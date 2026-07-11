ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්ර වෙයි: මේ වසරේ මේ දක්වා සිදුවීම් 67,000කට අධිකව සහ මරණ 47ක් වාර්තා වේ
ශ්රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඩෙංගු උණ රෝගය දිවයින පුරා ව්යාප්ත වෙමින් පවතී. ඒ අනුව, මෙම වසරේ මේ දක්වා සිදුවීම් 67,143ක් සහ මරණ 47ක් බලධාරීන් විසින් වාර්තා කර ඇත.
වර්ධනය වන මහජන සෞඛ්ය හදිසි තත්ත්වය
නවතම සංඛ්යාලේඛන ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු තත්ත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ලට පත්වන තතු චිත්රයක් මවා පාන අතර, රෝගීන් සංඛ්යාව සහ මරණ සංඛ්යාව ක්රමයෙන් ඉහළ යමින් පවතී. ව්යාප්තිය මන්දගාමී වීමේ ලක්ෂණ නොපෙනෙන බැවින්, සෞඛ්ය නිලධාරීන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ක්ෂණිකව වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙසය.
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවට බලපාන වඩාත්ම දරුණු සහ නොනවතින දෛශික රෝගවලින් එකක් ලෙස පවතී. රටේ නිවර්තන දේශගුණය සහ කාලීන වර්ෂාව මදුරුවන් ඇති බිහිවීමට සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කරන බැවින්, ඩෙංගු සෑම වසරකම නැවතී නොනිවෙන තර්ජනයක් බවට පත්ව ඇත.
ජනතාවට කළ හැකි දේ
ඩෙංගු පැතිරීම වැළැක්වීම ආරම්භ වන්නේ නිවසින්ම බව සෞඛ්ය බලධාරීන් නිරන්තරයෙන් ජනතාවට අනතුරු අඟවා සිටිති. ඩෙංගු ආසාදනය වීමේ අවදානම අඩු කර ගැනීම සඳහා ප්රධාන පියවර ඇතුළත් වන්නේ:
- මල් පිඟන්, රබර් රෝද සහ බඳුන් ඇතුළු නිවෙස් අවට고인 ජලය රැස්වන ස්ථාන ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් අලුයම සහ සවස් කාලයේ දී මදුරු තෙල් සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- වැස්ස රැස් විය හැකි අපද්රව්ය නිසි ලෙස ඉවත් කිරීම සහතික කිරීම
- දරුණු උණ, දැඩි හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
හදිසි ක්රියාමාර්ගයක් සඳහා ඇරයුම
ඩෙංගු රෝගය වැළැක්විය හැකි රෝගයක් වන අතර, තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් වීමට පෙර ආසාදන චක්රය බිඳ දැමීමේ ජනතාවගෙන් සෑම ගෘහයක්ම භූමිකාවක් ඉටු කළ යුතුය.
දැනටමත් සිදුවීම් 67,000කට අධික සංඛ්යාවක් වාර්තා වී ඇති නිසා, වෛද්ය විශේෂඥයන් සහ මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් ප්රජා මට්ටමේ ක්රියාමාර්ගවල හදිසි අවශ්යතාව අවධාරණය කරමින් සිටිති. බලපෑමට ලක් වූ දිස්ත්රික්කවල රෝහල් රෝගීන්ගේ වැඩි ප්රමාණයක් හා කටයුතු කරමින් සිටින අතර, ඒ හේතුවෙන් දැනටමත් පීඩාවට පත් සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය මත අමතර බරක් පැටවෙමින් ඇත.
ශ්රී ලාංකිකයන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, පරීක්ෂාකිරීම් සිදු කරන දේශීය සෞඛ්ය බලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත්, තම ප්රජාවන්හි ඇති සම්භාව්ය මදුරු ප්රජනනය වන ස්ථාන ප්රමාදයකින් තොරව වාර්තා කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.