පවත්වා ගැනීම සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, ඉදිරි නිල සන්නිවේදනයන්හිදී සංචිත තත්ත්වය සහ ජූනි මාසයේ පහළ වැටීමට දායකවූ සාධක පිළිබඳ වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම පහළ යෑම තාවකාලික සකස් කිරීමක්ද, නැතහොත් රටේ බාහිර අංශ කාර්ය සාධනයේ වඩාත් කනස්සල්ලට කරුණක් වන ප්‍රවණතාවක්ද යන්න තක්සේරු කිරීමට විශ්ලේෂකයින් සහ ආයෝජකයින් දෙස් බලා සිටිනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම අඩු වියදම් සංචාරක ගමනාන්ත අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වෙයි — 2026 ගිම්හාන සංචාරකයෝ දැරිය හැකි සුඛෝපභෝගිත්වය සොයයි Sinhala

ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම අඩු වියදම් සංචාරක ගමනාන්ත අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වෙයි — 2026 ගිම්හාන සංචාරකයෝ දැරිය හැකි සුඛෝපභෝගිත්වය සොයයි

2026 ගිම්හාන සෘතුව සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම දැරිය හැකි සහ ඵලදායී සංචාරක ගමනාන්ත අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වී ඇති අතර, සාම්ප්‍රදායික නිවාඩු කේන්ද්‍රස්ථානවල ඉහළ මිල…

11 Jul 2026 Discuss
වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂාපූර් සාද්රාන්ගේ අභාවයෙන් ඇෆ්ගන් ක්‍රිකට් ශෝකයට Sinhala

වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂාපූර් සාද්රාන්ගේ අභාවයෙන් ඇෆ්ගන් ක්‍රිකට් ශෝකයට

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සුවිශේෂ නැගීසිටීමට මුල්වූ පුරෝගාමී චරිතයක් වූ හිටපු වේගවත් පන්දු යවන්නා ෂාපූර් සාද්රාන්ගේ අභාවයත් සමඟ ඇෆ්ගනිස්ථාන්…

11 Jul 2026 Discuss
චීන සබඳතා හා මුදල් ප්‍රේෂණ ආර්ථිකය හසාගනිද්දී සංචාරක ආදායම පහළ ගිය නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ස්ථාවරව පවතී Sinhala

චීන සබඳතා හා මුදල් ප්‍රේෂණ ආර්ථිකය හසාගනිද්දී සංචාරක ආදායම පහළ ගිය නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ස්ථාවරව පවතී

2026 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය තත්ත්වය ශක්තිමත් බවක් පෙන්නුම් කළේය. එම කාලය තුළ සංචාරක ආදායම සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවීමක් වාර්තා කළ නමුත්, ඉහළ යන…

11 Jul 2026 Discuss